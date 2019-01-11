Норманизм и антинорманизм

Согласно «Повести временных лет», в 862 году ильменские словене, кривичи, чудь, меря и весь пригласили на княжение варягов-русов во главе с Рюриком. С этого летописного события принято отсчитывать историю нашей страны.

Небольшой отрывок летописи, повествующий о призвании варяжской дружины, породил знаменитый спор между норманистами и антинорманистами. Он шёл более двухсот лет. В исторической науке он благополучно завершился в конце 90-х годов прошлого столетия. Подробно и увлекательно о нём повествуется в работе Льва Самуиловича Клейна «Спор о варягах». .

Важной вехой, завершившей спор, явилось издание в 1986 году сборника статей под редакцией Елены Александровны Мельниковой «Славяне и скандинавы». Для большего раскрытия значимости указанной выше работы, процитируем небольшой отрывок:

«Настала пора подытожить результаты исследований международных связей славян, скандинавов и других народов Балтики в раннее средневековье. За последние два десятилетия коллективные исследовательские усилия дали ощутимые результаты.

Первый из этих результатов. Предложена новая постановка варяжского вопроса, как тенденциозно и неточно обозначали в XIX в. проблему славяно-скандинавских отношений. Эти отношения рассматривались в русле традиционной для западной науки «норманнской теории» с презумпции безусловного политического и культурного превосходства скандинавских норманнов, как процесс одностороннего воздействия северных германцев на восточных и западных славян. Циркумбалтийский культурно-исторический обзор, широкое сравнительно-историческое исследование славяно-скандинавских связей позволяют объективно оценить двустороннее, взаимное, в целом, несомненно, положительное культурно-историческое значение этих связей для развития как славянских, так и скандинавских стран.

Второе достижение коллективного международного исследования ранней истории стран Балтики − научно обоснованная периодизация славяно-скандинавских связей.

Третий, по-видимому, самый важный результат − впервые дана всесторонняя характеристика надрегионального и интернационального (!) явления, характерного для всех трёх выделенных периодов развития, явления, условно обозначенного как Балтийское культурно-экономическое сообщество эпохи раннего средневековья. Установлено общее направление основных экономических, социальных и культурных процессов в пределах, по существу, одного из европейских субконтинентов, объединенного акваторией Балтийского моря (в эту эпоху, по определению Й. Херрмана (академик АН ГДР – прим. автора), впервые ставшего «внутренним морем в культурно-историческом значении») и ограниченного естественными географическими рубежами».

Также считаем важным упомянуть хлёсткую цитату из цикла лекций Игоря Николаевича Данилевского – доктора исторических наук, являющегося признанным специалистом по русскому средневековью – «Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.)»:

«Спор между «норманистами» и «антинорманистами», то затихая, то вновь обостряясь, продолжается уже свыше двух веков. Однако, повторю, он имеет не столько научный, конкретно-исторический, сколько политический характер. Так что придется, видимо, согласиться с В.О. Ключевским (выдающийся русский историк XIX века – прим. автора), который называл варяжскую «проблему» патологией общественного сознания».

Спор о варягах или же варяжский вопрос сводился в научных исследованиях к выявлению следующих аспектов:

Этническая идентификация летописных варягов и соответственно первой правящей династии – Рюриковичей; этимология слов «Русь», «русы», «варяги»; роль варягов в строительстве древнерусского государства и этногенезе древнерусского народа; сравнение уровня исторического развития восточных славян и скандинавов во второй половине IX века; тождественность летописных варягов викингам.

Конечно же, были и другие аспекты, которые добавлялись или убирались в зависимости от накопления фактического материала, степени его изученности и появления, а затем последующего внедрения новых историософских направлений, например повсеместное внедрение и, к глубочайшему сожалению, догматизация марксистской историософии в Советском Союзе. К сожалению, появлялись аспекты тесно связанные с политикой. Последнее оказывало сильное влияние в бурном XX столетии, мешая объективному и спокойному решению проблемы .

В первую очередь это относится к советскому антинорманизму, окончательно утвердившемуся в качестве составляющей идеологической концепции сталинизма во время борьбы с «безродным космополитизмом» и «низкопоклонством перед Западом» в 1948-1953 гг.. Его ярким представителем являлся В.В. Мавродин. В публичной лекции «Борьба с норманизмом в русской исторической науке» он объявил норманнскую теорию тенденциозной, антинаучной и лживой, призванной оклеветать прошлое русского народа, которую полностью опровергается марксизмом. Только вот пламенному борцу с «космополитизмом» было, скорее всего, невдомёк, что Карл Маркс являлся норманистом.

Однако, несмотря на всевозможные препятствия, чинимые антинорманистами – запреты на публикации для историков-норманистов в 40-50-е гг. к примеру, варяжский вопрос был решён в пользу сторонников норманнской концепции. Критический анализ письменных и, особенно, археологических источников, а также данных лингвистики, этимологии, антропологии и других смежных дисциплин, убедительно доказали не только значительное присутствие скандинавов в землях восточных славян и финно-угров, но и их господствующее положение в обществе, а также весомый вклад в создание русского государства, заключавшийся в объединении восточнославянских и финно-угорских племенных союзов в одно политическое образование.

Следует отметить, что вышеуказанное объединение происходило не методом силового захвата и кровавого порабощения восточных славян и финно-угров скандинавами, а на основе экономической взаимовыгоды – совместное участие в обеспечении функционирования торговых путей, проложенных по рекам Восточной Европы – знаменитый путь из варяг в греки и волжский серебряный путь. К тому же скандинавы и восточные славяне находились во второй половине IX века на одной стадии исторического развития – разложение родоплеменных отношений и формирование раннефеодальных отношений. Помимо прочего приглашать иноземного правителя в качестве третейского судьи для прекращения междоусобиц, наведения правопорядка и зашиты от внешних врагов – нормальная практика для Средних веков и Нового времени. Например, в 1688 году британский парламент предложил корону Вильгельму Оранскому – штатгальтеру Нидерландской республики.

Исходя из вышеуказанного следует, что норманнская концепция никоем образом не является русофобской, политически ангажированной и ненаучной. Как раз таки именно она базируется на научных фактах и научной методологии. Поэтому можно обоснованно и ответственно утверждать, что норманнская концепция – это реконструкция начального периода нашей истории.

К тому же будет не лишним отметить следующее: государственность, как мы все прекрасно знаем, невозможно привнести извне, продать, подарить, сдать в аренду, потому что государственные институты – следствие исторического развития общества. Государство – орудие защиты интересов господствующего класса, который в свою очередь появляется в процессе всё возрастающей социальной дифференциации, вызванного развитием производительных сил и появлением прибавочного продукта.

Что же касается первоначального варианта норманизма, которому больше всего достаётся со стороны «патриотичных», «славянофильских» критиков, то он сдан в архив исторической науки и как серьёзная научная концепция никем не рассматривается по причине несовершенства исторической методологии XVIII-начала XIX веков, в частности источниковедения .

Следует подчеркнуть, что его авторы – немецкие учёные Байер, Миллер и Шлёцер внесли огромный вклад в развитие отечественной исторической науки: Байер занимался активной преподавательской деятельностью в Петербургской Академии наук, обучая студентов восточным языкам, ввёл в научный оборот Бертинские анналы; Миллер во время Второй Камчатской экспедиции (1733-1743 гг.) собрал огромный этнографический и статистический материал, сделал копии архивных документов, находившиеся в крайне плачевном состоянии, которые до сих пор хранятся в РГАДА (Российском Государственном архиве древних актов) в знаменитых «портфелях Миллера», опубликовал исторический труд Василия Татищева, «Описание Камчатки» Крашенникова, Судебник Ивана Грозного и многие другие ценнейшие исторические документы; Шлёцер занимался научным исследованием древнерусского летописания, написав многотомный труд «Нестор». Ко всему прочему отметим важное обстоятельство – Миллер и Шлёцер искренне любили Россию . И обратим пристальное внимание на то, что Миллер в 1747 году принял российское подданство и до конца своих дней верой и правдой служил нашему Отечеству. Да, и вот ещё что – он прекрасно знал русский язык!

Варяжский вопрос в науке решён, следовательно, продолжение дискуссии на эту тему – дело неактуальное и бессмысленное.

Конечно же, изучение начального периода нашей истории не прекратилось: ведутся активные археологические раскопки, особенно в Старой Ладоге под руководством академика Анатолия Николаевича Кирпичникова; уточняются отдельные, спорные моменты и т. д. Один из таких моментов – это выяснение реальности личности Рюрика. Доктор филологических наук Фёдор Борисович Успенский убеждён в том, что родоначальник первой правящей династии – реальная историческая личность, а Игорь Николаевич Данилевский считает норманнского предводителя личностью легендарной, фольклорной .

Однако, не смотря на завершение варяжского спора в науке, он до сих пор продолжается в российском общественном пространстве. Инициаторами спора выступают антинорманисты. И он имеет, как было показано выше, ненаучный, политический характер.

Современные антинорманисты, состоящие по большей части из дилетантов и всякого рода шарлатанов, отвергают доказанные научные факты. Они всеми силами, правдами и неправдами стремятся доказать, что летописные варяги – это не норманны и превосходство славян над другими европейскими народами.

В первую очередь вышеуказанное относится к псевдодокументальному фильму писателя-сатирика и шоумена Михаила Николаевича Задорнова «Рюрик. Потерянная быль», вышедшему на экраны в 2012 году . Творение известного юмориста, созданное, по заверениям автора, на народные деньги, является квинтэссенцией современного антинорманизма, потому что в его создании принимали активное участие учёные-историки − Андрей Николаевич Сахаров, Вячеслав Васильевич Фомин, Лидия Павловна Грот и ныне покойная Светлана Васильевна Жарникова.

В чём же заключается квинтэссенция современного антинорманизма?

Во-первых, в конспирологии. Антинорманисты не устают вещать о заговоре немецких учёных, которые выполняли тайное задание по сокрытию древней славянской истории. Они утверждают, что норманизм является политическим мифом, и он сознательно используется врагами России . Для придания большей убедительности своим надуманным утверждениям ими цитируются высказывания нацистских вождей.

Не устают антинорманисты жаловаться на препятствия, якобы чинимые «ангажированными» оппонентами в их святом деле борьбы за историческую «правду» и счастье русского народа.

Чтобы не быть голословными, приведём высказывания антинорманистов. Вячеслав Фомин показательно выразился в статье «Варяги и варяжский вопрос в судьбе России», опубликованной в православном образовательном портале «Слово»:

«…Отсутствие внимания к “делам давно минувших дней” непременно накажет ныне живущих, т.к. способствует накоплению и закреплению в общественном сознании чудовищных ошибок и нелепых по своей сути выводов, мешающих истинному возрождению России. Тем более, что фальсификация русской истории не прекращается ни на миг, с конца 80-90-х гг. ушедшего века она неимоверно усилилась, что, впрочем, осталось незамеченном большинством сограждан. <…> Сегодня норманизм больше не нуждается в фиговом листочке марксизма. Сегодня пробил его звездный час и его апологеты, не встречая ни малейшего противодействия, с таким рвением перелицовывают историю Киевской Руси, что перед нами предстает уже не славянское государство, а государство скандинавское, эдакая “Великая Швеция” (“det stora Svitjod”), как назвал в 1914 г. Древнюю Русь шведский археолог Т. Арне…»

Доктор исторических наук Андрей Николаевич Сахаров напрямую обвиняет российскую историческую науку в засилии норманистов и тотальном подавлении ими своих оппонентов:

«…Для сомневающихся и противников нового норманизма припасены и угрозы и даже политические ярлыки. Так, в книге «специалиста в области истории и этнокультурной истории Восточной и Северной Европы» В.Я. Петрухина и «специалиста по истории скифов и Закавказья» Д.С.Раевского борьба с норманизмом отождествляется с известной сталинской компанией против космополитизма и с возрождением «автохтонистских мифов». Сегодня все они — специалисты по истории скандинавских и других стран — считают себя единственными «правильными» толкователями истории Древней Руси. Такая ситуация могла сложиться лишь в условиях тоталитарного строя, отсутствия широких, гласных дискуссий, клановой замкнутости и солидарности при опоре на влиятельные партийные, государственные и научные структуры. Отзвуки этой порочной для науки практики слышны и поныне (апелляция к научным авторитетам, к зарубежным соратникам и даже намеки на поддержку этого направления президентскими структурами). Все это мы уже проходили в 70-80-е гг. XX в…»

Во-вторых, антинорманисты ведут борьбу с «ветряными мельницами», т.е. с норманизмом XVIII века. Выше мы упомянули о том, что первоначальный вариант норманизма сдан в архив, но это не мешает господам «патриотам» вести с ним яростную полемику, которая нередко переходит в откровенную клевету. Например, Миллера обвиняют в сознательном уничтожении неких древних русских летописей, что является бессовестной и ничем не обоснованной ложью, не имеющей ни малейшего подтверждения в соответствующих источниках .

В тоже время, достаётся и современным настоящим учёным-историкам, особенно Елене Мельниковой, Льву Клейну, Евгению Пчёлову, Татьяне Джаксон. Достаётся и Анатолию Кирпичникову, который отождествляет летописного Рюрика с Рёриком Ютландским .

Однако в фильме Задорнов не осмелился катить бочку на современных норманистов, испугавшись, скорее всего, ответной критики. Автор предпочёл сражаться с давно почившими немецкими академиками.

В-третьих, антинорманисты очень избирательно подходят к анализу исторических источников. Они отвергают либо заведомо неверно интерпретируют многочисленные археологические находки, указывающие на значительное присутствие скандинавов, которые обнаружены в Приволховье, на Ярославском Поволжье и под Смоленском, а также под Черниговом, Киевом, на острове Готланд и т.д. .

Прежде всего, это касается археологических находок Рюрикова городища в Новгороде Великом. Экспедиция под руководством Евгения Николаевича Носова обнаружила в слоях IX-X веков большое количество скандинавских скорлупообразных фибул, молоточек Тора, арабских серебряных монет (дирхем), предметов быта с руническими надписями, остатков оружия и доспехов, указывающий на «дружинный» характер поселения.

Антинорманисты выборочно и довольно вольно интерпретируют сообщения письменных источников, прежде всего, «Повести временных лет». Не избежал этой участи трактат императора Константина Багрянородного «Об управлении империей», сообщение Бертинских анналов, повествующее о византийском посольстве 839 года к франскому императору, и многие другие.

В Бертинских анналах сказано:

«С ними [послами] он [Феофил, император Константинопольский] прислал ещё неких [людей], утверждавших, что они, то есть народ (gens) их, называются рос (Rhos) и что король (rex) их, именуемый хаканом (chacanus), направил их к нему, как они уверяли, ради дружбы. В упомянутом послании он [Феофил] просил, чтобы по милости императора и с его помощью они получили возможность через его империю безопасно вернуться, так как путь, которым они прибыли к нему в Константинополь, пролегал по землям варварских и в своей чрезвычайной дикости исключительно свирепых народов, и он не желал, чтобы они возвращались этим путём, дабы не подвергались при случае какой-либо опасности. Тщательно расследовав [цель] их прибытия, император [Людовик] узнал, что они из народа свеев (Sueones), и, сочтя их скорее разведчиками и в той стране, и в нашей, чем послами дружбы, решил про себя задержать их до тех пор, пока не удастся доподлинно выяснить, явились ли они с честными намерениями или нет» .

В приведённом выше отрывке исторического источника ясно сказано, что росы и свеи (предки совр. шведов) – это одни и те же люди и что их родина – Скандинавия. На это указывает и опасения франского правителя перед угрозой возможного нападения норманнов, который принял росов за разведчиков. Опасения не были беспочвенными: империя франков подвергалась опустошительным набегам с севера.

Вячеслав Фомин в работе «Голый конунг. Норманизм как диагноз» утверждает, что нет никакого основания указанных в источнике росов считать скандинавами, потому что свеоны – не шведы, а жители южнобалтийского побережья.

Укажем господину Фомину на то, что в источнике говорится о свеях, а не о свеонах. К тому же свеонами в исторических источниках, в частности в «Житие Святого Ансгария», называют скандинавов.

В-четвёртых, антинорманисты создали «культ Ломоносова» и любую критику в адрес своего кумира объявляют «ломонософобией». Это неудивительно, потому что выдающийся химик является основоположником антинорманизма. Его современные последователи, превратили талантливого помора, чуть ли не в эпического героя, наделив ореолом непогрешимости, пламенного патриотизма и защитника русской самобытности .

Михаил Васильевич выступил с резкой критикой знаменитого доклада Миллера, посчитав его оскорбительным и антинаучным: ему не понравилось, что варяги – это норманны и что первая правящая династия родом из Скандинавии. Благодаря ловким придворным интригам, подлому доносу он добился уничтожения текста доклада, понижения Миллера в должности и отправки на второстепенную работу в Москву, с запретом писать и издавать научные труды. Данный факт ломает миф о преследовании Ломоносова немецкими академиками .

В-пятых, антинорманисты не чураются основывать свои утверждения на явной псевдонаучной концепции Анатолия Алексеевича Клёсова – ДНК-генеалогия. Её суть состоит в том, что славянам более девяти тысяч лет, и они являются предками скандинавов, других индоевропейских народов, и даже арабов . ДНК-генеология основана на подмене понятий и игнорировании важного факта – этническая принадлежность определяется не генами, а языком и культурой.

Всё вышеперечисленное свидетельствует о лжеисторичности и ненаучности современного антинорманизма. Следует отметить, что антинорманизм как организованное течение существует только в России .

Однако помимо лжеисторичности современный антинорманизм имеет и ярко выраженную реакционность, которая проявляется, прежде всего, в пропаганде национализма и ксенофобии.

В первую очередь это относится к ярому неприятию даже предположения об участии скандинавов в создании Древней Руси. Варяги по их утверждениям это исключительно славяне, которые были призваны «братьями по крови и по духу». А из этого следует закономерный вывод о неприятии славянами чужаков, прежде всего европейцев, о ненужности и даже вреде заимствования достижений других народов.

Помимо вышесказанного антинорманизм утверждает и превосходство славян над другими, прежде всего над скандинавами: сами создали себе государство да ещё раньше шведов, у которых оно появилось в XI веке; часто мылись в бане и не воняли, как «просвещённые» европейцы, брали дань с Византии и господствовали на Балтике. А если добавить знаменитое лингофричество Задорнова, ДНК-генеалогию Клёсова и арктическую гипотезу, распространённая Жарниковой , то славяне – самый древний и великий народ на земле. До чего всё это может довести догадаться нетрудно…

Реакционность антинорманизма проявляется и в стремлении его сторонников вернуть историческую науку на уровень XVIII столетия. Прямо антинорманисты об этом не говорят, но как верно заметил Лев Самуилович в статье «Варяги, антинорманизм и час истины» противники норманнской концепции пользуются аргументами времён Ломоносова и заимствуют его агрессивную риторику .

Возвращение исторической науки на уровень «галантного» века на руку антинорманистам, потому что в иной ситуации их тезисы, как было показано выше, автоматически оказываются за рамками научного знания. Подтвердить свои тезисы с помощью достоверных фактов антинорманисты не могут. Единственное что им остаётся – сознательно угробить историческую науку и объявить своих оппонентов «агентами влияния», «пятой колонной», «русофобами» и т.п.

Помимо вышеперечисленного реакционность современного антинорманизма проявляется в его идеальном вписывании в идеологическую концепцию высокой духовности, суверенной демократии, национального примирения, политики конфронтации с Западом и самоизоляции страны. Утверждения Задорного, Фомина и Ко прекрасно подходят для переписывания истории в охранительно-имперском духе, в которой народным массам отводится роль серой массы и пушечного мяса, неспособного на самостоятельные действия.

Александр Ерохин