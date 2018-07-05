Ликбез в области пенсионного обеспечения

Что такое пенсия и как она возникла?

Пенсионная реформа стала темой №1 в современной России. Эмоций вокруг нее много, а понимания происходящего мало, тем более, что специалисты по пенсионному обеспечению либо в общественной дискуссии не участвуют, либо только запутывают спорящих, потому что занимают сервильную проправительственную позицию. Придется самим заняться ликбезом в области пенсионного обеспечения.

Логично начать с самого главного: что же такое пенсия? «Современный экономический словарь» Б.А. Райзберга, Л.Ш. Лозовского и Е.Б. Стародубцева сообщает: «пенсия (от латинского pensio – платеж) денежное обеспечение, регулярные денежные выплаты, предоставляемые гражданам при достижении определенного возраста, в связи с инвалидностью, при потере кормильца и в других предусмотренных законом случаях»[1].

История пенсионного обеспечения начинается в Новое время с переходом стран Западной Европы к обществам урбанистического и индустриального типа[2]. До этого, в обществах традиционных (и сейчас, там, где таковые сохранились) обеспечением стариков и инвалидов, не способных работать и себя содержать, занимались либо семья, либо общины – родовая, соседская, поземельная, церковная. Индустриализация привела к массовому переселению людей в города, разрушению патриархальных семей, а развитие капитализма, как прекрасно показал Маркс, разрушило сельскохозяйственные крестьянские и городские цеховые общины. Появилась проблема необеспеченной старости значительных слоев населения. Попытки решить ее, создавая союзы взаимопомощи, нечто вроде частных, локальных пенсионных фондов, несколько сняли остроту проблемы, но она все равно осталась. Требовались системы пенсионного обеспечения в общенациональных масштабах. Первая такая система возникла в Германской империи при канцлере Отто фон Бисмарке, затем немецкая модель стала перениматься другими странами (естественно, везде приобретая национальные особенности), пока пенсионные системы не появились во всех экономически развитых странах.

Накопительная пенсионная система

Существуют различные виды пенсионных систем. Всех их можно разделить на два типа. Разумеется, это абстракции, потому что все реальные пенсионные системы носят смешанный характер, но такие абстракции всегда полезны для понимания сути дела.

Любая классификация производится по определенному основанию. В нашем случае основанием выступает адресат пенсионного обеспечения – отдельное лицо или все сограждане старшего возраста, имеющие по закону право на определенный вид пенсии. Иначе говоря, либо речь идет об обеспечении лицом в старости лишь самого себя, либо – об обеспечении других сограждан.

Первая тип получил название накопительной пенсионной системы, второй – солидарной.

Сущность накопительной состоит в том, что работник или его работодатель регулярно отчисляют в фонд часть зарплаты или дохода. Там деньги собираются на индивидуальном счету и этой суммой распоряжаются профессиональные инвесторы, цель которых – приумножить капитал клиента фонда. При возникновении оговоренных обстоятельств (старость, инвалидность, потеря кормильца и т.д.) клиент начинает регулярно получать выплаты со своего счета. Все, как если бы человек положил деньги на счет в банке (вплоть до наследования накоплений в случае, если человек не доживет до оговоренного случая) за исключением трех нюансов:

1) государственный пенсионный фонд дает гарантию выплаты пенсий, а банк может разориться (частный фонд тоже может разориться, но он и предлагает пенсии побольше)

2) при возникновении оговоренных обстоятельств человек не может взять и снять всю сумму: смысл в том, что человек будет получать денежные выплаты до конца жизни[3].

3) деньги в фонд может отчислять не сам работник, а его работодатель.

Элементы накопительной системы есть практически во всех странах, но предпочтение ей отдают в таких странах как США, где сильны традиции либертианских экономических взглядов.

Солидарные пенсионные системы. Пенсионное страхование

Сущность солидарной пенсионной системы – принцип солидарности, то есть взаимопомощи поколений. Его можно сформулировать так: «пока мы работаем, мы платим за сограждан старшего возраста, когда мы работать не сможем, другое поколение работающих будет платить за нас». С точки зрения эволюции общественной нравственности, естественно, солидарная система представляет собой гораздо более высокую ступень. Она распространена в странах государственного, «социального» капитализма или в странах реального социализма.

Но солидарная система также имеет две разновидности или подтипа – это государственное и страховое пенсионное обеспечение (соответственно пенсии в этих системах именуются пенсиями по гособеспечению или страховыми пенсиями). Первоначально возник второй подтип. Собственно, пенсионная система бисмарковской Германии была страховой. Потом – первый подтип, например, пенсии в СССР были пенсиями по гособеспечению.

Разница между ними – в источнике финансирования.

Страховые пенсии выплачиваются из страховых взносов работников и/или их работодателей по принципу страховой премии. Поясним на примере, как работает этот механизм. Как известно, если вы застраховались на случай угона вашего автомобиля и автомобиль у вас, действительно, угнали (то есть произошел «страховой случай»), то вы получите возмещение (страховую премию) – из средств тех застрахованных у того же страховщика лиц, которые тоже выплачивали страховые взносы, но им посчастливилось и воры обошли их транспортные средства стороной. Выгода – в том, что всем гарантировано возмещение убытка, причем, каждый пострадавший выплатит в страховой фонд гораздо меньшую сумму, чем получит при страховом случае. Разумеется, все остальные, у кого автомобили не угонят, потеряют свои деньги, которые они уже выплатили в страховой фонд. Но и они не останутся «в накладе». Во-первых, они получили «психологическую выгоду» – чувство уверенности, что угон их автомобиля не повлечет за собой непоправимый удар по семейному бюджету. И во-вторых, все застрахованные жертвы угонщиков, получив «страховку», приобретают новые автомобили, в результате рынок автомобилей развивается, цены на машины, запчасти и т.д. падают. Это ощущается всеми, в том числе и теми участниками страхования, у кого не произошел «страховой случай».

При пенсионном страховании (возьмем для удобства одни лишь пенсии по старости) страховой случай наступает у всех, кто достиг пенсионного возраста (то есть ущерб здесь – утеря прежнего уровня работоспособности в связи со старостью). Эти люди получат пожизненные пенсии из пенсионного страхового фонда, где собраны финансы, поступавшие и от них самих, и от до сих пор работающих сограждан и, наконец, от тех, кто платил страховые взносы до смерти, но не дожил до пенсионного возраста. Последние подобны тем застрахованным автомобилистам, у которых не угнали их автомобили (иначе говоря, это люди, у которых страховой случай не наступил). Итак, все разговоры «пенсионера Навального» из youtube о том, что если человек не доживет до пенсии, то его взносы «украл» пенсионный фонд, бессмысленны (о чем в своем ролике красноречиво сказал Б.Ю. Кагарлицкий). С таким же успехом застраховавшийся автомобилист может голосить, что он платил в страховую компанию взносы 10 лет, а машину у него так и не украли, так пусть возвращают денежки! Любое лицо, страхуясь от какого-либо случая, берет на себя риск – в обмен на гарантию возмещения ущерба. Работающий человек, становясь клиентом пенсионного фонда, и выплачивая ему взносы (лично и через работодателя) надеется, что он доживет до пенсии. Но даже если и не доживет, все равно он не потратит деньги зря и все равно ему было выгодно платить пенсионные взносы. Во-первых, благодаря этому общество становилось гуманнее по отношению к старикам, и вообще стабильнее и солидарнее, что улучшает качество жизни любого гражданина этого общества. И во-вторых, забота о его собственных родителях или родственниках старшего возраста распределялась на всех граждан, а не ложилась только его плечи. Допустим, такой не доживший до пенсии гражданин жил с матерью-пенсионеркой. Он ежемесячно отчислял в пенсионный фонд со своей зарплаты в 15 000 рублей 22%, то есть 3 300 рублей и его мать ежемесячно получала из пенсионного фонда среднюю пенсию 14 100 рублей. Очевидно, он не смог бы тратить на нее столько, не будь он участником пенсионного страхования. Жульничество российского государства с повышением пенсионного возраста состоит в другом: оно через законы о пенсионном обеспечении и пенсионном фонде уже заключило договор с гражданами, гарантируя им, что они выйдут на пенсию и станут получать выплаты с определённого возраста (женщины с 55, мужчины – с 60 лет). И вдруг оказывается, что страховой случай переносится на 8 и 5 лет соответственно. Это все равно как если бы вы застраховали автомобиль, попали бы в аварию, пришли за «страховкой», а вам бы сказали: а мы теперь только после двух аварий выплачиваем, но ту же сумму, что и раньше, потому что денег в фонде не хватает.

Однако вернемся к типологии солидарных пенсий. Перед нами распределение заботы о согражданах старшего общества на все общество и это в конечном итоге это выгодно всем: и самим пожилым людям, и их работающим младшим родственникам, и детям работающих (на которых тратятся деньги, сэкономленные благодаря пенсионной системе) и даже тем работающим, у которых нет старших родственников – они наслаждаются благами жизни в обществе, где снижена напряженность между поколениями. Такая страховая пенсионная система, как мы уже говорили – огромное социальное достижение. Но она имеет и свои недостатки. «Чистая» страховая пенсионная система финансируется из взносов граждан и их работодателей. Государство здесь выступает лишь как гарант получения работающими пенсий в будущем и выплат пенсионных взносов работодателями в настоящем. Но само государство туда свои средства не вкладывает. А значит, если наступает неблагоприятная демографическая ситуация – количество работающих падает, а количество пенсионеров растет, такая пенсионная система начинает переживать кризис. Можно спорить, действительно ли наша пенсионная система сейчас в таком кризисе или государство подсовывает населению фальсифицированные данные о продолжительности жизни и количестве работающих и пенсионеров, но сама уязвимость такой системы очевидна.

Кроме того, в случае идеальной, беспримесной страховой системы, пенсии получают только те, кто выплачивал взносы, то есть те, кто работал. А как же быть с инвалидами, безработными или просто теми, кто по каким-либо причинам не работал на предприятии или в фирме (пример – домохозяйки)?

Поэтому передовые социальные государства Запада сейчас переходят к другой системе (конечно, сохраняя как элемент и пенсионное страхование и даже накопительные пенсии).

Пенсии по гособеспечению

Другая система – это первый подтип солидарной пенсионной системы. Мы уже говорили, что различие их состоит в источнике финансирования. В случае пенсионного страхования источник – взносы застрахованных работающих граждан и их работодателей. В случае государственного пенсионного обеспечения источник – госбюджет. Это значит, что для получения такой пенсии (ее называют пенсия по гособеспечению) граждане не платят специального пенсионного взноса, они платят обычные налоги, а по достижении пенсионного возраста они начинают получать от государства регулярные фиксированные (иногда одинаковые у всех) пожизненные денежные выплаты – только на том основании, что они – граждане этого государства. Казалось бы, какая разница? Ведь госбюджет формируется из налогов, а значит схема та же, что и с пенсионным фондом. Но разница все же есть. Во-первых, размер индивидуального налога может быть меньше пенсионного взноса и, во-вторых, бюджет государства формируется и из других источников, скажем, в случае России – это доходов от продажи нефти и газа за рубеж.

Такие пенсии появились уже давно, но как правило, они распространялись лишь на государственных служащих и членов их семей (так было, например, в царской России). В настоящее время в социальных государствах Европы мы наблюдаем переход к социальной или государственной пенсии не только для служащих государства, но и для членов гражданского общества. Ярким примером является здесь Дания, пенсионная система которой по надежности лидирует во всем мире. Естественно, в Датском королевстве существуют и накопительные, и страховые пенсии, но основа национальной пенсионной системы – так называемая социальная пенсия нулевого уровня. Она состоит из двух частей. Первая – базовая социальная пенсия, которая является ежемесячной государственной выплатой, не зависящей ни от стажа, ни от уровня заработка. На нее могут рассчитывать все граждане, достигшие пенсионного возраста (65 и 67 лет в зависимости от года рождения) и прожившие в стране не менее 3 лет. Она одинакова для всех получателей и равна 61 152 датские кроны (около 10 800 долл. США) в год. Вторая часть – целевая, она предназначена тем пенсионерам, которые материально нуждаются. Ее цель – довести их уровень благосостояния до прожиточного минимума[4]. В Норвегии есть подобная гарантийная часть пенсии, аналоги существуют и в других страх севера Европы.

Кстати, у нас в СССР также была повсеместно распространена пенсия по гособепечению. Можно спорить о том, хватало ли советской пенсии на жизнь и справедливую ли сумму получали разные категории населения, но нельзя отрицать одно: это были государственные выплаты, а не страховые взносы лишь перераспределенные государством. Советские пенсии финансировались из так называемых общественных фондов потребления, формируемых за счет доходов от предприятий.

По нашему глубокому убеждению, переход от госпенсий к пенсионному страхованию, который произошел в РФ при президенте Путине – это явный шаг назад, социальный регресс. Государство сняло с себя бремя заботы об огромных массах населения. Пенсии по гособеспечению в РФ сохранились, но соответствующий закон[5] гарантирует их лишь нетрудоспособным гражданам, участникам ВОВ, пострадавшим при Чернобыльской аварии, космонавтам, военнослужащим и (!!!) чиновникам федерального уровня и членам их семей в случае утери кормильца. Госпенсии получают и силовики, но по отдельному закону.

Те, у кого вообще нет трудового стажа, могут рассчитывать на минимальную социальную пенсию от государства, но она мизерная.

Нам представляется, что левые силы в настоящих условиях должны бороться не только за отмену законопроекта о повышении пенсионного возраста, но и о введении в России достойных пенсий по гособеспечению, по аналогу с североевропейскими социальными пенсиями нулевого уровня. Деньги на это может дать введение прогрессивного налога.

В. Куницын

[1]

[1] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67315/1a6dbaa717f8837c4bd4332121e92bd73bbec049/

[2]

[2] История возникновения пенсии http://libraryno.ru/1-1-istoriya-vozniknoveniya-pensii-sovrpenssist/

[3]

[3] Все о накопительной пенсии http://www.pfrf.ru/branches/belgorod/info/~Gragdanam/3592

[4]

[4] Пенсионная система в Дании https://economics.studio/finansistam/251-pensionnaya-sistema-93663.html

[5]

[5] Федеральный закон № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34419/