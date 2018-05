Социалистическая левая партия под руководством Аудуна Лисбаккена, вызовы и задачи

Аудун Лисбаккен – норвежский политик, личность которого постоянно подвержена сильной критике, из-за его предыдущего поста (он возглавлял то самое нашумевшее Министерство по делам детей, равноправию и социальной интеграции с 2009 по 2012 гг.). Однако при его очень эксцентричном прошлом с 2012 года, он стал главой Социалистической левой партии в Норвегии и занимает этот пост и на данный момент. СЛП сейчас является одной из крупнейших оппозиционных партий в Норвегии. От нее в Стортинге (норвежский парламент, состоящий из 169 депутатов избираемых на 4 года) представлены 11 членов, что для реалий норвежского политического устройства достаточно много.

Изначально Аудун Лисбаккен придерживался радикальных марксистских взглядов и желал отмены «капитализма». В 2005 году в своей брошюре для социалистической молодежи, названной «Манифест 02» он призывал к запрету наемного труда. То есть можно смело сказать, что в своем молодом возрасте он был очень горяч, и ему был присущ тот самый юношеский максимализм. Однако уже во время своей политической кампании на пост лидера партии в 2011 году он признался, что его взгляды значительно поменялись, и он больше не является тем «революционным марксистом», которым себя называл в прошлом. Более того он начал считать, что Норвегия после 2009 года (после кризиса) еще больше нуждается в экономической демократии, чем когда-либо. Можно выделить одни из самых ярких цитат Аудуна «Капитализм-это не круто, поэтому я против него» («Capitalism is no fun, that’s why I am against it»).

И все же при всей неоднозначности личности Аудуна Лисбаккена его заслуги перед самой партией трудно переоценить. Так, например, на парламентских выборах 2009 года, когда Социалистическую левую партию еще возглавляла Кристин Хальворсен, партия набрала 6.2% голосов и получила 11 мест в Стортинге. Что на 2.6% голосов и на 4 места меньше, чем на предыдущих выборах. Можно было четко отследить тенденцию снижения интереса к партии и потерю электората. Эта тенденция сохранялась вплоть до выборов 2013 года. Партия набрала уже 4.1% голосов и получила 7 мест. Конечно, в это время партию уже возглавлял Аудун, однако о стал главой партии только в 2012 году и у него попросту не было времени для значительных перемен. И уже на выборах 2017 года партия снова начинает набирать свои обороты и получает 6% голосов и 11 мест, что не кажется чем-то особенным, ведь партия уже получала больше 6%.Это действительно так, если не учитывать тот факт, что основные доминирующие партии имели отрицательный результат. Так в чем, же заслуга личности Аудуна? На этот вопрос я и попытаюсь ответить в дальнейшем.

Дело в том, что Социалистическая левая партия, Норвежская рабочая партия, а также Партия центра образуют «Красно-зеленую коалицию», которая позволяет им иметь силу в парламенте и продвигать свои радикальные законопроекты и идеи. Коалиция была образована в 2005 году и действует до сих пор. Однако не все так гладко у левой партии, дело в том, что по многим пунктам, в том числе основным (например, экологическая политика, проблема дискриминации) мнения партий расходятся. Левое крыло, считает взгляды Рабочей партии недостаточно радикальными. Также остро стоит вопрос о членстве в ЕС. Левые категорически против него, так как считают, что это нанесет вред норвежской экономике, в свою очередь Партия труда имеет противоположное мнение. Все эти разногласия и привели к тому самому снижению рейтингов этих партий.

По факту мы видим противостояние левого и правого крыла внутри коалиции. Но большинство принадлежит Рабочей партии, которая и диктует основные правила игры, пусть и частично считаясь с центристами и левыми. А что остается Социалистической левой партии – это пытаться удержать баланс между уступками правым и отстаиванием своих позиций для сохранения авторитета среди своих избирателей. Ситуация очень сложная, и заслугой Аудуна как раз и является то, что он не просто сохраняет присутствие своей партии в правящей коалиции, но и навязывает правым свои идеи, пользуясь тем, что без левого крыла у Рабочей партии не будет большинства.

Автор: Темиров Марат Артурович