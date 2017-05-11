«Торопись на юг и мсти врагам, терзающим Корею!»

Шофер спросил:

«Кто жив еще?»

Сестра молчала.

И тогда шофер спросил:

«Что уцелело?»

И сестра молчала.

В последний раз ее спросил боец:

«Могилы где?»

И девушка сказала:

«Не спрашивай об этом у меня,

Иди на юг! И у американцев

Спроси и привези сюда ответ».

За последние два месяца ситуация на Корейском полуострове крайне обострилась. 15 марта американский авианосец «Карл Винсон» (USS Carl Vinson CVN-70) прибыл в оперативную базу в Пусане в Южной Корее для подготовки американо-корейских военных учений под кодовым названием «Key Resolve» (키 리졸브). А уже в начале апреля ВМС США и южнокорейская армия начали проводить военные учения, на которых планируется испытание истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 и беспилотников Armscor Vulture. Главной же задачей этих учений является подготовка условий для установки противоракетного комплекса THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), который, по заявлениям американской и южнокорейской сторон, устанавливается исключительно для защиты от северокорейской агрессии. Такая активизация американских войск в Южной Корее направлена не только на Северную Корею, но и на Китай – главного конкурента США на мировой арене.

За последнее время во всем мире, включая и Россию, образ Северной Кореи сильно маргинализировался. Мощный экономический бум Южной Кореи, недавний импичмент Пак Кын Хе как символ развитого демократического общества – все это создает впечатление невероятного успеха народа этой страны, триумфа капитализма и демократии.

Таким образом, богатая и успешная Южная Корея сильно контрастирует с КНДР, где, по представлениям западного обывателя, люди от голода жуют землю и живут в разрушенных лачугах.

Во многом нынешние представления о КНДР созданы американской, южнокорейской и японской прессой. После разрушения Советского Союза Северная Корея стала практически полностью изолированной от всего мира, поэтому условия жизни там никак не могут сравниться с американской «неоновой вывеской» – Южной Кореей. В связи с этим уместно рассказать о «помощи» США, оказанной Корейскому полуострову, и сравнить ее с помощью советского и китайского народов в борьбе против американской агрессии.

После окончания Второй мировой войны, пока западное общество находилось в состоянии глубокой рефлексии, в Азии не затихали боевые действия: продолжалась гражданская война в Китае, которая возобновилась практически сразу после капитуляции Японии. В роли японцев, терроризирующих Китай, стали выступать гоминьдановцы, поддерживаемые США. Главными дирижерами всех военных и политических операций США в Азии были: Дуглас Макартур, Джозеф Стилуэлл и Альберт Ведемейер.

Агрессия Америки проявлялась по разному. Во-первых, это тренировка и вооружение войск Гоминьдана американскими офицерами в Бирме для продолжения Гражданской войны в Китае. Во-вторых, оккупация Японии и создание там реакционного правительства, уничтожившего всю коммунистическую и демократическую оппозицию. Реакционность американцев дошла до того, что первую книгу об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки «Тень Хиросимы» австралийского журналиста Уилфреда Бэрчетта, посещавшего Японию в 1945 г., разрешили опубликовать в США только в 1983 г. В-третьих, началось противостояние США и Франции во Вьетнаме, которое прекрасно описал английский писатель и разведчик Грэм Грин в своем романе «Тихий американец». И, наконец, в-четвертых, американская агрессия на Корейском полуострове и начало Корейской войны в 1950 г. По итогам этой войны полуостров был разделен на Северную и Южную Корею, а борьба Советского Союза и Китая против США в полной мере отразилась в Корее.

Первыми освобождать Корею от японского ига начали советские войска в августе 1945 г. В Северной Корее советская армия базировалась вплоть до провозглашения Народной Республики – 1948 г. Армия США высадилась в Южной Корее 8 августа 1945 г. Все японские захватчики были сразу же убиты или арестованы, после чего в Южной Корее было создано новое марионеточное государство, подконтрольное США, в котором состояли наиболее лояльные интервентам корейцы и успешные японские управители со времен Второй мировой войны.

Необходимо отметить, что за несколько лет американской интервенции в Южной Корее было арестовано больше местного населения, чем при многолетнем японском владычестве.

Почти все земли перешли под контроль американцев, а часть их разделили между корейскими помещиками, которые поддерживали интервентов: к середине 1948 г. более 490 тыс. из 588 тыс. корейских землевладений были распроданы и расхищены. К 1948 г. американцы переправили в Южную Корею более 2 млн. корейских репатриантов из Японии, Гоминдьановского Китая и Юго-Восточной Азии, которые заняли практически рабское положение в новом марионеточном государстве.

В мае 1948 г. в Южной Корее были проведены «демократические выборы», по результатам которых первым президентом избрали Ли Сын Мана. Однако уже в конце 1948 г. в Южной Корее начались массовые вооруженные выступления против американских интервентов. Это недовольство поддерживали и некоторые правые политические партии, призывающие армию США покинуть страну. Сильным толчком для таких протестов стал пример Северной Кореи, где благодаря Советскому Союзу все земли, ранее оккупированные японцами, бесплатно распределили между крестьянами.

Так, к середине 1947 г. 725 тыс. безземельных крестьянских семей получили более 1 млн. га земли. В августе 1948 г. по результатам выборов, в которых участвовали не только северокорейское население, но и около 70 % населения Южной Кореи, председателем Трудовой партии Кореи был избран Ким Ир Сен. Наверное, сегодня это звучит необычно и смешно, но именно тогда – во время зарождения северокорейской государственности – Южная Корея завидовала «северному брату» и стремилась присоединиться к нему.

Из-за непрекращающихся мятежей американская армия официально покинула Южную Корею, хотя большинство боевых частей так и остались контролировать марионеточное правительство Ли Сын Мана. Однако корейский народ не прекратил войну против интервентов и множество партизанских отделений из Южной Кореи стали перебираться в Северную Корею.

В 1949 г. США попытались напасть на Северную Корею. Правительству Ли Сын Мана было выделено субсидий на 275 млн долл. и заём на 25 млн долл., также для обучения и тренировки корейской армии было отправлено около 500 американских офицеров, многие из которых несколько лет назад готовили гоминьдановские войска. К началу боевых действий американские офицеры обучили около 100 тыс. корейских солдат. В случае массового дезертирства южнокорейских войск неподалеку находилась американская армия, готовая вести бой с Северной Кореей. Американцы не зря опасались дезертирства – большинство южнокорейских солдат перешли на сторону Северного Китая, а объединенные войска Кореи вскоре разбили армию американских интервентов. В итоге этих сражений в руках США осталось не более 10% территории Южной Кореи, а все остальные земли были присоединены к Северной Корее и поделены между крестьянами.

Тогда США переходят к крайним мерам и 27 июня 1950 г. принимают решение начать войну в Корее при поддержке ООН. Советских и китайских представителей в тот момент в ООН не было, что уже можно считать нарушением устава ООН, но война в любом случае началась.

Уже в сентябре против Сеула было брошено более 50 тыс. американских солдат и множество военных кораблей. Так и началась Корейская война, прервавшая недолгую тишину после окончания Второй мировой войны. На стороне корейского народа выступил Советский Союз и Китай, однако сохранить объединенную Корею не получилось, и последствия этого разделения мы видим по сей день.

Известный корейский поэт Ким Сан О пишет об этой войне стихотворение «На Юг!»:

Боец-шофер машину гнал на фронт, Он проезжал равнины и холмы, Где были города и сёла были, А ныне каждый клок родной земли Пропитан щедро кровью и слезами, И воздух трупным смрадом заражен. Боец машину гнал в ночную тьму Дорогой где вчера враги бежали. Так вот они, родимые места, Три года он сюда мечтал приехать. «Проеду холм, на буйвола похожий, И ручеек, что по камням струится, – И дом родительский увижу я». Но, подъезжая к своему селу, Боец внезапно потерял дорогу. Здесь вырос он, Учился и работал. Он знал все улицы и все дома, Как линии на собственной ладони, А ныне смотрит, словно чужеземец, И не поймет – где запад, где восток. Нет ни села, ни дома, ни дороги – Лишь пустоту встречает взор его, Да груды щебня, кирпича и камня, И дым над ними… Только на дороге – Одна – регулировщица стояла С винтовкой боевою на плече. Подъехав к девушке, шофер спросил: «Где Сиберли?» И девушка сказала: «Иди на юг!» – И указала путь Рукой, протянутой во мраке ночи. И вдруг, взглянув, она его узнала: «Опа!» – «Суга!» И обнялись они, И плакали тихонько, и смеялись. Шофер спросил: «Кто жив еще?» Сестра молчала. И тогда шофер спросил: «Что уцелело?» И сестра молчала. В последний раз ее спросил боец: «Могилы где?» И девушка сказала: «Не спрашивай об этом у меня, Иди на юг! И у американцев Спроси и привези сюда ответ». Боец еще раз поглядел вокруг, На те места, где жил его отец, И мать, и сестры, и жена, и сын, И старые товарищи по школе, И где отныне нету никого. Боец завел машину в темноте. Лица сестры уже не различал он, Он видел лишь протянутую руку, Ему указывающую направленье. Приказывающую: «Торопись на юг И мсти врагам, терзающим Корею!» И он как вихрь погнал свою машину, Пронзая зоркими глазами тьму.

Сегодня, когда на первых полосах газет пестреют заголовки о нарушении Северной Кореей резолюции СБ ООН, невольно вспоминаются события 1950 г., когда США, не обращая внимание на все установленные правила и уставы, начали Корейскую войну. Для сравнения: Северная Корея, нарушая сегодня резолюции Совбеза ООН, не убивает ни одного человека, Америка же, нарушив уставы ООН в 1950 г., принесла на алтарь «демократии» более 3 млн жертв.

Та объединенная Корея, которая сформировалась после неудачной для американцев войны 1949 г., была выражением коммунистического идеала. Это Корея, не разделенная на два государства, Корея, в которой все земли были поделены между трудящимся народом, Корея, из которой были изгнаны помещики и интервенты. К сожалению, этот идеал убила «американская военная машина» и сегодняшний успех Южной Кореи является во многом результатом полной зависимости этого государства от США. Отношение к американскому ставленнику Ли Сын Ману как к герою и освободителю Южной Кореи лучше всего отражает эту зависимость.

Сергей Рыбачук