Основоположник российской социал-демократии

В декабре этого года исполняется 160 лет со дня рождения выдающегося отечественного мыслителя и общественного деятеля Георгия Валентиновича Плеханова. С его именем связывают возникновение российской социал-демократии. Плеханов вошел в историю как выдающийся политический деятель, виднейший теоретик марксизма, философ, историк, публицист. Плеханов был одним из создателей Российской социал-демократической рабочей партии. Пользовался большим авторитетом в РСДРП, на протяжении многих лет оказывал существенное влияние на развитие партии.

От народничества к марксизму

Он родился в 1856 году в дворянской семье (отец штабс-капитан в отставке) в селе Гудаловка Тамбовской губернии. Он поступает в военную гимназию в Липецке, потом едет в Петербург на учебу в артиллерийское училище, затем переходит в Горный институт и погружается в социальную и духовную жизнь столицы империи, знакомится с тяжелым бытом рабочих, но основное время проводит в подпольной деятельности среди участников народнического движения.

Свою общественно-политическую деятельность начал под влиянием идей революционных демократов, таких как Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов.

В 1876 во время первой в России политической демонстрации рабочих и студентов у Казанского собора в Санкт-Петербурге произнес антимонархическую речь в защиту Николая Чернышевского, сосланного в Сибирь, после которой перешел на нелегальное положение.

Г. В. Плеханов участвовал в «хождении в народ», получил известность как теоретик, публицист и один из руководителей народнической организации «Земля и воля». В 1879, после раскола организации, выступил против тактики заговоров и террористических методов борьбы, возглавив пропагандистский «Черный передел». Однако под влиянием идей европейской социал-демократии, стоявшей тогда на марксистских позициях, пересмотрел свои народнические взгляды. Как известно, русские народники видели в существовавшей в России крестьянской общине основу для будущего социалистического общества в России. Теоретики народничества считали, что Россия может благодаря общине и отсутствию частной собственности крестьян на землю перейти к социализму, минуя капиталистическую стадию развития.

После нескольких лет революционного подполья и полицейских преследований по нелегальным каналам он покидает Россию и в январе 1880 года оказывается в швейцарском городе Женеве. В этом городе у Плеханова произошел конфликт с группой украинских политэмигрантов во главе с М. Драгомановым, придерживавшихся национал-изоляционистских воззрений. Говоря о значении для Плеханова его полемических выступлений против Драгоманова, соратник Плеханова по группе «Освобождение труда» Лев Дейч писал: «Приблизительно с этого времени и отчасти под влиянием столкновений с Драгомановым начался у Плеханова поворот от бакунизма, анархизма и федерализма к государственности и централизму». Дейч отмечал, что этот отход происходил в результате весе более глубокого изучения работ Маркса и Энгельса, а также знакомства с европейским рабочим движением.

В российской общественной мысли он первым дал критический анализ народнической идеологии с позиций марксизма («Социализм и политическая борьба», 1883; «Наши разногласия», 1885). В то же время парадокс ситуации заключался в том, что взгляды самого Маркса по отношению к русским народникам были не столь однозначны.

В письме к соратнице Плеханова Вере Засулич Карл Маркс оценивал перспективы русской сельской общины куда более оптимистично, чем его последователь Плеханов.

В 1883 году он в Женеве вместе с единомышленниками основывает группу «Освобождение труда», которая распространяет в России произведения Маркса и Энгельса. За 20 лет существования группы «Освобождение труда» Г. В. Плеханов написал и издал сотни работ, способствовавших широкому распространению социалистических идей в России. На теоретических трудах Плеханова воспитывалось целое поколение российских социал-демократов. Плеханов встречался и был хорошо знаком с Фридрихом Энгельсом, который высоко оценил его первые марксистские работы.

Создание партии

С начала 90-х гг. он один из лидеров 2-го Интернационала, активный участник его конгрессов. В конце 1894 – начале 1895 по инициативе Плеханова создан «Союз русских социал-демократов за границей». В 1900-1903 участвовал наряду с В. Лениным в создании и руководстве газетой «Искра». В 1901 Плеханов — один из организаторов «Заграничной лиги русской социал-демократии». Принял непосредственное участие в подготовке и работе 2-го съезда РСДРП (1903), разработке проекта программы партии. Несколько лет представлял РСДРП в Международном социалистическом бюро 2-го Интернационала. Плеханов был весьма критически настроен по отношению к Партии эсеров (социалистов-революционеров), выступавшей как идейный наследник традиций революционного народничества, с иронией называя ее в германской социал-демократической печати партией социалистов-реакционеров.

Георгий Плеханов был приверженцем революционных, а не реформистских методов политической борьбы.

Вместе с тем он предостерегал от непродуманных, поспешных действий в период революции 1905 года, оценивая декабрьское вооруженное восстание в Москве как преждевременное, говорил, что «не надо было браться за оружие». Плеханов активно выступал за сотрудничество социалистов и либералов (кадетов) в борьбе за демократию в России. Значение Плеханова как общественного и политического деятеля состоит прежде всего в том, что он обосновал стратегию российских социал-демократов в борьбе против царского самодержавия (завоевание демократических свобод, позволяющих рабочему классу и всем трудящимся вести борьбу за свои социальные права). Плеханов был горячим приверженцем единства партии, считал раскол на меньшевиков и большевиков ее трагедией.

На позициях оборончества

Когда началась первая мировая война, Плеханов, в отличие от большевиков, выступавших за поражение царизма, и от меньшевиков-интернационалистов, полагал, что русские рабочие вместе со всем народом должны встать на защиту своего отечества от агрессии германского милитаризма. Он выступил против антивоенного интернационально-революционного Манифеста европейских социалистов, принятого на конференции в Циммервальде (Швейцария) в 1915 году, который подписали представители большевиков, меньшевиков и социалистов-революционеров. Расхождения Плеханова с большинством российских социалистических партий были связаны с различным пониманием причин первой мировой войны.

Плеханов, в отличие от многих своих соратников, оценивавших ее как империалистическую и реакционную с обеих сторон, считал виновником развязывания войны германскую и австро-венгерскую монархии.

В тоже время он не был в полном одиночестве среди социалистов. Идеолог анархистов князь Петр Кропоткин и видный эсер, литератор, в прошлом участник террористических актов Борис Савинков выступили как «оборонцы». В оценке первой мировой войны его, как тогда говорили, социал-патриотическая позиция сближалась с взглядами кадетов – сторонников войны до победного конца в союзе со странами Антанты (Францией и Великобританией). Г. В. Плеханов с удовлетворением встретил Февральскую революцию и после ее победы, невзирая на тяжелое состояние здоровья (он страдал туберкулезом), поспешил вернуться на родину из вынужденной эмиграции. Выступая в Таврическом дворце, Плеханов так объяснил свои взгляды:

«Меня называют социал-патриотом, – сказал он. – Что значит социал-патриот? Человек, который имеет известные социалистические взгляды и в тоже время любит свою страну. Нет, товарищи, этого чувства любви к многострадальной России вы из моего сердца не вырвете!»

Плеханов и октябрьская революция

Плеханов возглавлял социал-демократическую группу «Единство», которая не присоединилась ни к меньшевикам, ни к большевикам. Несмотря на просьбы многих политических деятелей, в том числе князя Львова и Керенского, отказался войти в состав Временного правительства. В августе 1917 года выступил на Государственном совещании (Предпарламенте) с призывом к сотрудничеству социалистов и буржуазных демократов в условиях продолжавшейся мировой войны.

Как известно, Плеханов рассматривал революцию 1917 года в России как буржуазную. Он предостерегал от преждевременного взятия власти рабочим классом, ссылаясь при этом на мнение Фридриха Энгельса, назвал знаменитые «Апрельские тезисы» Ленина бредом.

Плеханов считал нелепым звать рабочих и крестьян к свержению капитализма, если он не достиг в данной стране высшей ступени, на которой он делается препятствием для развития производительных сил. Однако возникает вопрос, как определить эту высшую ступень, ведь сам Плеханов считал, что в наиболее развитых странах Европы материальные предпосылки для социальной революции уже созрели в начале ХХ века. Октябрьскую революцию воспринял как «нарушение всех исторических законов», тем не менее считал невозможным для себя бороться против рабочего класса, даже если он заблуждается.

28 октября 1917 года опубликовал в газете «Единство» «Открытое письмо к петроградским рабочим», в котором писал, что «социалистическая революция в России преждевременна, а наш рабочий класс ещё далеко не может, с пользой для себя и для страны, взять в свои руки всю полноту политической власти». Однако на предложение Б. Савинкова принять участие в антибольшевистской борьбе ответил: «Я сорок лет своей жизни отдал пролетариату, и я не буду его расстреливать даже тогда, когда он идёт по ложному пути». Согласно воспоминаниям его жены Розалии Плехановой, будучи уже тяжело больным, высказывал критические соображения в адрес Советской власти. Политику большевиков рассматривал как отход от марксизма, обвиняя их в бланкизме, народничестве, диктаторских методах правления.

Георгий Валентинович Плеханов скончался 30 мая 1918 года. Похоронен на Волковом кладбище в Петрограде. В последний путь его пришли проводить люди самых разных политических убеждений.

Наследие Плеханова

Плеханов внес крупный вклад в развитие марксистской философии. Его трехтомная работа «История русской общественной мысли» – обобщающий научный труд. В ней Плеханов, в частности, показал связь между возникновением российской социал-демократии и ее историческими предшественниками – революционными демократами. Изучение его политического и теоретического наследия позволяет нам лучше понять непростые политические и социально-экономические процессы, происходящие в наше время.

Георгий Плеханов, опираясь на основополагающие положения марксистской теории, видел будущее стран Европы в переходе к социалистическому общественному строю по мере вызревания его материальных и культурных предпосылок.

Он оставался последовательным приверженцем формационного подхода к социализму и в этой связи резко критиковал ревизионистские взгляды немецкого социал-демократа Эдуарда Бернштейна, пересмотревшего многие положения марксизма, выступавшего за постепенное реформирование капитализма и выдвинувшего тезис «конечная цель ничто – движение все».

Георгий Плеханов считал себя ортодоксальным последователем марксисткой теории, его труды получили признание в СССР и многократно издавались. Плеханова, несмотря на принципиальные расхождения и жесткую критику большевизма, очень высоко ценил Ленин. Имя Плеханова было упомянуто в историческом докладе Сталина на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся, посвященном 24 годовщине Октябрьской революции в Москве 6 ноября 1941 года в ряду самых выдающихся деятелей русской нации.