Страна на паузе

Если у действующей в России власти вообще есть какие-то цели и какая-то стратегия, то они сводятся к формуле «не менять ничего, нигде и никак, вообще». С точки зрения наших верхов некое идеальное состояние страны уже было достигнуто, и любые перемены могут быть только к худшему. Разумеется, перемены всё равно случаются, хотя бы по причинам физическим. Время как-то всё же движется, люди рождаются, стареют, умирают, поколения сменяются. Но всё это как раз — факторы дестабилизации. Остановить время невозможно, а потому течение времени само по себе является экстремизмом.

Однако, если остановить движение физического времени не удается, то можно замедлить или блокировать любые политические и общественные процессы. Самый лучший способ — репрессии. Правда, загоняя вглубь противоречия, власть накапливает их как порох в погребе. Когда и как это рванет, неизвестно. Более того, абстрактно можно даже предположить, что не рванет никогда. Но объективный факт состоит в том, что риск взрыва по мере того, как власть наращивает свои усилия, только увеличивается.

Если с внесистемной оппозицией — либералами, левыми, экологами и социальщиками — можно расправляться с помощью полицейских дубинок, то с думскими партиями надо как-то работать в рамках политического процесса. Но если этот процесс невозможно просто отменить, то можно сделать его совершенно бессмысленным, превратить в блуждание по кругу.

Трехдневное голосование на пеньках — без наблюдателей, без возможности даже членам комиссий контролировать сохранность бюллетеней — по сути дела привело к превращению выборов в фарс. Протестовать против фальсификации можно было, пока результаты подтасовывались, но это невозможно делать всерьез, когда итоги просто нарисованы заранее безо всякой связи с реальностью.

И всё же этого недостаточно. Бессмысленными должны стать не только выборы, но и вообще политика, как и сами политики. Дискредитировать и довести до абсурда нужно всё и вся.

Оппозиционные партии в Госдуме постепенно переводятся в ручное управление. В этом плане очень показателен прошедший 24 апреля съезд КПРФ, который завершился предсказуемым торжеством консервативного крыла партии. Хотя никто не ждал там радикального обновления, у рядовых партийцев, активистов и сторонников оставалась надежда, что в ходе дискуссии хотя бы отразится драматизм общественной ситуации, как то будет отмечен критически растущий рост недовольства. Но всё прошло совершенно рутинно. И даже победа прокремлевских консерваторов над сторонниками перемен прошла как-то вяло, невнятно и без особого драматизма. Остроту конфликту пытались придать кремлевские политтехнологи, организовав на канале РЕН-ТВ несколько передач с нападками на заподозренных в радикализме Сергея Левченко и Валерия Рашкина, а заодно и на Бориса Кагарлицкого, изображенного в качестве оператора международного красного заговора. Но даже эти политтехнологические упражнения не оживили общего хода событий. Ничего сенсационного не произошло.

Геннадия Зюганова без особых дискуссий переизбрали на его пост (в отличие от Владимира Путина не потребовалось даже оформлять процедуру обнуления, благо партийные лидеры, в отличие от государственных, могут на законном основании занимать свои посты пожизненно). А подозреваемых в излишнем радикализме Левченко и Рашкина в новый состав Президиума не включили. Тоже без споров, дискуссий и публичных заявлений.

Для партийного актива и сторонников КПРФ такой итог оказывается безусловно деморализующим, но руководство партии в данном случае заботится не о том, что будут думать члены организации или даже избиратели, а о том, как отнесется к происходящему президентская администрация. И это по-своему рационально. Места в будущей Госдуме будут распределять не по результатам голосования, а по разнарядке. Поэтому, чтобы получить хотя бы минимальное количество мандатов, нужно нравиться кремлевскому начальству.

В любом случае много мандатов никому, кроме «Единой России» не отдадут, но с точки зрения власти крайне желательно, чтобы на низовом уровне сторонники думской оппозиции были реально демотивированы. И по возможности не шли голосовать. Это важно не потому, что от их голосов будет что-то зависеть, а потому что озлобленные избиратели могут потом учинить протест против фальсификации. Но такое случится лишь в том случае, если мобилизация сторонников оппозиции в самом деле произойдет, а голоса будут отданы за людей, которым в самом деле доверяют. Для Кремля принципиально, чтобы никто из «буйных» не только не получил бы депутатского мандата, но не попал бы на выборы даже в качестве кандидата. Все партийные списки должны быть тщательно «зачищены». Власть заинтересована в апатии общества и беспомощная думская оппозиция тут выступает её союзником.

Говорить об однозначном итоге съезда КПРФ тоже не приходится. В.Ф. Рашкин и С.Г.Левченко хоть и не выбраны в Президиум, но не подвергнуты публичным гонениям. Более того, Президиум остался недоукомплектованным, так что теоретически сохраняется возможность их возвращения в июне во время второго этапа съезда. Как, впрочем, и возможность для консерваторов «додавить» неугодных. Никто не исключен из партии, никто не вышел, громко хлопнув дверью, все вроде бы на своих местах, хоть и с понижением звания.

Итак, пока всё остается в подвешенном состоянии. И ни официальное руководство, ни те, кто придерживается более радикальных взглядов, не заинтересованы нарушать это хрупкое равновесие. Консерваторы-охранители не рискнут провоцировать открытый бунт в партийных низах, что неминуемо случится, если «зачистка» наиболее популярных и активных людей в КПРФ пойдет слишком рьяно. А сторонники более радикального курса понимают, что в сегодняшних условиях только членство в официальной думской партии дает «лицензию» на участие в политике, да и некоторую (хотя всё менее гарантированную) защищенность от репрессий.

В итоге всё остается незавершенным, всё подвешено. Ничто не приводит к окончательному, внятному и необратимому результату. В сущности, это характеристика не только итогов съезда КПРФ, но и российского политического процесса в целом. Что бы ни происходило, ничего не случается.

И так будет продолжаться до тех пор, пока Их Величество История, не устроит нам что-то такое, что обнулится не только Путин со своей администрацией и ручными оппозиционерами, но и вся политическая практика современной России.