Выборы закончены, забудьте

То, что произошло 13 сентября 2020 года уже многими названо уничтожением системы выборов в России. Новые правила и законы, установленные властью в текущем году, превращают голосование в совершенно бессмысленную и имитационную процедуру. Её даже нельзя сравнить с советской практикой безальтернативных выборов с единственным кандидатом. Потому что в СССР выборы были важны как регулярно повторяемый ритуал, в ходе которого народ должен был демонстрировать власти свою лояльность. Неприход, например, целого дома на участки для голосования становился скандалом и легальной формой социального протеста, сопровождавшегося формальным или неформальным выдвижением неполитических требований (типа: пока горячую воду не включите, голосовать не пойдем).

В условиях современной России ситуация совершенно иная. Формально альтернативные выборы с участием оппозиции (часто даже настоящей), но с заранее известным и неизменяемым результатом превращаются в акт надругательства над народом, совершаемый властью не столько ради собственной легитимизации, сколько для того, чтобы подавить остатки гражданской культуры общества и внушить людям чувство беспомощности.

Механизм обеспечения запланированного результата в ходе трехдневного голосования стал более или менее ясен. Кстати, я не случайно избегаю слова «выборы», поскольку выборами в привычном смысле слова это назвать уже нельзя. Также говорить о фальсификации не совсем точно, поскольку речь в таких случаях идет об искажении реального результата, а в данном случае никакого другого результата, кроме заранее организованного, уже не могло быть. При этом показательно, что никто, включая меня, не раскусил заранее реальный механизм трехдневного голосования, сводя его к попытке принудительной мобилизации лояльного власти электората. Если бы это было в самом деле так, то призывы оппозиции приходить и голосовать в «настоящий» день выборов имели бы смысл. Ведь среди принуждаемых к «досрочному голосованию» были и люди, голосовавшие, вопреки пропаганде, против власти. И как показали экзит-полы, их было около половины всех «мобилизованных». Но на итоге это не отразилось никак. И вот почему: голоса, отданные за первые 2 дня не только никто не считал, но никто и не собирался их фальсифицировать. Всё было готово и подсчитано заранее.

Таблица, приведенная в ГАС-выборы, как ни странно, вполне наглядно открывает нам механизм обеспечения заранее подготовленного итога. Если вы сравните цифры «досрочного голосования» с общим процентом избирателей, участвовавших в прошлых выборах данного уровня, то обнаружите, что цифры совпадают, причем в некоторых регионах до долей процентов. Иными словами, «досрочка» примерно равна среднему числу ВСЕХ избирателей, которые ходят на выборы данного уровня. Сколько реально пришло людей и как они голосовали, не имеет значения — бюллетени просто были заменены на заранее заготовленные примерно пропорционально запланированному числу. Дальше оставалось лишь вечером второго дня скорректировать цифры явки, чтобы числа сошлись.

Бюллетени «досрочки» и реальные бюллетени, естественно, не считают отдельно, а перемешивают, так что отделить одни от других становится невозможно.

Таким образом до начала выборов мы имеем уже итог равный ста процентам реальных избирателей, причем все сто процентов уже отданы за кандидата власти. А в третий день как раз реальные избиратели приходят и производят «вброс» своих настоящих голосов, что, естественно, не может перекрыть заранее подготовленный итог, тем более, что часть приходящих голосует тоже за власть. При этом голоса, реально отданные в ходе «досрочки», пропадают ВСЕ. Никто их не пересчитывает и не фальсифицирует, сейф-пакеты просто заменяют заранее подготовленными. Потому разительное отличие данных, полученных от экзит-полов первых двух дней и обнародованного результата. По экзит-полам выходило, что голосование в ходе «досрочки» лишь частично отличалось от «нормального» в пользу более высокого, но не запредельного результата власти. Тогда как по вскрытию пакетов оказывалось, что никаких иных голосов, кроме отданных за власть, там не было. Это значит, парадоксальным образом, что голоса, отданные за власть, тоже не считали, их проигнорировали так же, как и голоса за оппозицию, заменив ВСЕ бюллетени. Технология крайне простая и предельно эффективная.

Теоретически может случиться, что на выборах в Госдуму, где явка выше, возникнет риск суммарного «зашкаливания» цифр: число избирателей при реальной явке в 60% может достичь по итоговым отчетам 120%. Но я не сомневаюсь, что этого при более или менее серьезной подготовке удастся избежать. Тем более, что избиратель деморализован и демотивирован. Протестное голосование становится всё менее массовым. Принцип «адресной сушки явки», когда агитация за бойкот в Интернете сочетается с пропагандой голосования в телевизоре для мобилизации лояльного избирателя, уже дает свои плоды. К тому же на думских выборах власть может удовлетвориться более скромными результатами. Вместо 80% голосов за партию Кремля, отдадут ей всего 75%, а остальные места заполнят представителями придуманных в президентской администрации «новых партий», куда напихают нужных людей. Главное то, что состав будущей думы уже заранее поименно согласован или находится прямо сейчас в процессе согласования. Если кто-то к моменту выборов заболеет или умрет, наверняка уже подготовлен список резерва.

Ещё одно преимущество подобных техник фальсификации состоит для власти ещё и в том, что они делают бессмысленными математические оценки «аномального голосования», проводимые Сергеем Шпилькиным. С одной стороны, всё и так ясно, а с другой стороны, зафиксировать моменты вброса за счет подскока явки в последние 15 минут невозможно, поскольку в подобных панических действиях уже нет необходимости. Отсюда, кстати, явная ошибка того же Шпилькина, который причислил Архангельскую область к числу регионов, где «честно считали». Таких регионов практически не было, за исключением, быть может Ненецкого Автономного Округа. Где, кстати, кандидат СР Ирина Чиркова, если бы там отдельно избирали губернатора, победила бы в первом же туре. Отчасти можно считать исключением Иркутскую область, где во времена Левченко была отстроена более или менее настоящая система честных выборов и контроля (что, кстати, проявилось в том, что Левченко, в отличие от других губернаторов не мог и не пытался построить под себя лояльное большинство в Законодательном собрании). Но эту систему уже явно взломали (в результате Игорь Кобзев, который по опросам имел около 50% поддержки и в самом лучшем случае проходил в первом туре «на бровях», получил комфортабельный перевес над оппозицией в десять с лишним процентов). И в ближайшие месяцы эту «иркутскую модель» несомненно доломают.

А как же быть с феноменом Томска, Новосибирска и ряда других городов, где результаты местных выборов резко разошлись с итогами общими не только по стране, но и по региону? Само по себе это расхождение более чем показательно. По этим выборам просто «не работали». Не были подготовлены пакеты с бюллетенями, не была организована фиктивная явка. Не до того было. Эти проколы в системе хорошо показывают как она должна в принципе работать. И опять же нет сомнения, что подобные единичные сбои и недоработки уже проанализированы и будут устранены к следующим выборам. Благо их очень мало и они совершенно не серьезные. Так что уповать на «умное голосование» становится совершенно бессмысленно — оно дает эффект лишь там, где власть в принципе не считает выборы важными. Причем даже эти моменты будут исправлены. Посмотрим, как будет голосовать горсовет Томска: можно не сомневаться, что реальная поддержка ЕР окажется гораздо большей, с ней вместе будут голосовать и «Новые люди» (очередная фейковая партия администрации) и ряд других депутатов. Ведь «умное голосование» это очень тупая система, не оценивающая ни личных качеств, ни политических взглядов кандидата, важно только, чтобы он был не из ЕР. Проблема решается появлением самовыдвиженцев и фейковых партий, а также за счет продажности официальной оппозиции. Что мы уже наблюдаем в Новосибирске, где «проигравшая» по голосованию «Единая Россия» через сутки после выборов превратилась во фракцию большинства, перекупив нескольких «независимых».

Поскольку официальная оппозиция уже смирилась с результатами 13 сентября, а несистемная оппозиция не желает делать выводов из произошедшего, можно с уверенностью утверждать, что состав следующей Государственной Думы уже предопределен с точностью до нескольких человек. Помешать этому могут лишь события, находящиеся за пределами электоральной политики.

Означает ли произошедшее 13 сентября правоту тех, кто с постоянно твердили нам о бессмысленности любой электоральной борьбы «в буржуазном обществе». Как раз наоборот. Известный демагогический тезис «если бы выборы что-то меняли, их бы отменили», в очередной раз вывернут наизнанку реальной политической практикой: выборы уничтожают именно потому, что с их помощью можно многое всерьёз изменить. Борьба за свободные выборы является важнейшим условием социальных преобразований в условиях капитализма, а демократическая самоорганизация трудящихся необходимым и решающим фактором в борьбе за свои интересы и права. Свободные выборы надо снова завоевать, уметь их использовать и научиться их выигрывать.

Другой вопрос, что участие в избирательных кампаниях при нынешних порядках не может иметь никакого иного смысла кроме пропаганды и агитации. Утверждать обратное в текущих условиях было бы откровенным обманом.

Надо понимать, что в стране на протяжении 2020 года произошел по сути очередной государственный переворот сверху. Конституционные поправки, «обнуление» Путина, запреты и репрессивные меры, введенные под предлогом борьбы с инфекцией COVID-19, трехдневное голосование с запланированной заменой бюллетеней и фактическое уничтожение системы контроля за выборами в совокупности составляют основу нового политического порядка, переход от умеренно-авторитарного правления к диктатуре туркменско-африканского типа (впрочем, боюсь, что подобное сравнение уже будет обидно для жителей многих стран Африки, где с политическими свободами дела обстоят намного лучше, чем у нас).

Обстоятельства меняются, требуя изменения тактики. Делать ставку на участие в выборах в в ловчих, когда по факту выборов уже нет, было бы чудовищной наивностью. Но бороться за свободные, демократические и честные выборы необходимо. А значение электоральной борьбы и электоральной политики становится тем более очевидным после того, как власть последовательно предпринимает усилия по их устранению.