Между стабильностью и кризисом

Течение общественно-политических процессов в России дает удивительную картину соединения почти перманентного кризиса с неколебимой стабильностью. Спорадически поднимающиеся протесты, вспыхивающие в самых разных концах страны по самым разным поводам, стремительно падающая популярность власти, борьба фракций и кланов внутри правящей верхушки, всеобщее недовольство и непреодолимая экономическая стагнация, оборачивающаяся постоянных снижением доходов населения — с одно стороны. А с другой стороны, конфликты и протесты, по большей части, не заканчиваются никакими серьезными изменениями в политической жизни, успехи или поражения протестующих не меняют общий расклад сил даже на региональном уровне, власть регулярно выигрывает выборы, несмотря на возмущение электората, причем, что особенно важно, почти не прибегая к фальсификациям. Правительство Медведева, которому в 2012 году оптимисты отводили максимум год жизни, остается на своем месте, самому Путину прочат продолжение правления после 2024 года, ни один проект реформ, независимо от направленности, не доходит дальше обсуждения докладных записок и слухов, телевидение и официальная пресса демонстрируют одну и ту же информационную картину каждый день по крайней мере начиная с 2014.

После того, как осенние выборы 2018 года принесли власти ряд неприятных неожиданностей, правящие круги приняли меры для того, чтобы ничто подобное не повторилось следующей осенью. Эта политика в целом сработала, несмотря на некоторые неприятности в ходе выборов Московской городской думы. Так или иначе, но пока правящим кругам удается не допускать в представительные органы людей, способных использовать эти площадки для серьезной общественной борьбы. Население остается разобщенным, у людей нет точек консолидации и пространств для политического или хотя бы социального объединения.

Однако подобные тактические успехи власти не только не решают её стратегических проблем, но усугубляя общественный кризис, одновременно создают предпосылки для масштабных потрясений в самом ближайшем будущем. Нарастание экономического и социального кризиса имеет объективный характер и предопределено необратимыми сдвигами в мировой экономике, наступившими после Великой рецессии 2008-10 гг. Специализация российского хозяйства как экспортно-ориентированного производителя сырья для Западной Европы и США уже не может обеспечивать минимально необходимы темпы роста, а внутренний рынок пребывает в глубокой депрессии, усугубляемой износом оборудования, нехваткой квалифицированной рабочей силы и неуклонным сокращением спроса под влиянием политики жесткой экономии. Выход из кризиса невозможен без смены всей модели развития и без отстранения от власти олигархии, заинтересованной в консервации сложившейся системы.

Невозможность сохранения существующего порядка очевидна для всех, включая самые верхи общества и государства, но для них так же принципиальным требованием является недопущение каких-либо перемен, которые могли бы не только поколебать их позиции, но даже заставить их хоть как-то менять свою привычную практику. Таким образом власть находится в состоянии принципиального паралича, постоянно обсуждая и неизменно отвергая любые реформаторские инициативы, даже консервативного свойства. Ситуация плавно ухудшается, но накопленных ресурсов оказывается достаточно, чтобы удерживать её под контролем.

В целом текущее положение дел можно описать как бесконечно тянущуюся революционную ситуацию без революции. Проблемой в данном случае является не отсутствие «авангардной пролетарской революционной партии», как принято считать в левых кругах (большинство революций в мировой истории происходили без этого), а психологическое состояние и социальная разобщенность самого общества. Низы не хотят жить по-старому, они страдают от ухудшающейся с каждым днем экономической ситуации, они даже готовы протестовать, но пока неспособны к самоорганизации в масштабах, достаточных чтобы добиться перемен. По этой же самой причине ничего не будет получаться и у самопровозглашенных лидеров «пролетарского авангарда». Для того, чтобы создавалась большевистская партия нужен был исходный «материал» в лице тысяч рабочих активистов и революционных интеллигентов, обладающих общей культурой и сходными взглядами на жизнь (что позволило им воспринять и соответствующую революционно-социалистическую идеологию). В современных условиях попытки повторения большевистского опыта 1905-17 годов обречены на то, чтобы, в лучшем случае, обернуться комичными ролевыми играми.

Тем не менее в низах общества накапливается потенциал недовольства и возмущения, который не получает выхода. Время от времени власть открывает какие-то каналы для выражения общественного протеста (например, через региональные выборы), но как только люди пытаются ими воспользоваться, эти каналы перекрывают. Результатом становится всеобщее чувство фрустрации и растерянности, превращающееся в своего рода психологическую стихию, объединяющую верхи и низы общества.

Подобное положение дел может сохраняться в течение неопределенного времени, но неминуемо закончится резким обвалом системы и хаотическими процессами, контролировать которые привычными методами будет уже невозможно. Поскольку власть сознает, что всё зашло слишком далеко и контролировать перемены она не сможет, принятие любых решений блокируется на том основании, что невозможно со стопроцентной точностью предсказать все последствия. В то же время очевидно, что невозможно управлять не принимая вообще никаких решений. Поэтому какие-либо решения принимаются только в условиях крайней необходимости и только вынуждено, что внешне создает ощущение крайней непоследовательности и колебаний (от либеральных послаблений к жестким репрессиям и обратно, от поисков компромисса с Западом к агрессивной риторике, от проведения неолиберальных реформ к одноразовым мерам социальной поддержки каких-то групп населения, при одновременно продолжающемся демонтаже остатков социального государства).

Как долго будет продолжаться подобное положение дел, сказать сложно. Можно, однако, с полной уверенностью сказать, что раз выйдя из-под контроля, политический кризис неминуемо примет катастрофические масштабы.

Имеющиеся ресурсы, привилегии, преимущества официальных политических партий, должности и даже финансовые возможности, ради которых сегодня идет борьба, могут в одночасье потерять своё значение. Выигрывать будет тот, у кого есть решимость и твердая готовность бороться за свои принципы в любых условиях, включая и ситуацию политического хаоса.