Перспективы сопротивления



Надежды правительственных чиновников, считавших, будто протест против пенсионной реформы выдохнется сам собой в течение летних месяцев, оказались необоснованными. Ни Чемпионат мира по футболу, ни усилия пропагандистов, ни демагогические обещания дополнить повышение пенсионного возраста различными мерами в интересах работников, ничто не дает эффекта. И дело тут даже не в том, что собственный опыт людей находится в вопиющем противоречии с официальными заявлениями, но и в том, что в системе сломалось нечто принципиально важное. Власть не поддерживали, не одобряли, а просто терпели.

Наступление на социальные права, начатое сразу же после президентских выборов 2018 года, продемонстрировало для подавляющего большинства жителей России бессмысленность любых надежд на улучшение жизни при нынешнем порядке. Власть из некого объективного явления, которому все привыкли так же, как к дождливой погоде осенью, превратилась в массовом сознании в непримиримого врага. Этот перелом необратим и принципиален.

Конечно, эмоциональное и рациональное неприятие власти далеко не сразу оборачивается массовым сопротивлением. Для борьбы нужна решимость, уверенность, которых у значительной части наших сограждан нет. Да и откуда им взяться, если нет никакого позитивного опыта защиты своих прав. На разрешенные митинги выходят тысячи, суммарно в движении участвуют десятки тысяч, тогда как возмущены миллионы. Однако ситуация всё равно складывается не в пользу правящих кругов. Если раньше протест был маргинален, то теперь он выражает настроения и мнения большинства. А власть, что бы ни говорили чиновники, прекрасно сознает, что находится в жестком, и главное, открытом конфликте с народом собственной страны.

Стратегия правящих кругов в новой ситуации не предполагает даже в принципе завоевания поддержки большинства народа или какого-то компромисса с ним. Власть делает ставку на то, что протест, даже поддержанный 90 процентами населения, окажется неэффективным, а людям удастся внушить чувство беспомощности и бессилия. И эта стратегия при определенных условиях может сработать. Более того, она уже отчасти срабатывает.

Для того чтобы власть справилась с протестом, возглавляющие его структуры и организации должны продемонстрировать полную неспособность к борьбе и организованной работе. Правда, такой результат означает катастрофу для них самих. Но лидеры парламентских партий и профсоюзные функционеры настолько привыкли жить по правилам, диктуемым властью, что рассуждают иначе. В конце концов, за прошедшие полтора десятилетия никто из политиков или бюрократов ещё не пострадал из-за потери репутации или доверия граждан. Люди справедливо возмущаются бессмысленными и унылыми речами на митингах КПРФ, ругают профсоюзы за отсутствие решимости, половинчатость и непоследовательность. Резонно упрекают организаторов протеста в нежелании серьезно бороться за успех собственной кампании, мобилизовать граждан. Левые возмущаются оппортунизмом официальной оппозиции и профсоюзных бюрократов, призывая к более решительным действиям, забастовкам и перекрытию улиц.

Однако беда в том, что на сегодня именно институциональные структуры — КПРФ, «Справедливая Россия», ФНПР и КТР — оказались способны выводить людей на улицы, создали каналы для стихийной мобилизации. И даже если официальные партии и профсоюзы побаиваются радикальных действий, именно они пока организуют легальные массовые выступления, на которые люди собираются тысячами. 28 июля по всей стране прошли митинги, инициатором которых, в большинстве случаев, были местные отделения КПРФ. Про некотрые акции участники говорили, что речи штатных ораторов разгоняют народ лучше ОМОНа. Но иногда слово получали и люди, говорившие вполне дельно и по существу. Фактически мы увидели, что независимо от намерений руководства различные отделения КПРФ по-разному подходят к кампании. Некоторые ведут её вполне искренне и добросовестно.

Почему я пришёл на митинг КПРФ? — пишет автор «Эха Москвы», которого трудно заподозрить в симпатии к левым. — Мне не важно, кто организовал этот уличный протест, мне важно было прийти, всё увидеть своими глазами, почувствовать настрой собравшихся и присоединиться к тем, кто нашёл в себе силы выйти и сказать – НЕТ людоедским планам Правительства и Думы! Мало сидеть в соцсетях и писать правильные посты, нужно использовать все цивилизованные инструменты протеста против антинародной политики Правительства и «Единой России».

Нравится нам это или нет, но сегодня сотни тысяч людей лишь только втягиваются в политику, о которой ещё несколько месяцев назад не задумывались. Они приходят в те места, где могут выразить своё возмущение, мало вникая в вопросы тактики и идеологии. И совершенно понятно, что именно официальные структуры думских партий и профсоюзов оказываются для них естественным каналом политизации. Ещё вчера эти люди даже не знали, что у них есть права, которые можно и нужно защищать.

Значит ли это, будто не надо критиковать вялость, слабость и непоследовательность кампании, которую ведут думские партии и профсоюзы? Конечно, нет. Мы должны постоянно и открыто говорить о том, как организаторы митингов на каждом шагу сами же стараются сделать свои акции ритуальными и неэффективными. Надо лишь понимать, что только участвуя в этой кампании можно наладить связи с десятками тысяч людей, впервые выходящих на защиту своих прав.

Призывы к забастовкам и уличным протестам звучали многократно. В том числе нередко даже и с трибуны официальных митингов, хотя их организаторы страшно боятся подобных речей и стараются не пускать к микрофону непроверенных ораторов. Однако, что дали эти призывы? На данном этапе всё заканчивается в лучшем случае одобрительными возгласами и аплодисментами — без организованной работы не может быть ни забастовочного движения, ни других форм эффективного протеста. Заменять эту работу призывами ничуть не лучше, чем превращать митинги в бессмысленно повторяющуюся унылую рутину.

Вывод прост. Надо работать с теми структурами, которые есть, независимо от нашего отношения к мотивам и результатам их действий. Но не пассивно участвовать в их мероприятиях, а формировать основу для создания активистами левых и социальных движений собственных структур для координации и мобилизации протестных масс.

Люди, вовлеченные в сопротивление пенсионной реформе и другим антисоциальным мерам власти, всё равно будут стихийно радикализироваться. Об этом заботится само правительство, не желающее считаться с изменившимся настроением народа. Будем мы произносить больше или меньше речей, будут эти речи более или менее идеологически выверенными и складными, не имеет особого значения — люди всё равно пойдут именно в эту сторону, толкаемые объективными обстоятельствами. И они, по крайней мере, многие из них, придут к нам. Но что мы сможем им предложить?

В этом смысле митинг «Гражданской солидарности», прошедший в Сокольниках 18 июля 2018 года, оказывается важным политическим и этическим сигналом. В условиях, когда оргкомитет, созданный КТР, отказался от проведения своего митинга, основатель «Гражданской солидарности» Георгий Федоров самостоятельно инициировал акцию протеста. Митинг в Сокольниках необходимо было провести потому, что это был канун первого чтения закона. И с помощью других левых организаций «Гражданская солидарность» за несколько дней, практически без ресурсов, при минимальном доступе к информационным каналам смогла собрать около 4 тысяч человек. Это значит, что самостоятельный организационный потенциал у левых и социальных движений есть, как есть и политическая решимость.

Митинг был организован левыми и имел явную левую направленность, но в нем не было сектантства. Слово давали самым разным ораторам. И в этом смысле мозаичность участников была тактическим ходом или даже стратегия — показать реально народное недовольство, единое.

Конечно, справедливости ради надо сказать, что сегодня люди готовы выходить на любые акции, кто бы их ни инициировал. Очевидным курьезом является митинг Либертарианской партии против пенсионной реформы, собравший ничуть не меньше участников, чем протест левых в Сокольниках. Либертарианцы по своей идеологии вообще являются противниками социального обеспечения и пенсий, но это мало кого волновало, как и вообще содержание речей ораторов. Недовольные граждане просто выходят на улицы.

Все эти события доказывают — протест идет дальше (пусть пока и на полшага, на шажок), чем планировали его вожди. Эффективно участвовать в подобном процессе можно только одним способом — объединяя и структурируя протест таким образом, чтобы «слить» его было бы уже невозможно. Важно собрать всех, кто готов бороться последовательно и на низовом уровне. Нужны собственные сетевые структуры, открытые и доступные. Над этим работает всё та же «Гражданская солидарность». Для этого создается координационный сайт http://zapensii.ru , который предоставляет активистам не только информацию о происходящих событиях, но и образцы агитационных материалов, сведения о наиболее эффективных формах борьбы и контакты, необходимые для взаимопомощи. Создаются группы в социальных сетях, рассылки. Проводятся встречи и собрания. Готовность к сопротивлению постепенно превращается в способность к повседневной работе, без которой никакого прорыва добиться будет невозможно.

«Рабкор» будет действовать в тесной связке с «Гражданской солидарностью» и с любыми организациями, готовыми всерьез поддерживать массовое движение. Если в процессе борьбы в думских партиях и в профсоюзах будет формироваться более радикальное крыло — тем лучше. Мы не должны никого исключать. Но мы должны быть готовы к тому, чтобы поднять знамя, если его уронят или попытаются бросить.

Перспектива, открывающаяся перед нами, очевидна: население России просыпается. Люди не просто недовольны. Они злы. И они готовы спросить с власти не только за пенсионную реформу, но и за многое другое, что происходило с ними на протяжении прошедших двух с лишним десятков лет.

Мы должны работать, чтобы превратить эту массовую злость в энергию социального преобразования.