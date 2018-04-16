Успехи и проблемы «Рабкора»

Полтора года назад сайт «Рабкор» перешел к новому формату. Мы уже давно имели канал на YouTube, но занимались им эпизодически, не делая серьезной ставки на видео. Это было серьезной ошибкой — мы опоздали к началу видео-революции в русскоязычном интернете. И приходится догонять.

К моменту, когда команда «Рабкора» начала систематическую работу на YouTube, наш канал имел всего около двух сотен подписчиков. В апреле число подписчиков перевалило за 7 тысяч. Рост заметный, но совершенно не такой, какой был бы нам нужен. Сейчас канал прирастает на 10-20 подписчиков в день. Более динамичный прирост наблюдался, когда «Рабкор» наряду с «Вестником бури» и ещё несколькими левыми сайтами вел кампанию бойкота путинских выборов. Но для того, чтобы стать заметным явлением в сети, нам нужно прибавлять в день по 50-100 подписчиков. Причем ясно видно, что даже постоянная аудитория «Рабкора» не торопится подписываться на канал: у сайта постоянных читателей около 12 тысяч, а следовательно почти половина из них либо наши видео не смотрит, либо смотрит, но не подписывается.

Между тем число подписчиков прямо связано с продвижением канала. Чем больше людей на него подписано, тем выше он в рейтинге YouTube, тем больше прочего народа его смотрит. Выходит, что своей низкой активностью в сети левая публика сама же препятствует распространению своих идей и взглядов.

Разумеется, упрекать в низких рейтингах мы, в конечном счете должны самих себя. Однако некоторые ролики легко берут рубеж в 10-15 тысяч просмотров, вспомним хотя бы «7 мифов о капитализме» (https://www.youtube.com/watch?v=10Wky64aF1o&t=383s) или более 20 тысяч — «Эпоха Путина закончилась» (https://www.youtube.com/watch?v=rW2F3DJWzfw&t=91s).

Вполне понятно, что развитие любого проекта ограничено нашими финансовыми возможностями. С того момента, как «Рабкор» начал собирать пожертвования читателей и зрителей, собрано около полумиллиона рублей. Много это или мало? Если бы такая сумма поступила за очень короткий срок, это бесспорно были бы очень большие деньги. Но если учесть, что среднемесячный уровень пожертвований составил 27,7 тыс. рублей, то легко догадаться, что финансовое положение проекта остается весьма тяжелым. Хотя истина всё же находится где-то посередине. Во-первых пожертвования поступают неравномерно, есть «хорошие» и «плохие» периоды. Во-вторых, статистически наблюдается тенденция роста среднемесячных поступлений. А в-третьих, команда «Рабкора» всё же не тратит все деньги сразу, а накапливает, чтобы потом использовать при решении более или менее серьезных вопросов.

На что были потрачены деньги? Часть средств пошла на оборудование. Были приобретены новые микрофоны, видеокамеры, сменены роутеры для стримов. Зрители могли заметить, что качество изображения на канале «Рабкор» заметно улучшилось, хотя со звуком проблемы остаются. Но связано это не с качеством аппаратуры, а с особенностями помещений, откуда ведутся стримы. И с этим справиться не удастся, пока мы не переедем в профессиональные студии, о чем пока речь не идет.

На что ещё тратились деньги? Несколько раз сотрудникам «Рабкора» были выплачены премии, а в феврале у нас были расходы в связи с поездками Бориса Кагарлицкого с лекциями в Нижний Новгород и по Сибири. Дважды прибегали к помощи профессиональных дизайнеров, чтобы изготовить ролики — «Диснейленд имени Ленина» (https://www.youtube.com/watch?v=3SUizhWQSBY&t=90s) и «Сказка о мартовском коте» (https://www.youtube.com/watch?v=tW1rgwC51VE&t=15s). Профессиональное качество роликов сразу же вызвало бурю дискуссий, которые можно легко проследить, если почитать комментарии под видео. Первый ролик, по мнению наших недоброжелателей, был явно сделан на деньги президентской администрации, а второй столь же явно был профинансирован американским ЦРУ. Конечно, мы были бы рады получить столь щедрое финансирование со стороны противоборствующих буржуазных сил, чтобы использовать их столкновение между собой в интересах социалистической пропаганды. Однако нам придется разочаровать конспирологов. Оба ролика вместе обошлись нам всего в 80 тысяч рублей. А если кто-то из наших идеологических оппонентов умудряется делать такую же продукцию за миллион рублей или больше, то это объясняется не дороговизной работы, а лишь масштабами распила.

Так или иначе, но политика требует денег. А большая политика требует больших денег. И нищета большинства левых проектов вызвана отнюдь не их идейной принципиальностью, а неспособностью левой среды в целом организовать масштабный сбор средств среди своих сторонников, мобилизовать и эффективно использовать уже доступные ресурсы. Между тем сбор средств среди сторонников является не только важнейшей политической задачей но и гарантией политической независимости.

«Рабкор» развивается. Но он критически отстает от социальных и экономических процессов, которые требуют гораздо более значительного присутствия левых на политической сцене. И решить эту проблему без поддержки своих сторонников мы не можем. Только наша собственная активность как людей левых взглядов и просто как граждан может изменить ситуацию.

Левый сегмент интернета должен развиваться, опираясь на поддержку активных зрителей и читателей, продвигающих сайты, посылающих свои материалы, обсуждающих статьи и сети, ведущих практическую деятельность. Это относится не только к «Рабкору», но и к другим левым проектам.

Мы можем работать, чтобы изменить общество, но мы собой не можем заменить общество, которое должно само бороться за собственное преобразование. Без общественной поддержки никакая активистская деятельность ничего не даст, а замкнутые на самих себя кружки, так и останутся просто кружками идеологического самообразования, никого никуда не ведущими и не дающими никому никакого нового опыта.

Да, мы нуждаемся в общественной поддержке и не боимся открыто сказать это. Да, мы ничто без наших читателей, сторонников, корреспондентов и зрителей. Мы нуждаемся в них, быть может, гораздо больше, чем они в нас. Но если мы будем не просто читать и смотреть материалы левых сайтов, а активно помогать им, мы сможем добиться многого.