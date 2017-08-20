Стабильность как пауза

Российским властям то и дело везет. После шока 2014-2015 годов экономическая ситуация в стране наконец стабилизировалась на продолжительное время. Успокоение 2016 года продолжается и в нынешнем году, который уже перевалил за середину. Цены на нефть колеблются в районе 50 долларов за баррель, не желая дальше сдвигаться вниз. С лета этому способствует блокада Катара, агрессивное поведение США в отношении Венесуэлы и Северной Кореи, а также иные политические события. Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении повышенных цен на углеводороды и не желают вновь увидеть минимум января 2016 года – 32 доллара за бочку, поскольку не хотят возобновления спада на рынках.

Надежда Дональда Трампа увидеть разрыв финансового пузыря в США пока так и не реализовалась. Сам он не решился мобилизовать сторонников на бой за обновление Конгресса. Подписав закон о новых санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, президент борется лишь за сбыт американского сжиженного газа в ЕС, а также за сохранение приемлемых для производителей цен на углеводороды и условий добычи. В заморозке нынешних цен на нефть заинтересованы все страны-производители, включая Россию, а также Китай, чья экономика становится все более уязвимой.

Стабилизация в российской экономике держится не сама по себе. Нет роста и нет падения во всем мире. Вторая волна кризиса пройдена. Она поднималась в 2012-2013 годах и обрушивалась на рынки в 2014-2016 годах. Но теперь она миновала. Подготовляется новая – Третья волна, о чем предупреждают эксперты ИГСО и Лаборатории международной политической экономии РЭУ им. Г.В. Плеханова. Увы, определить точно, когда кризис вновь обострится, невозможно. Зато ясно, что Третья волна – неочевидная угроза для большинства россиян, а правящие круги верны старому курсу.

Однако на сей раз российское общество уверено: кризис в экономике сохраняется. Это принципиально отличает текущий момент от периода после шока 2008-2009 годов. Потребительская активность в 2017 году повысилась, наступило некоторое успокоение. Исследовательский холдинг «Ромир» фиксирует: в июле общие расходы отечественных потребителей увеличились относительно июня на 0,6%. Растут они третий месяц; годовой рост – 8,1%. Потребители избавились от страхов – это верно. Но им также приходится больше тратить из-за повышения цен. Имеет значение и отложенный спрос. Означает ли это, что у людей становится больше денег? Может быть, есть реальный рост заработной платы?

Чиновники правительства отчаянно ищут признаки повышения доходов населения. До заветной весны 2018 года, когда будет переизбран президент, им нужны позитивные сдвиги, на которые можно будет сослаться. Потом легко будет списать новые проблемы в экономике и непопулярные реформы на западные санкции. Потребуется ужесточение бюджетной политики, поскольку резервы государства достигают 412 млрд долларов. Дефицит бюджета регулярно выскакивает за 3%, и пополнять его все труднее. Климат в экономике оценивается как стабильно не инвестиционный. Летом вновь вырос отток капитала. Выросло и кредитование граждан.

Проблемы ощущаются на рынке труда. Хороших рабочих мест с белой, достаточной для жизни зарплатой становится все меньше. Плохих рабочих мест остается немало, хотя занимают их нередко иммигранты. Власти оценивают ситуацию как неплохую; молодые специалисты – как проблематичную, поскольку даже за год найти место по профилю бывает невозможно. Однако в крупных городах остается множество рабочих мест офисного типа с сомнительной эффективностью, занятых молодыми россиянами.

Увольнения прокатились в банковской сфере, а сфера услуг в целом сумела адаптироваться к кризису (факт, который отрицают, кажется, лишь министры экономического блока). В мегаполисах в этой сфере находят работу и пенсионеры, которые не могут прожить и купить лекарства без дополнительного дохода.

Стабилизация ситуации не исключает умеренных падений на мировом рынке и медленного ухудшения ситуации в России в ближайшие 8-10 месяцев. Тем не менее, даже если мировые цены на нефть опустятся до 40 долларов за баррель, а за доллар станут давать 70 рублей, это мало что меняет. Как отмечает Центр экономических исследований ИГСО, для начала Третьей волны кризиса может потребоваться куда большее падение. Деструктивные процессы должны выйти из-под контроля властей в одной из крупных экономик, например, в Китае, США, ЕС или Индии. Выпуск облигаций правительствами стран полупериферии и периферии должен достичь пределов. Когда власти потеряют контроль над ныне растущими долгами, кризис получит новое основание, а стабильность лишится подпитки.

Относительно спокойные условия дают российским руководителям шанс тихо провести президентскую кампанию, ничего не меняя. Перемен не жаждет и большинство россиян, не без основания опасаясь, что они могут лишь ухудшить их дела. Власти играют на этом. Они убеждают массы: кризис миновал и ситуация медленно начинает улучшаться, и только США и ЕС не желают нам добра – вводят новые санкции. Чиновникам очень хочется переложить на санкции ответственность за застой в экономике, но они понимают, что до переизбрания президента людям нужно сообщать обнадеживающие новости.

В первой половине 2017 года Алексей Навальный заставил Кремль волноваться. Он выиграл полугодие по очкам. Однако в июле пошла в атаку власть, а сам он раскрылся как либерал. Дебаты с Игорем Стрелковым оказались для Навального не очень удачными. Он оттолкнул многих граждан или, по крайней мере, не смог пока развеять их опасения. Строящееся вокруг него движение притормозило рост. Правящие круги надеются сохранить этот эффект. Поэтому они отложили планы новых неолиберальных реформ, сосредоточившись на поддержании курса рубля и низкой инфляции.

Текущая стабильность – не более чем пауза, не облегчающая жизни народа, но и не усложняющая ее резко. Она также не снимает его недовольства, которое продолжает нарастать, хоть и постепенно. Об этом пишут даже официальные социологи из ВЦИОМа, заявляющие, что «запрос на перемены» сменил «запрос на стабильность». Вместе с тем первый порыв активного возмущения, похоже, уже выдохся. Массы тоже взяли паузу на размышление.

Власти ошибаются, если полагают, что стоит паузе продлиться до лета 2018 года – проблема роста оппозиционных настроений будет снята. Включение патриотических политиков и «героев улицы 2011 года» в борьбу с Навальным также не снимет ее, если это вообще произойдет (что не слишком вероятно на данный момент). Кремль избавляется от многих хлопот, но лишь временно. Общество же делает новые выводы о делах в экономике и способности верхов вывести страну на путь развития с ростом уровня жизни и перспективами для молодежи.

Медленно хуже или медленно лучше – так видят экономическую перспективу многие россияне. Они с недоверием относятся к речам высших сановников, но опасаются, что в случае радикальных перемен ситуация ухудшится еще больше. Потому президентская кампания имеет шанс пройти тихо. Власти верят, что люди проголосуют за Путина. Пусть и эмоционально пассивно, без веры в благополучную «цифровую экономику» и рост достатка. Явка в этом случае окажется низкой, но кого это волнует?

Уязвимая сторона этого сценария в том, что стабилизация конечна. В 2018 году кризис, вероятно, сойдет с паузы. И кто бы ни был избран президентом, дела его пойдут плохо. Очень плохо. Для удержания контроля над бюджетом рубль девальвируют. Коммерциализация социальной сферы пойдет решительнее. Налоги, цены и тарифы будут повышаться. Заработная плата — нет. Молодому поколению будет еще больше не хватать рабочих мест. Давление США и ЕС на Россию будет работать против ее верхов, поскольку они не желают отказываться от неолиберального капитализма, не хотят развивать внутренний рынок и возрождать индустрию. Быстро вниз, в худшую сторону – так массы будут ощущать перемены в экономике.

Из этого уже надо будет делать прямые политические выводы. Пока же россияне встретят осень за своими обычными хлопотами. Пока еще они в состоянии терпеть паузу и слегка надеяться на лучшее.