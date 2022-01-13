Из Америки, с пессимизмом…

Признаюсь сразу, подводить итоги ушедшего 2021 года особого желания не было, хотя этот год оправдал, и даже в чем-то превзошёл все мои ожидания: полное бездействие Демократической партии США, отвоевавшей в ноябре 2020 года все рычаги власти, не просто законсервировало унылую и медленную деградацию страны, но и добавило новизны в виде дефицита товаров, роста цен, близкого к коллапсу состояния медицины, резкого падения средней продолжительности жизни, и скачка насильственной преступности.

Оказалось, что для того чтобы остаться на месте на американском эскалаторе, неуклонно двигающемся вниз, необходимо усиленно бежать наверх. А двигаться наверх (или вперед) американским либералам ох как не хочется. Им бы вернуться назад – в благословенные клинтоновские девяностые, или, на худой конец, в обамовские нулевые-десятые. Простая истина о том, что невозможно войти в одну и ту же реку дважды, и что ресурс социального перемирия, основанного на потреблении в кредит дешевого барахла оболваненым народом, исчерпан, в голову им не приходит.

Да, были и положительные моменты в виде чека на $1400 от дядюшки Джо, дополнительных выплат семьям с детьми и завершение бесконечной афганской войны. Но, во первых, большинство этих благодеяний были следствием шагов, предпринятых еще Трампом. Это он безуспешно пытался выбить из парламента в конце 2020 новогодний подарок правительства американскому народу. Вывод войск из Афганистана также был предопределен переговорами, проведенными администрацией Трампа.

А во-вторых, меры эти были половинчатыми: сумма в $1400 нарисовалась после того как «щедрые» демократы заботливо вычли из ими же обещанных $2000 целых $600, которые ранее были выданы Трампом. Прекращение дорогой Афганской войны не означало перераспределения средств в пользу разваливающейся инфраструктуры, не говоря уже о социальных программах: военный бюджет как рос, так и продолжает расти.

Остальные «плюшки» вроде повышенного пособия по безработице, детского пособия, моратория на выселения из квартир за неуплату и приостановку выплат студенческого долга, значительно облегчившие существование массам американских граждан на короткий период в начале пандемии, либо уже закончились, либо закончатся в ближайшее время. Все это — под чутким и заботливым руководством партии, которая постоянно удивляется выбору трудящихся не в свою пользу. Виноватыми в неудачах демократов неизменно оказываются расистски настроенные белые мужчины и агенты Кремля в социальных сетях. Логично.

Первым погибло пособие по безработице. Война против этого разлагающего общество морального зла началась с артподготовки консервативных законодателей, жаловавшихся на дефицит рабочей силы, особенно у малого бизнеса, известного сверхэксплуатацией трудящихся. Им вторили гаубицы из консервативных же FoxNews. К лету все massmedia, включая либеральные CNN и MSNBC, вели ковровые бомбардировки по беззащитной цели. Судьба пособия была решена.

На самом деле непонятно, к чему был весь этот театр. Американский обыватель и без того уверен, что его ленивый сосед присосался к государственной груди и живет припеваючи от налогоплатещеских щедрот. Ну, если не сосед, то обитатели черного гетто, белый трэш из парка трэйлеров, нелегалы… Нужное подчеркнуть. Хотя, видимо, таковы требования жанра культурной войны: любая проблема, требующая спокойного демократического обсуждения и совместного действия основанных на фактах, должна превратиться в эмоциональную драму исследующую моральные качества действующих лиц.

Кстати, о культурной войне. Новый 2021 год американские правые отметили потешным штурмом Капитолия. Социальные медиа пестрели селфи борцов против «кражи выборов» ряженых в карнавальные костюмы викингов и осквернивших святую святых американской демократии. Празднование нового года слегка запоздало, но зато вполне оправдало известное поверие о том, что как новый год встретишь, так его и проведешь. Бои на фронтах культурной войны продолжались весь год с переменным успехом.

Сначала перевес был на стороне либералов. В январе, размахивая пугалом Трампа, они выиграли два места в сенат от исторически-республиканского южного штата Джорджия. Благодаря этой победе, в их руках, хоть и с минимальным перевесом, оказалась третья ветвь государственной власти. Вот тут бы им развернуться, взять ситуацию в стране под контроль и выполнить, по крайней мере, те минимальные, по их же словам, реалистичные, обязательства, данные в ходе предвыборной кампании 2020 года.

Но не тут-то было. Демократическая партия США существует не для того чтобы двигать страну по пути социального прогресса. Она существует потому, что должен же кто-то доходчиво объяснить американским гражданам, почему социальный прогресс в их стране невозможен. Для этого в партии всегда есть парочка опереточных злодеев, вдребезги разбивающих мечты экзальтированных либералов о превращении США в Швецию образца 80-х годов прошлого века. В этом году такими злодеями оказались сенаторы Синема и Мэнчин.

Эта сладкая парочка, спонсируемая фармацевтической, страховой нефтегазовой и другими нищими отраслями промышленности, будучи обеспокоена состоянием «морального характера» американского гражданина, его сползанием в пучину безделья и финансовой зависимости от государства, добились того, что социальный пакет Берни Сандерса был урезан с шести триллионов сначала до трех с половиной, потом до одного и семи десятых, а в конце и вовсе растворился как сон, как утренний туман. Свою роль сыграл в этом фиаско и так называемый прогрессивный блок в конгрессе, который перестал упираться, в критический момент поддавшись на уговоры партийной верхушки и поверив обещаниям Мэнчина проголосовать за урезанную программу когда-нибудь потом. Эти ребята Ильфа и Петрова не читали, потому не знают, что несмотря ни на какие обстоятельства, деньги – вперед.

Растеряв политический капитал в результате собственного бездействия менее чем за год, не имея никаких убедительных доводов ни по одному пункту предвыборной программы, демократы прибегли к опробованному за последние пять лет жупелу культурной войны – Трампу, и стоящим за ним немытым массам несущим «угрозу демократии». К сожалению для демократов (а может и к счастью – причитать ломая руки находясь в оппозиции всё же проще чем находить способы ничего не делать обладая всей полнотой власти), когда дело доходит до культурных войн, республиканцы побеждают в девяти случаях из десяти.

В 2021 году, наряду с «проблемой» противоковидных масок и прививок, которую республиканцы превратили в вопрос личной свободы и «контроля над своим собственным телом», прочно привязав к себе свой базовый электорат, на повестку дня был поставлен вопрос образования. По началу казалось, что это проигрышная для республиканцев тема, т.к. запрет на преподавание «критической расовой теории» (КРТ) в школах, а именно такую цель преследовала эта кампания, для большинства не представлял особого интереса. Эту теорию, не до конца понятную даже её авторам, никто в школах и так не преподаёт. Название теории, и правда, способно возбудить активных участников культурной войны с обеих сторон. Однако, исход выборов решили не они. Как и в 2020, исход выборов решили образованные профессионалы с доходами выше среднего. В 2020 эти доктора, адвокаты и программисты, насмотревшись на фарс анти-пандемийной кампании Трампа, дружно проголосовали за казавшегося уравновешенным и надежным Джо Байдена.

В ноябре 2021-го, пугало Трампа утратило актуальность, зато пандемийные проблемы, а среди них – проблема упадка и без того слабого общего образования, никуда не ушли. Республиканцы мастерски сыграли на чувствах родителей из образованных семей среднего класса обеспокоенных будущим своих детей. Их кандидаты с притворным сочувствием «прислушались» к электорату, в то время как демократы, с присущей им надменностью, думая, что речь всё ещё идет о КРТ, напрочь отказались разговаривать на эту тему. В результате, губернаторский особняк в штате Вирджиния занимает реакционер и поклонник Трампа с труднопроизносимой фамилией Янгкин.

Меня лично повеселил меньший по масштабу провала, но знаковый проигрыш спикера и 20-летнего ветерана парламента штата Нью-Джерси, ставленника главаря политической мафии юга штата, Стивена Свини водителю грузовика, потратившему на проведение своей успешной кампании целые пять тысяч долларов. Что-то подсказывает мне, что в следующем году у избирательных урн демократов ожидают большие огорчения. Не думаю также, что надо обладать сверхъестественными способностями, чтобы предсказать, что после полного разгрома демократов в ноябре наступившего нового 2022-го года, Байден окончательно превратится в трагикомическую декорацию на фоне которой страна продолжит сползание в бездну.

Так ли уж всё печально и беспросветно? Знаю, знаю, сторонники теории наполовину полного стакана укажут на пробивающиеся ростки надежды в виде забастовок шахтеров, медперсонала, а также работников компаний Kellogg и JohnDeer. К сожалению, близкое рассмотрение показывает, что несмотря на обнадеживающие победы организованных и солидарных трудящихся, масштабы этих достижений все ещё равны капле в море американского индивидуализма.

Показательной в этом смысле была провалившаяся попытка организовать профсоюз на складах компании Amazon в штате Алабама. Да, компания Amazon провела настолько агрессивную анти-профсоюзную PR кампанию, что было назначено повторное голосование, которое, если профсоюзные организаторы учтут предыдущие ошибки, имеет шанс оказаться успешным. Однако результаты социологического исследования, проведенного на предприятии, заставляют задуматься. Оказалось, что за профсоюз в основном проголосовали пожилые работники, ещё помнящие историю профсоюзной борьбы 70-х. Молодежь же, в своей массе, не видит ценности в солидарной борьбе за собственные права и предпочитает решать проблемы в одиночку.

Эпидемия ковида предоставила им такую возможность, на время сдвинув баланс сил от работодателя к работнику. Минимальная зарплата в $15 в час, о которой так долго говорил Берни, и которую его соперники по демократическим праймериз объявили «не реалистичной», внезапно стала реальностью defacto: найти работников согласных на меньшую зарплату, практически невозможно. Да что там $15 в час, медсестры зарабатывающие $150 в час теперь никого не удивляют. Вопрос, как долго такая ситуация продержится и что произойдёт когда кризис с рабочей силой будет преодолен.

Что-то подсказывает мне, что кропотливой организации трудящихся для осознания ими общих интересов и необходимости солидарной борьбы за эти интересы, альтернативы нет. Знаю, что работа эта ведется, но хотя в отличие от героев фильма «Не Смотри Вверх», так точно отобразившего американскую действительность (что не удивительно: сценарий написан консультантом кампании Берни Дэвидом Сиротой), у нас в запасе не шесть месяцев и четырнадцать дней, а чуть больше времени, вопрос успеем ли мы предотвратить надвигающуюся катастрофу, остается открытым.