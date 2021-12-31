Год упущенной революции

2021 год для России – это год упущенной революции. Таков главный итог уходящего года для нашей страны и для нашего народа. Шанс для кардинальных перемен в стране был упущен, главным образом, по вине либералов. Они испугались запущенных и развивавшихся благодаря их медийным ресурсам протестов. Теперь сами либеральные предводители и активисты сидят по тюрьмам или вынуждены бежать из России. Кто-то еще остается в России и даже получает зарплаты от путинского режима, есть такие, – но надолго ли?

Напомню, что протесты в России начались после задержания в середине января вернувшегося из Берлина властителя либеральных сердец и душ Алексея Навального – его отправили в одиночную камеру следственного изолятора «Матросская тишина». Первая общероссийская акция состоялась 23 января. Она охватила десятки городов, в ней участвовали тысячи недовольных путинским режимом. Общероссийская акция стала возможна благодаря двум основным факторам. Первый – широкое недовольство властью среди граждан России. Недовольство реальное и обоснованное. Второй фактор – активнейшая раскрутка предстоящей акции и координация ее участников 23 января либеральными медиа. Все же благодаря правлению Бориса Ельцина и Владимира Путина – до определенного периода – прозападные либералы получили широкие финансовые и организационные возможности в России. Гораздо более широкие, чем у левых – нас гнобили и при ельцинизме, и при наследующем ему путинизме. Кремлевская пропаганда сегодня обвиняет либералов в русофобии (и не без основания), но если судить по результатам деятельности самой нынешней власти, то более русофобского режима, чем существующий теперь и вообразить невозможно: население умирает, промышленность закрывается, наука и образование ликвидируется, целые районы пустеют. И вот либеральные медиа становятся инструментом мобилизации народа против этого режима.

Однако сразу же по итогам протестов 23 января я написал на «Рабкоре», что либералы боятся протестов. Позволю себе процитировать ту свою статью, чтобы пояснить, почему я решил, что либералы испугались развития народных протестов.

«Если бы навльнисты действительно хотели брать власть через улицу, то у них была бы определенная стратегия наращивания уличного протеста. Эта стратегия предполагает продолжение акций на следующий день после 23 января. 24-е число приходилось на воскресенье, то есть выходной день, гражданам не надо беспокоиться по поводу работы. Протестующие уже получили опыт, эмоции бушевали после действий по подавлению демонстраций со стороны путинских силовиков. Увидев пример 23, на следующий день вышли бы новые недовольные действующим политическим режимом. Исходя из протестов 24-го, надо было бы планировать акции на 25-е или на ближайшую субботу – то есть на 30 января. Навальнисты, что называется, «дают заднего». Назначают следующий день протестов на 31 января. Это даже не укладывается в логику поддержки их вождя Алексея, ведь приговор ему «суд жуликов и воров» будет выносить 29 января».

Тем не менее 31 января состоялась «вторая серия» общероссийского протеста. В некоторых городах акции собрали меньше участников, чем 23 января, в других, как например в Санкт-Петербурге, гораздо больше, чем в первый раз. Причины тут были разные: кого-то напугала жестокость, с которой путинские силовики разгоняли и задерживали протестующих 23-го числа, и они решили не ходить и не попадать под дубинки 31-го, в то же время кого-то, наоборот, эта жестокость возмутила, и они решили обязательно участвовать в протестах. Множество активистов из числа навальнистов предварительно задержали правоохранительные органы, и они не смогли организовать свой актив. Зато это дало левым больше простора для того, чтобы стать авангардом протеста. Впрочем, как показала «вторая серия» общероссийских акций – протестующих гораздо больше интересует снос коррумпированного олигархического режима, чем освобождение и преклонение перед Навальным. Абсолютное большинство участников демонстраций и митингов скандировали остро социальные и политические лозунги, а не требования освободить идола прозападных либералов.

По итогам 23 и 31 января полиция и Росгвардия задержали около 17 тысяч человек. Изоляторы временного содержания в крупных городах оказались переполнены. По ходу протестов 31-го числа было очевидно, что силовики надрываются. Им не хватает количества, они вынуждены были стягивать подкрепления из других регионов, еще не охваченных протестами, чтобы блокировать маршруты протестующих и центральные площади. В то же время молодые полицейские и росгвардейцы видели, что протестующие не лезут с ними драться, провокаторов протестующие сами скручивают или одергивают. Я более чем уверен: еще 3-4 такие же общероссийские акции и репрессивная машина государства надломилась бы. Силовики стали бы саботировать приказы о разгоне и задержании мирно протестующих. Да и доставлять задержанных было бы уже некуда. А среди участников антипутинских шествий, которые уже успели попасть под дубинки, но не были пойманы и отправлены в изоляторы, сформировались бы ядра для самостоятельной организации и руководства акциями – необходимость в медийном ресурсе либералов отпала бы.

Но вот тут-то либеральные заводилы и дали заднего. Они побоялись, что утеряют контроль над антипутинскими демонстрациями. При том, что либералы эти продукт ельцинско-путинской эпохи, то для них путинизм – как они, видимо, полагали в тот момент – менее опасен, чем стихийно левая протестующая улица. Навальнисты неуверенно оправдались, что протестную активность надо сворачивать и уповать на западные санкции, которые «обрушат путинизм».

Но обрушился не путинизм, а путинские репрессии обрушились на всех и на всё, что могло бы угрожать существованию впадающего в маразм политического режима. Начался транзит от авторитаризма к диктатуре. К концу 2021 года этот транзит более чем очевиден. Пока всем прогрессивным силам России разобщенным и подавленным репрессиями приходится надеется, что диктатура надорвется, затягивая гайки. Тогда-то у нас и появится новый шанс. А вот шанс 21-го года упущен – повторюсь, из-за того, что российские либералы очень боятся российского народа: их «Прекрасная Россия Будущего» – это не страна социальной справедливости для нашего народа, а конструкция для кучки международных олигархов и их обслуги, стремящихся сделать фасад государства более благопристойным.

Потому они и слили протесты.