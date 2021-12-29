Министерство будущего

По работе мне необходимо следить за новостями в газовом бизнесе. Недавно я с удивлением обнаружил, что ведущие СМИ Германии стали публиковать интервью с экологическими активистами, которые призывают граждан не ждать пока власти и крупный бизнес откажутся от природного газа, а взять дело в свои руки. Людям предлагается разрушать газовую инфраструктуру. В частности, сверлить дырки в газопроводах. Активисты утверждают, что опасности от этих действий для граждан нет, а пострадают только газовые корпорации. Затем стали появляться сообщения о задержании на объектах газовой инфраструктуры ФРГ людей, которые пытались вывести эти объекты из строя.

Как известно, газопроводы находятся под землёй и добраться до них не просто. Однако есть места, где они выходят на поверхность: компрессорные и газораспределительные станции, а также участки непосредственного подсоединения к потребителям. Представляю с каким ужасом читали эти интервью жители домов к которым подведены газораспределительные сети. В любой момент можно ожидать, что активист с дрелью начнёт сверлить дырки в трубах.

Если редакторы и владельцы крупных СМИ допускают публикацию таких материалов, то очевидно, что в этом кто-то заинтересован. Популярность «зелёных» в Германии растёт. За ними стоят корпорации, которые заинтересованы в развитии возобновляемой энергетики, электромобилей, водородных технологий и т.д.

На днях я прочитал книгу модного американского фантаста Кима Стэнли Робинсона «Министерство будущего» (вышла в 2020 году). В ней излагается душераздирающая история. Глобальное потепление наступило гораздо раньше, чем ожидали. Страшная жара убила в Индии около 20 млн человек. Как? Из-за жары возросло потребление электроэнергии системами кондиционирования воздуха. Энергетическая система не выдержала и жители остались без электричества. Прекратили работать водопровод, канализация, кондиционеры, холодильники и т.д. Люди стали массово гибнуть.

Министерство будущего, созданное при ООН, борется с глобальным потеплением за счёт квот и высоких налогов на сжигание углеводородов. Экологические активисты понимают, что этого недостаточно. Они начинают сбивать самолёты, уничтожать грузовики и крупные транспортные корабли, которые передвигаются на углеводородном топливе. Кроме того, активисты выводят из строя нефте- и газопроводы, а также угольные и газовые электростанции. Характерно, что автор не упоминает о людях, которые неминуемо должны погибнуть из-за отсутствия электричества, тепла, продовольствия и воды. Наоборот, писатель Робинсон повышает ставки. Экологические активисты начинают убивать руководителей нефтегазовых и угольных компаний. Затем они приступают к уничтожению всех богатых людей, которые пользуются частными самолётами и большими яхтами.

К чему же это приводит? К счастливому миру, где концентрация углекислого газа в атмосфере резко снижается. Люди летают на дирижаблях и плавают на парусниках (паруса и корпуса дирижаблей сделаны из ткани, которая одновременно является солнечной панелью, генерирующей электричество). Богатеи испугались и передали свои состояния на общественные нужды. Людям платят за высаживание деревьев и возделывание огородов. Ведь растения поглощают углекислый газ. Корпорации преобразованы в кооперативы, которые находятся в коллективной собственности их работников. Государства выплачивают гражданам высокий базовый доход.

Самое интересное, автор книги понимает, что на самом деле планету ждёт очередной ледниковый период. Все усилия по снижению концентрации углерода в атмосфере нужны для того, чтобы не допустить быстрого расплавления ледников и резкого поднятия уровня океана. Ведь в этом случае произойдёт затопление прибрежных территорий и уничтожение крупных городов. Почему-то автор не задумывается об опыте Голландии, значительная часть которой уже несколько столетий находится ниже уровня океана. Однако за счёт системы дамб и каналов прекрасно себя чувствует.

Задача человечества, по мнению Кима Стэнли Робинсона, заключается в том, чтобы дотянуть до очередного ледникового периода. Вопрос, что делать дальше, он не ставит. Такой подход характерен для всех тех, кто двигает повестку глобального потепления.

Я не климатолог, но знаком с мнением учёных, которые говорят о том, что в ближайшую тысячу лет значительные территории Северной Америки и Евразии покроются ледниками. Глобальное похолодание произойдёт не сразу, а постепенно. Очевидно, что к этому нужно как-то готовиться. Пока же речь идёт о том, что страны у которых есть углеводородное сырьё должны платить тем, кто уже истощил свои запасы.