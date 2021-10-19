Возвращение из плена

Мой арест 29 сентября наделал немало шума, а потому выйдя на свободу я планировал написать небольшой очерк об этом приключении. Но на фоне последовавшего почти сразу куда более скандального события — ареста ректора Шанинки Сергея Зуева — моя личная история явно уходит из текущей повестки. Тем более, что всё более или менее заслуживающее интереса я уже рассказал в нескольких интервью на разных каналах. Так что ограничусь здесь ссылкой на мой стрим, вышедший на «Рабкоре»: https://www.youtube.com/watch?v=HCdcoLBFagY&t=1339s

Пока мы возмущаемся репрессиями и недобросовестностью судов, без ответа остается куда более значимый и масштабный вопрос: что делать после выборов, как организовать политическую работу левых (да и оппозиции в целом) в 2022 году. Какие политические и психологические последствия будут иметь уже прошедшие выборы, как сложится повестка нашего ближайшего будущего? Так что вернувшись из десятидневного плена, я попытался разобраться именно в этих вопросах.

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Начнем всё же с подведения некоторых итогов. На первый взгляд, по итогам выборов можно выявить двух победителей: Кремль и КПРФ. Однако приглядевшись внимательно обнаруживаем, что и у тех и у других не всё обстоит благополучно. Конечно, действующая власть в целом справилась с реализацией своего изначального сценария. Иначе при сложившемся соотношении сил и быть не могло. Как я и предсказывал, Дума оказалась сформирована из лояльных депутатов, а протесты были ожидаемо слабыми и были легко подавлены (не без содействия Геннадия Зюганова, в очередной раз выполнившего свой коронный номер — повторяющийся с октября 1993 года — и призвавшего «прекратить бессмысленное сопротивление»). Тем не менее команда Сергея Кириенко столкнулась сразу с несколькими проблемами, в совокупности стоящими не одной ложки дегтя, добавленной в мед «Единой России». Начнем с того, что партия власти взяла на 24 места меньше, чем было запланировано. В политическом плане это не значит почти ничего, тем более, что большинство прошедших в Думу «оппозиционных» депутатов не менее управляемы и не менее лояльны к власти, чем их коллеги из ЕР. Но в плане аппаратном это большая проблема. Поскольку все недостающие у ЕР места были кому-то обещаны, согласованы, а может быть и оплачены. Теперь придется по каждому случаю разбираться, извиняться, организовывать компенсации. Тем более, что заявка на 350 мест в Думе отражала не просто пожелания и договоренности чиновников, но была результатом сложившегося баланса сил внутри аппарата власти. Сейчас этот баланс нарушен и его придется восстанавливать. Не сомневаюсь, что с этим справятся, но нервы мудрецам из администрации это попортит.

Более важная проблема, значение которой возможно власть ещё не осознала, состоит в том, что на фоне общей серости и лояльности, в Думу всё же прошло несколько депутатов, настроенных на серьезную оппозиционную работу — тот же Сергей Левченко, Вячеслав Мархаев, Олег Михайлов и ещё несколько представителей КПРФ, в прошлом составе отсутствовавших. Да и сохранивший своё место Валерий Рашкин может преподнести власти неприятные сюрпризы. Посмотрим, как будет вести себя Геннадий Делягин, избравшийся с очередной попытки по списку СРЗП, но уж яркие критические выступления с парламентской трибуны нам гарантированы (похоже, он замещает вытесненного из парламента Олега Шеина). Парадоксальным образом, хотя реальные оппозиционеры в нашем парламенте это по-прежнему «штучный товар», их по факту в новом составе Думы оказалось даже больше, чем в предыдущем.

Такая ситуация отражает объективно меняющийся баланс сил уже внутри КПРФ. Причем предпринятая осенью попытка администрации установить полный контроль над партией не дала ожидаемого результата, хотя Рашкина и Левченко тогда под давлением власти вывели из Президиума. Но и у КПРФ есть свои стратегические проблемы, остающиеся без решения. А относительный успех партии на выборах не только эти проблемы не разрешил, а наоборот обострил.

КПРФ оставшись единственной легальной организацией, способной, хоть и в очень скромных масштабах, к оппозиционной деятельности, привлекла к себе массу сторонников и избирателей, которые ранее с этой партией дела имели. За КПРФ голосовали или агитировали левые радикалы и правые либералы, аполитичные правозащитники, умеренные социал-демократы и убежденные троцкисты. Короче, все, кто надеялся в любой форме использовать выборы как арену политического действия. Ряд независимых левых кандидатов, таких как Михаил Лобанов, были выдвинуты по списку КПРФ. И хотя они не прошли в Думу из-за откровенной фальсификации, они не только набрали достаточно голосов, чтобы победить, но и сформировали команды, способные к эффективной работе в серьезных политических масштабах — чего ранее на левом фланге не было.

Однако этот новый избиратель КПРФ уже начинает испытывать разочарование. Это «одолженный электорат», закрепить который можно одним единственным способом — стать на деле, а не на словах, жесткой и эффективной оппозицией. Ничего такого руководство КПРФ не сможет сделать. И даже не потому, что нет политической воли (а её нет), но ещё и потому, что структуры, кадры, процедуры и вся политическая культура данной партии совершенно не приспособлены для решения подобной задачи. Ожидать этого всё равно, как требовать даже у самой лучшей коровы успеха на скачках. Часть актива и регионального руководства КПРФ, конечно, будет бороться, добиваться обновления организации, искренне постарается удовлетворить новый политический спрос. Но это лишь объективно усиливает трения между группами и людьми внутри партии.

Главная же проблема, объединяющая и Кремль и оппозицию (не только официальную, думскую, но и внесистемную), состоит в том, что ни у тех, ни у других нет программы действий на период после выборов. Понятно, что власть продолжает инерционно закручивать гайки и подавлять инакомыслие. Но и это уже не похоже на стратегию, скорее всё происходит от невозможности остановиться и непонимания того, куда можно свернуть.

Что в этой ситуации могут предпринять независимые левые? Прежде всего, оценивая прошедшие выборы, сделать вывод, что, с одной стороны, ставка на электоральное сотрудничество с КПРФ себя оправдала (усилились и активистские группы и более радикальные элементы в партии), но с другой стороны, она является недостаточной и ограниченной. Мы не можем подчинить свою инициативу и волю аппаратным играм. А потому, не прекращая (а в ряде случаев даже развивая) сотрудничество, надо формировать собственную низовую коалицию. С этой задачей в своё время не справился Левый Фронт, в том числе и по объективным причинам. Сейчас возникли уникальные условия для новой попытки, причем её успех в первую очередь зависит от нашей способности создать широкую, демократичную и сетевую структуру, не зараженную догматизмом и вождизмом.

Опираясь на опыт активистских кампаний 2019 и 2021 года, мы должны уже начинать подготовку к выборам и кампаниям ближайшего времени. Речь, казалось бы, идет о довольно скромных задачах — избрание муниципальных и региональных депутатов, но даже ограниченный успех на этих направлениях потребует значительной мобилизации сил и умения использовать свои возможности.

В 2017 году либеральная оппозиция в Москве на муниципальных выборах смогла создать так называемый «электоральный Uber», объединив в сеть кандидатов, идущих по разным округам и даже от разных партий. Позднее на этой основе Леонид Волков и Алексей Навальный запустили своё «умное голосование», ставшее абсолютно непрозрачным и авторитарным механизмом. Сегодня либеральная оппозиция в значительной мере исчерпала свой потенциал, а общественные настроения склоняются влево. Однако задача состоит не в том, чтобы повторить подобные технологии, а в том, чтобы используя данный опыт создать систему прозрачную, демократическую, построенную на равноправии, взаимопомощи и совместных усилиях.

Нет сомнений, что любая избирательная кампания по-прежнему сталкивается с проблемой фальсификации. Но также очевидно и то, что активное участие в практической работе всё же дает больший эффект, чем диванные дискуссии. Причем эффект не только в плане достигаемых организационных результатов, но а в плане развития теоретической мысли. А главное — даже в нынешних условиях мы можем побеждать, о чем говорит, в частности опыт Якутии. Надо только помнить, что выборы не являются и не могут быть самоцелью. Мы используем их как повод и площадку для мобилизации, как один из фронтов борьбы.

А борьба предстоит нешуточная.