Армения-Азербайджан: новый виток конфликта

Между Арменией и Азербайджаном — очередной незавершенный конфликт, в котором участвуют Россия и Турция.

Азербайджан хочет договор о границах стран. Он считает Нагорный Карабах своей территорией, опираясь на то, что практически никто в мире не признал независимость Карабаха. Он хочет, чтобы Армения признала Карабах азербайджанским. Кроме того, Азербайджан выиграл войну. От Карабаха и других районов Армении теперь остался только огрызок — Степанакерт\Ханкенди, лачинский коридор и несколько небольших районов. Азербайджан, согласно заключенному соглашению о прекращении огня, хочет так же получить трассу из Нахечеваня в Азербайджан (через территорию Армении — Зангезур\Сюник) .

Армения не хочет эту трассу и не хочет признавать Карабах азербайджанским. Я не исключаю, что для правительства Пашиняна такое признание стало бы смертным приговором. Пашинян и так еле сумел удержать власть после военного поражения во Второй карабахской войне. Маловероятно, что он пойдет на уступки в вопросе Карабаха. Значит, договор о границах и мирный договор между Азербайджаном и Арменией не будут подписаны в обозримо будущем. Это ведет к перестрелкам между войсками обеих стран, которые пытаются вытеснять друг друга из спорных районов. Таким образом, итогом неразрешимого конфликта стало продолжение вооруженного противостояния между Арменией и Азербайджаном.

Азербайджанские войска, качественно и количественно превосходя противника, могли бы уже давно взять все, что хотят. Но армянские границы и остатки НКАО, где находятся армянские силы, защищает российская армия. Это меняет расклад. С Россией Азербайджан воевать не хочет и не может.Однако, здесь существует опасная неопределенность, которая обусловлена рядом факторов. Прежде всего, на стороне Азербайджана выступает Турция, с которой у него есть, фактически, военный договор (Шушинская декларация). К тому же, российские войска не стоят на границе Армении плотно и это создает условия для продвижения азербайджанской армии на ряде участков. И, наконец, российские войска под Степанакертом и в других районах НКАО находятся на птичьих правах, на основе соглашения, подписанного с азербайджанцами, которое может быть расторгнуто (но я считаю, что азербайджанцы преувеличивают значение данной формальности, потому что РФ может вводить войска куда захочет, если нет сильного сопротивления; пока с России даже сняли американские санкции, наложенные в прошлом на Северный поток-2).В итоге, снова получили вялотекущий вооруженный конфликт Армении и Азербайджана, каковая ситуация имела место и до Второй карабахской войны. Но есть отличия.

Во-первых, Россия в это втянулась намного сильнее. Раньше российские войска не прикрывали Карабах и армянскую границу с Азербайджаном. Во-вторых, Турция тоже вошла в эту ситуацию несравненно глубже, чем прежде. Если раньше Южный Кавказ был зоной абсолютного господства СССР\РФ, то теперь там появился новый и очень сильный игрок — Турция, чье влияние — военное, политическое и экономическое — сравнимо с российским. Это создает условия для соперничества и противостояния держав.Есть и третье отличие, которое делает ситуацию еще более тревожной. Российские войска не стоят плотно на границах Армении. В то же время, Азербайджан осознал свою силу. И теперь в ответ на отказы Армении от азербайджанских условий, азербайджанские войска могут совершать небольшие (а в будущем, быть может и крупные?) прорывы на территории, занимаемые армянскими военными. И это уже относится не только к Карабаху, но и к практически любому региону, где сегодня находятся силы Армении, особенно к Сюнику\Зангезуру.Что в сухом остатке? Идет еще одна вялотекущая война наряду с украинской и сирийской, в которой обозначено участие России, пусть и не такое серьезное, как в двух других ситуациях, но все же более существенное, чем в прежнем противостоянии Азербайджана и Армении. И что еще более важно, на всех трех фронтах с другой стороны присутствует Турция, которая укрепляет связи не только с Азербайджаном и с анти-асадовскими силами в Сирии, но и с Украиной.Вялотекущий вооруженный конфликт межу Арменией и Азербайджаном может продолжаться долго, подпитывая национально-патриотическую риторику политических элит втянутых в него государств. Это дает в руки правящих классов обеих стран эффективные идеологические инструменты для легитимации режимов обеих стран. Возможно, конфликт будет длиться до тех пор, пока равновесие — уже не между Арменией и Азербайджаном, а между Россией и Турцией, не сместится в ту или другую сторону. После чего может произойти новая крупная вспышка военных действий.