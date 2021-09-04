Демон нашего времени

«Министерство народного просвещения смыкалось с Министерством внутренних дел. Так что воочию можно убедиться, как забота о народном образовании перетекала в надзор за порядком. А то ведь чем больше народ знает, тем больше хочет, шалит и вообще ведет себя как ему вздумается. Совсем в темноте народ держать тоже не полагается, дураков у нас и во власти достаточно, зачем же дураками управлять. Во всем надо сохранять баланс: немного поучили — немного приструнили. И наоборот».

Антон Чиж

Общественный совет при Министерстве культуры под руководством Михаила Юрьевича Лермонтова проведёт проверку репертуара российских театров на соответствие Стратегии национальной безопасности, утвержденной Указом президента РФ Владимира Путина в июле 2021 года. Звучит немного фантасмагорично, учитывая ФИО главного нынче эксперта по репертуару. Он, кстати, и правда потомок великого поэта.

Механизм проверки Михаил Юрьевич (да-да!) описал довольно подробно, хотя и малопонятно: «Мы будем приглашать специалистов и они нам будут давать свои заключения. Наша задача организовать сам процесс: поступило заявление граждан, дальше — обсуждения по заявлению, общественные слушания с участием специалистов, и уже по результатам мы будем давать рекомендации. Или в прокуратуру, или в Минкультуры, которое финансирует все театры, чтобы оно принимало решение».

Короче, общественность приглашается к формированию культурной политики. Но немножечко в формате доносов.

Критерии оценки театрального репертуара, по словам господина Лермонтов, таковы: «Наша позиция – регулировать не на основании закона, а на основании чувства правды в сердце. И для выработки своих рекомендаций мы применяем этические нормы. Мы не правовая институция. Но мы можем рекомендовать соответствующим органам принять правовой акт…. А для тех, у кого еще не проснулось чувство правды в сердце, и чтобы им не ошибиться, у нас и появился указ президента, в котором все конкретно прописано».

Звучит немного зловеще, особенно когда Михаил Юрьевич в цитируемом интервью «Собеседнику» всё время повторяет, что «правда у каждого своя». Минуточку, правда у каждого своя, а проверяет он? Руководствуясь, по его словам, фразой знаменитого предка: «Есть чувство правды в сердце человека, святое вечности зерно». А если у кого это чувство вечности не проснулось, ему помогут, применив указ президента.

Так правда у каждого своя, или она всё же одна, та, которую нужно мучительно искать и которая, очищенная от обстоятельств и деталей может стать Истиной? Или есть указ президента, в котором всё прописано? Хотя очень вряд ли, что прописано прям совсем всё, наверняка есть место для толкования, всё же это стратегия, там не до деталей. А искусство — это как раз про детали. И в них как раз может притаиться тот самый дьявол, который не понравится Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Нашему, а не тому, вечному.

Репертуар театров будет зависеть от мнения (он сам сказал, что правда у каждого своя!) одного человека, или, на худой конец, группы людей. Не думаю, что это про безопасность. По-моему, это как раз про цензуру. А цензура она как: запретит один раз что-нибудь действительно ненужное народу (по-настоящему ненужное и настоящему народу), а потом сто раз запретит что-нибудь очень нужное и, может быть, даже великое. Прецедентов куча.

Репертуар театров под контролем чувства правды конкретного Общественного совета, нужно и за историю взяться. А для этого у нас есть Владимир Мединский. И — вуаля! «30 июля Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению, которую возглавил помощник президента, экс-министр культуры Владимир Мединский».

В состав новой комиссии «должны входить представители администрации президента, Совбеза, Генпрокуратуры, Следственного комитета, МИДа, Минобороны, МВД, Минкультуры, Минпросвещения, Минобразования, Минцифры, Минюста, СВР, ФСБ, Росархива, РАН, Российского исторического общества (его возглавляет директор СВР Сергей Нарышкин), Российского военно-исторического общества (его возглавляет Мединский), общества «Знание» и ВГТРК». Пёстрая, надо сказать, компания собралась. Они точно все специалисты по истории и профессионалы просветительской работы? Или Следственный комитет и Гепрокуратура там для тех, кто недопросветился?

Я сама категорически против отождествления целей, решений и действий СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, я считаю глубоко несправедливым и неверным умаление роли советского народа в победе над фашизмом. Но я не уверена, что запрет так думать нужно прописывать законодательно. Это дело человеческой и профессиональной совести, живой, правдивой и честной исторической науки, заинтересованного в своей истории общества. Но раз закон уже есть, зачем ещё целая комиссия? У нас же есть органы, которые так и называются — правоохранительные.

Комиссия нужна, конечно же, для интерпретаций. Интерпретаторы высших сил всегда неплохо пристраивались, часто получше тех, чьи откровения они интерпретировали.

Забавно, что отвечая критикам своей диссертации, Владимир Мединский пишет: «Нет никаких “единственно верных” и “истинно научных” исторических концепций. Содержанием науки является научный поиск. Но он потому и является поиском, что предполагает гипотезы, рабочие версии, разнообразие инструментов и методов исследования. Если предположить, что это разнообразие теряется, — изничтожается научное содержание поиска».

Тут Владимир Мединский явно путает зависимость исследователя от среды формирования, научной школы и окружения с сознательной необъективностью, пусть и во имя национальных интересов, как он заявляет. Разумеется, то, что вы видите, зависит о точки, на которой вы стоите, от угла обзора и так далее. Но это ваше объективное положение, и дело вашей научной добросовестности — описывать и анализировать именно то, что вы видите, честно и беспристрастно. А пришедшие после вас увидят что-то новое со своей точки. А если из увиденного и найденного выбрать только то, что соответствует тем или иным идеям, интересам или указам — это уже наука, это идеология ( по Марксу, в смысле — ложное сознание) и пропаганда. И цензура, кстати, если вы предписываете другим, что и как именно нужно видеть.

Так что не думаю, чтобы господин Мединский приглашал нас к исторической дискуссии. Точнее, таковые, вероятно, будут организованы, но мнения заранее согласуют с соответствующими указами и выверенными, заверенными на самом верху национальными интересами. Конечно, для «оживляжа», на первых порах будет допускаться тщательно выверенные силовыми членами славной комиссии оппозиционные мнения, которые впоследствии будут полностью развенчаны, разоблачены, а может быть и наказаны.

Да уж, дискуссия под присмотром Следственного комитета и Прокуратуры, да и всех остальных «мин»: Цифры, Просвещения, Образования больше похоже на отчёт или даже…на допрос. Научный диспут не предполагает же кары за «неправильное» мнение. Или как?

Почему-то вдруг вспомнилось из Высоцкого: «Приговорённый обладает, как никто — свободой слова, то есть подлинной свободой».