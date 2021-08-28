Решает не победа, а участие в голосовании

Из года в год оппозиция повторяет одну и ту же ошибку. Не видит в выборах события, которое будет определять последующую политическую повестку. И эта повестка будет зависеть не от наличия в парламенте оппозиционных депутатов, а от количества проголосовавших.

Кого бы ни выбрали в парламент, они будут исходить из результатов выборов. Если на выборы пришло мало людей, значит репрессии работают, а законы можно принимать вплоть до отмены пенсии, ссылаясь на то, что пенсионеры и так кормят себя дачными участками, так что и без пенсии смогут прожить. Если же на выборы пришло много народу, значит репрессии не работают, а законы нужно принимать менее амбициозные, чтобы не спровоцировать массовые волнения.

Если же человеку тяжело голосовать, то маловероятно, что он выйдет на улицу протестовать. Если безразличны выборы, то скорее всего безразлична политика вообще.

Да и если вы хотите, чтобы вас услышала власть, то выборы с фальсификацией именно то самое место, где вас обязательно услышат. Если бы они не хотели вас слышать, то им было всё равно как вы проголосуете. Но так как они волнуются и переживают за ваш голос, поэтому и устраивают фальсификацию, чтобы учесть каждый голос.

Сейчас в самих выборах важно не то, кто победит, а с каким отрывом победит «Единая Россия». Они уже бросили все силы на фальсификацию. Это значит, что выборы выявят соотношение реального протестного электората к предельным возможностям фальсификации. После уже остаётся только одно, выборы отменять.

Но элита идёт по спискам «Единой России», чтобы было проще побеждать. С фальсификацией или вовсе с отменой выборов она не получает выгоды, а только одни убытки. В таком случае представителю элиты может оказаться проще избираться протестным кандидатом без фальсификации, чем в рядах «Единой России» с тратой ресурсов на фальсификацию.

А те, кто непосредственно на местах подтасовывает результаты выборов, оценивают свои риски по количество бюллетеней. За фальсификацию можно получить четыре года лишения свободы. Поэтому фальсификаторы на местах должны ощущать свою безнаказанность. А если есть риск смены власти, а они это видят по количеству бюллетеней, то рисковать своей свободой ради победы едроса не будут.

Да, конечно, они нарисуют нужную цифру. Но в реальности понимают, что эта цифра — пустое место. Депутат силён не тем, что сидит в парламенте, а тем, что есть за ним реальный массовый избиратель. Депутат без массовой поддержки в парламенте бесполезен. Мы видим бесполезность партий парламентского меньшинства, не потому что они в меньшинстве, а потому что нет за ними массового избирателя. Голоса можно украсть, но невозможно украсть массовую поддержку народа.

От нашего голоса зависит, будет ли у «Единой России» победа пирровой.