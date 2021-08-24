Пожар как агитатор

Инициатива Путина единовременно выдать пенсионерам по 10.000 рублей после выборов (а военным обещано аж по 15.000 рублей) оппозиционные комментаторы дружно оценили как попытку подкупа избирателей. Что вполне логично. Однако стоит обратить внимание на гораздо более серьезные проблемы, которые связаны с подобным поведением власти.

Во-первых, правящие круги категорически отказываются системно решать хоть какие-то социальные или экономические вопросы. Они неспособны выдвинуть сколько-нибудь серьезные общественные инициативы, а потому пытаются деньгами откупиться от тех категорий населения, которые, как им кажется, ещё можно подкупить. Вполне возможно, в краткосрочной перспективе это даже сработает, но подобные действия выдают полное отсутствие стратегии и даже минимального плана на будущее. Ни вопрос о пенсиях, ни вопрос о занятости (или о том как обеспечить рост доходов населения) не поднимается. В лучшем случае звучат совсем уж абстрактные, в духе гоголевского Манилова, пожелания — не построить ли нам в Сибири несколько новых городов с населением от 500 тысяч до миллиона жителей — где построить, зачем, чем там будут люди заниматься и где вообще вы возьмете людей, чтобы их заселить?

Во-вторых, даже когда власть готова делиться деньгами с гражданами, она делает это с исключительной скаредностью и бессистемно. Россия остается одной из немногих стран, которая в условиях пандемии ковида не стала вводить систематические платежи для поддержки населения и хозяйства. Президент и правительство предпочитают отделываться редкими разовыми выплатами, которые с экономической точки зрения совершенно неэффективны — ни проблем домохозяйств они не решают, ни серьезного повышения спроса на внутреннем рынке не обеспечивают. Денег дают мало, но в плане стимулирования экономики это затраты совершенно бессмысленные и даже лишние. Нужно или поддерживать население серьезными и масштабными социальными программами, или не надо вообще тратиться. И хотя граждане, конечно, деньги с радостью возьмут, для государства это просто потерянные средства. А в данном случае ситуация совсем уже идиотская, поскольку выплаты обещаны только после выборов.

Соединение популизма и скупости — явление специфически российское. Обычно всё-таки популистская политика предполагает щедрость, пусть даже и расточительную и не особо эффективную, но вызывающую восхищение. А тут — невероятная мелочность и крохоборство. Это такой своеобразный вынужденный популизм, в который, по большому счету, даже начальники через силу изображающие популистов, не верят. Очень трудно изображать близость к народу, не скрывая своего к нему презрения.

Предвыборные меры явно контрастируют с полным равнодушием чиновников к тому, что реально волнует людей. Неспособность и нежелание власти бороться с пожарами и потопами, охватившими значительную часть страны в августе, было слишком заметно. И даже если «Единая Россия» повесит повсюду ещё тысячи плакатов, рассказывающих о том, как власть заботится о сохранении лесов или благополучии населения, выглядеть это будет как издевательство. В регионах Сибири и Урала, где людям стало трудно дышать из-за смога и гари, пожары сыграли роль антиправительственных агитаторов гораздо лучше, чем политики из официальных оппозиционных партий, ведущие, за редкими исключениями, довольно вялую кампанию и панически боящиеся говорить о необходимости смены власти.

Между тем Интернет после путинских обещаний взорвался потоками гневных постов и публикаций, выражающих смесь отчаяния и ненависти. И похоже, именно эти сетевые блогеры и авторы видео в ТикТоке, часто анонимные и даже не вполне осознающие свою политическую функцию, выполняют сейчас роль радикальной оппозиции.

Власть может эффективно зачистить политическое пространство, отправить за решетку Алексея Навального и некоторых радикальных левых, запугать лидеров официальных партий, терроризировать более решительных оппозиционных кандидатов, устраивая провокации и срывая мероприятия. Но против агитации огнем она ничего сделать оказалась не в состоянии.

Пожар оказался куда более эффективен в плане пропаганды, чем Навальный. С «Умным голосованием», пропагандируемым из-за границы Леонидом Волковым, власть справится. Но что делать с протестным огненным голосованием?