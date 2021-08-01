Если иноагент тебе имя…

Ещё недавно я была кандидатом в губернаторы Пензенской области, выдвинутой пензенским отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ЗА ПРАВДУ. И кандидатом в государственную Думу, выдвинутым XI съездом партии по региональному списку и по одномандатному округу. Но я вынуждена была выйти из предвыборной гонки, поскольку я столкнулась с действием закона, к которому давно уже возникает много вопросов. Я говорю о печально известном законе об иностранных агентах.

В ходе проверок списков кандидатов выяснялось, что по дополнениям и изменениям к этому закону, принятым в апреле – июне текущего года я определяюсь как «лицо, аффилированное с иноагентом» (не путать со статусом иностранного агента). Несколько лет назад я сотрудничала с Институтом глобализации и социальных движений (ИГСО), который активно занимался социологическими и экономическими исследованиями в России, осуществлял совместные исследовательские проекты с иностранными партнерами. Но получение иностранного финансирования автоматически не влечет за собой статус иностранного агента, основания для его получения возникают, когда организация ведет политическую деятельность. И о ней есть специальный закон, где она трактуется очень широко. Например, критика социальной политики правительства – это политическая деятельность, обсуждение текущей политической обстановки – политическая деятельность.

И так совпало, что после того, как ИГСО выпустил доклад о последствиях пенсионной реформы, ему присвоили статус иностранного агента. Это же политическая деятельность — критиковать власть! И, кто, скажите на милость, может такое делать, как не иностранные агенты? Разве честным гражданам есть за что упрекать наше замечательное государство?

Мне несколько раз напомнили, что, де фракция СР голосовала за закон. Это не совсем так. Первый раз, в 2012 году, когда вносились изменения в закон о некоммерческих организациях и появились эти «иноагенты», фракция СР приняла решение не голосовать по этому вопросу. И за последующие изменения большинство фракции СР не голосовало.

Хитрость этого закона в том, что тебя, собственно, никто не с выборов не снимает, участвуй, пожалуйста в гонке, только, увы, с гирями на ногах. Во всех роликах и бюллетенях должно быть упоминание о том, что выдвинут иностранный агент. Ладно, лицо, аффилированное. Это породило бы много трудностей в избирательной кампании, усилило давление на всю партию и дало бы её политическим оппонентам возможности для спекуляций. Я не могла поставить под удар усилия тысяч людей, работающих на этих выборах, участвуя в кампании с шлейфом «иностранный агент». Как звучит-то!

Слово-то выбранное емкое, на интуитивном уровне забирающее, с недавней нашей историей ассоциирующееся. И, кстати, лексически и юридически неверное. Большинство НКО-иностранных агентов брали средства под свою уставную деятельность и никаких указаний от спонсоров не выполняли. Агенты чего они?

Немного о нынешних иностранных агентах. По закону искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, соцподдержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты животного и растительного мира — всё это«благотворительная деятельность».

Вроде бы, всё справедливо, но… Посмотрите интереса ради реестр НКО-иностранных агентов, он есть в Википедии: Автономная некоммерческая организация «Центр по работе с проблемой насилия «НАСИЛИЮ.НЕТ»; Социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан “Феникс ПЛЮС”; Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан; Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям; автономная некоммерческая организация “Издательство “Парк Гагарина”. В Пензенской области одна из самых уважаемых некоммерческих организаций «Фонд поддержки местных сообществ «Гражданский Союз» так же получила статус иноагента.

Причем, учтите, если бы эти организации занимались бы чем-то «подрывным», а не уставной деятельностью, ими занялись бы соответствующие органы, реестром дело не ограничилось. Может быть, представители этих НКО проводили пикет с целью привлечь внимание общественности к бедам своих подопечных (больных редкими заболевания детей, больных СПИДом, бездомных), или организация получила иностранное финансирование под проект в рамках своей уставной деятельности, а её руководитель реализовал своё гражданское право и сходил на митинг вообще по другому поводу. Всё это — политическая деятельность (по действующему закону).

Кстати, статус лица, аффилированного с иностранным агентом, появился только в апреле этого года. И по логике действия права на выборы этого года ограничения на эти лица не должны были распространяться, люди должны были получить время для привлечения в соответствии с новым законом. Но у «Единой России», думского доминанта, с логикой отношения натянутые.

Глядя на то, как сейчас чистят списки кандидатов на выборах всех уровней, приходишь к выводу, что от участия в политике стараются оттеснить всякого, кто имеет даже не радикальные или оппозиционные, а просто самостоятельные взгляды.

У «Единой России», похоже, все хорошо с социологией и вообще с аналитикой. По крайней мере, там и тогда, где и когда нужно подкрутить гайки “демократическому процессу». Это видно в истории снятия с выборов Павла Грудинина и с угрозой снятия Николая Бондаренко.

Посмотрите, как точно были вычислены самые популярные депутаты КПРФ, причем именно те, у которых есть очевидные слабые места! У Павла Грудинина — это приличное состояние и мстительная жена, у Николая Бондаренко — блог на ютубе.

Смешно, но акции Грудинина в 2018 году чуть не стали причиной снятия его с выборов президента. Но тогда его пощадили. Не вполне законно, но великодушно. Сейчас проявили строгость, не вполне понятно, законно ли.

С Бондаренко история просто фантастическая. В 2011 году человек публикует пост, законно (тогда, по крайней мере) критикуя доминирующую во власти партию за невыполнение обещаний перед избирателями. Два года спустя такая критика по закону становится экстремизмом. Ещё восемь лет спустя Николая снимают с выборов. Восемь лет его “преступления”никто не замечал. И, будь у него акции и злая жена, и не заметили бы, незачем было бы.

Единая Россия опасается, что трудновато будет проконтролировать процесс выборов, даже за три дня, и на всякий случай затрудняют “вход”, чтобы спокойно гарантировать выход?

Кандидаты от оппозиции, срочно миритесь с жёнами, чистите свои блоги, вспоминайте, что вы сделали такого давным-давно, что впоследствии стало противозаконным. Учтите, у ЕР все прекрасно с аналитикой, когда нужно что-то запретить или кого-то откуда-то снять. А логика в таких случаях просто не принимается во внимание. Это же греческое изобретение, на которое ссылаться может только типичный иноагент.