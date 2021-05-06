Три ошибки кампании “Свободу Навальному!”

У команды Навального решения просты. Не за кого голосовать? Вот вам «умное голосование». Боитесь участвовать в протестах? Регистрируйтесь и выходите группой.

Увы, они путают причину с оправданием. «Умное голосование» должно было мобилизовать избирателей, которые до этого не голосовали, потому что не за кого. Но оно не влияет на явку, то есть не работает, не мобилизует избирателей. В нём участвуют те, кто и без него голосует. Да, происходит концентрация голосов. Но позитивный эффект «умного голосования» укладывает в статистическую погрешность, то есть и без него можно получить такой же эффект. Утверждение, что не за кого голосовать, является оправданием, а не причиной, почему люди не ходят на выборы. С кампанией «Свободу Навальному!» также, в основе лежит оправдание, а не причина.

Проблема не в страхе

Чаще всего ссылаются на страх. Хотя те, кто боится, и так не участвуют в политической жизни. Но всё же в стране есть и другая половина, которая не боится. И почему она не выходит на улицы?

Представьте, вас позвали на классную вечеринку, где будет много людей. Но вы никого там не знаете. На ней вы будете себя чувствовать неловко. Поэтому скорее всего не пойдёте. Тоже самое с политическими мероприятиями. Дело не в страхе, а в том, что люди никого не знают на таких мероприятиях и чувствуют себя неловко. А если начнут задерживать, то в толпе будете себя ощущать ещё и беспомощным, не потому что бандиты в погонах зверствуют, а что нет рядом товарищей, которые выручат.

Революция начинается с дружбы. В Англии собирались в кофейнях, во Франции — в клубах, в России — в кружках, где находили единомышленников. Социальные изменения начинают с того, что в обществе преодолевается атомизация.

Кампания «Свободу Навальному!» хочет устроить массовый протест, чтобы увидеть как много политически одиноких людей. Целесообразно было бы регистрирующим отмечать точку, куда они могут еженедельно приходить. И как только в каком-нибудь месте набирается человек 15, то по выходным объявляется еженедельная, например, зарядка. Никто не может запретить собираться людям, чтобы делать зарядку на улице, на свежем воздухе. А после зарядки никто не сможет препятствовать людям общаться и знакомиться.

Проблема не в боязни выходить на улицы

Участие в борьбе зависит от боевого духа, на сколько люди уверены в своей победе. А не в том, что не боятся. Боятся все, поэтому мы можем проявлять смелость. В драке люди не боятся получать по морде, но никто не лезет в драку, чтобы получить по морде. Люди не хотят быть жертвами. Если уж получать по морде, то за что-то в действительности стоящее. То есть форма протеста должна соответствовать ожиданиям.

Чтобы быть уверенным в своей победе, в борьбе враг должен становиться слабее. Не вы становитесь сильнее, а противник слабее. А массовые демонстрации не делают репрессивные структуры слабыми. Следовательно, никто не уверен в победе только из-за того, что демонстрация будет массовой. Да и силой обладают массы, а не массовость. Сила не в количестве людей, а в количестве действий, в организации действий. Важна не массовость демонстраций, а множество демонстраций, их масштаб и частота.

Кампания «Свободу Навальному!» всех людей собирают на одной центральной площади, чтобы люди отстояли свои права. Но это только облегчает полиции разгонять и массово задерживать. Да и сама массовость ведёт только к росту насилия со стороны неопознанных людей в полицейской форме.

Не наличия самих прав, наделяет нас правами. А в возможности ими пользоваться. Ведь ваша право на самооборону зависит не от признания и соблюдения этого права преступником. Наоборот, право даёт вам возможность действовать. Мы должны научиться пользоваться своими правами несмотря на обстоятельства. То есть научиться пользоваться своими правами в условиях бесправия со стороны государства, только тогда государство будет вынуждено признать и соблюдать наши права.

Проблема не в отсутствии позитивной программы

Люди безучастны не из-за того, что не знают за что бороться, а потому что не понимают с чем нужно бороться. Если Путин проблема, то людей волнует причины, по которой эта проблема возникла. Путин всё же следствие проблемы. И следствие этой проблемы не может быть несознательность граждан. В таком случае, какой смысл обращаться к несознательным гражданам о сознательности? Не нужно сознательность путать с обязанностями. У граждан нет обязательств, у них есть права. А гражданская ответственность возникает с правонарушением или преступлением.

Люди будут стремиться улучшить свою жизнь и без позитивной программы и президентского указа. Но чтобы люди сделали свою жизнь лучше, не нужно делать их жизнь хуже. Ведь проблема не в том, что несправедливо посадили Навального и других политзаключённых. Кампания «Свободу Навальному!» защищает жертву произвола, а не пытается прекратить произвол. Дело не в Путине, а что есть люди, которые ради Путина готовы нарушать законы. Именно этих людей нужно привлекать к ответственности. Но когда во всех грехах обвиняется Путин, то низшее звено спокойно нарушает закон, потому что может оправдаться тем, что им приказывал Путин.

Нужно привлекать к ответственности тех, кто нарушает права, а не требовать соблюдения своих прав от жуликов и воров, которые нарушают права.

«Культура протеста»