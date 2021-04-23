Прогресс и ужасы капитализма, или Забытый спор с народниками

Капитализм грабит, разрушает и духовно чужд России. Именно это утверждали народники. Но если капитализм уничтожает общество, то явно подготавливает не материальную базу для коммунизма, а духовные основы для религиозной коммуны, где рабочие дружно будут поститься. Народники критиковали буржуазные отношения, отрицая прогрессивное развитие производительных сил при капитализме. И до сих пор левые подражают народникам и критикуют буржуазные отношения, а не внутренние противоречия капитализма, которые как раз вскрываются при его развитии, а не деградации.

Заработная плата

При капитализме рабочим платят ровно столько, чтобы существовать как рабочий. Меньше платить не могут, так как люди просто вымрут, кто тогда будет обогащать капиталистов. Нет смысла работать, если на зарплату невозможно прожить. При безработицы умрёшь с голоду, а с заниженной зарплатой от недоедания. И никто не станет покупать на рынке товары.

Спрос и предложение на труд сдерживают увеличение стоимости рабочей силы. Заработную плату повышают в том случае, если спрос превышает предложение, когда надо нанять новых рабочих, а безработных нет. Сама стоимость рабочей силы зависит от стоимости потребительских товаров. Если же рабочим невозможно платить меньше стоимости средств существования, то единственный способ удешевить труд — снижать стоимость потребительских товаров. Чем дешевле обходятся потребительские товары, тем меньше платят рабочим.

Поэтому техническое совершенство капитализма не освобождает труд, а делает его только дешевле. В этом и смысл роботизации. Людям будут платить за время сборки робота, а не за время производства им товаров. То есть робот произведёт больше продукта труда, чем требуется для уплаты рабочим за сборку робота. Роботизация приведёт к тому, что все люди будут заняты производительным трудом, созданием прибавочной стоимости, а роботы задействованы в необходимом труде, создавая дешёвые потребительские товары.

Но пока в современном мире и без роботов потребительские товары дешевеют. Из-за этого заработные платы в мире перестали расти. Но так как при удешевлении потребительских товаров рабочие сохраняют прежнюю заработную плату, то это даёт кратковременное улучшение положения рабочих.

Да и иммиграция связана не с высокими заработными платами. Мигранты явно едут не из расчёта получать высокую зарплату в другой стране. Если, конечно, не обладает высокой квалификацией, но в таком случае и у себя в стране такой рабочий уже будет иметь высокий заработок. Мигранты едут из-за дешевизны потребительских товаров. Даже при невысоких заработных платах смогут потреблять больше, чем у себя в стране.

Проблема же капитализма не в заработной плате. А в том, что пока имеешь работу, ты при капитализме выживешь. Но если потеряешь работу или утратить трудоспособность, то будешь обречён. Поэтому обостряется борьба за социальные гарантии. В условиях, когда человек боится потерять работу, трудится менее усердно, чтобы минимизировать риски от травм, из-за которых может потерять работу. Если при опасной охоте на крупного зверя не существовало бы заботы всем племенем, то предпочитали бы охотиться по отдельности на менее опасных мелких зверей. Социальные гарантии и взаимопомощь в общественном производстве являются важной мотивацией к труду. Так как рабочие продают не только способность к труду, но и мотивацию, которая зависит от социальных гарантий.

Рыночная цена

Важный вклад Маркса в том, что он показал как богатство создаётся при производстве товара, а не при его обмене. Что обмениваются товарами с разными свойствами, но равными по количеству труда. Поэтому невозможно завышать рыночную цену. Продавая дороже, сам потом вынужден будешь покупать дороже. В общем никто не заплатит выше той стоимости, во что обойдётся сделать самим. Рыночная цена всегда ниже стоимости кустарного способа производства для себя, чтобы был стимул покупать, а не самому производить.

Рыночная цена зависит от уровня развития производительных сил. Не может существовать продавца без покупателя, а покупателя без продавца. То есть не продавец и покупатель договариваются о цене, а наличие цены определяет количество продавцов и покупателей. Навряд ли человек будет зарабатывать деньги, чтобы потом с кем-то договариваться о цене. Само его стремление заработать деньги определяется существующей ценой на товары.

Рыночную цену устанавливает не тот, кто производит дешевле, а кто продаёт больше. А чтобы продавать больше, нужно продавать быстрее, не допустить избыточного спроса. Но продать быстрей так, чтобы иметь доход. Для этого необходимо установить максимальную цену, которую может заплатить большинство. Поэтому производитель не может произвольно устанавливать цену. При регулировании же цены возникает ситуация, когда тот, кто может заплатить больше, заплатит меньше, а у кого не было денег и при контролируемой цене не купит. То есть при регулировании цены выигрывают богатые, а не бедные.

Производители же увеличивают доходы не ростом рыночных цен, а масштабами. А чтобы были масштабы, необходимо быстрая окупаемость капитала. Поэтому производитель стремится снизить себестоимость, это увеличивает его прибыль, окупаемость капитала, а не чтобы продавать дешевле. То есть вкладывать меньше, а производить больше. А когда производят много, важен сбыт товара. Поэтому крупной промышленности не выгодно манипулировать рыночными ценами, которые приведёт к тому, что товары будут залёживаться на складе.

Проблема же рыночной цены, в том что её заплатит большинство. Но есть ещё и меньшинство, которое рыночную цену не заплатит. Да, при рыночной цене бедность минимальна, потому что всегда нужно иметь максимальный масштаб продаж. Но бедность, хоть и минимальная, будет всегда. Даже если всем повысить зарплату, всё равно будет большинство, которое сможет заплатить максимальную цену, и меньшинство, которое не заплатит. То есть бедность — это социальное явление. И важно чтобы бедность не стала хроническим состоянием для человека. Поэтому в любом случае необходима помощь. И не цену регулировать, а компенсировать доходы людей, которые на грани бедности, чтобы не становились бедными.

Прибыль

Чтобы капитал возрос, необходимо не только увеличивать прибыль, но должны быть условия для вложения этой прибыли. А вложить прибыль, значит нанять новых рабочих, потому что труд — единственный источник прибыли. Да, новые рабочие места создают, чтобы извлечь прибыль. Рабочие ничего не выигрывают от возникновения новых предприятий. Нет разницы работать на старом или новом предприятия, выросла производительность труда или нет, если рабочие всё равно будут получать ровно столько, чтобы существовать от зарплаты до зарплаты. Создание новых рабочих мест интерес капиталистов. Поэтому развитие капитализма создаёт пролетариат, а не пролетариат создаёт сам себя. Капитал заинтересован в том, чтобы максимальное число рабочих трудилось, от этого зависит прибыль. Рабочие могут и сами себя прокормить, может не так эффективно, но прокормятся, а вот без их труда капиталисты не извлекут прибыль.

Поэтому капиталу важнее наличие свободных рук, а не низкая зарплата. Перенос производства в Китай сопровождался не низкими зарплатами, это следствие, а большим количеством безработных, стал причиной минимальных зарплат. А вот Россия с низкими зарплатами не привлекла капитал, потому что капиталу нужны свободные, а не бедные рабочие.

К тому же низкая заработная плата не играет роли для оценки вложения капитала. Капитал же вкладывают туда, где быстро окупится. А это зависит от прибыли, процента и ренты. То есть капитал вкладывают туда, где больше свободных рук, где быстрей оборачивается и где требуется меньше непроизводительного общественного труда.

И капиталу необходимо иметь минимальные потери, чтобы быстро окупиться. А от экологических загрязнений капитал терпит убытки и не получает выгоду. Приходится заплатить за сырьё, которое превращается не в товар, а в загрязнение. То есть часть вложений капитал теряет виде загрязнений. Но чтобы вложить в новые технологии нужно увеличить прибыль, значит, необходимо увеличить доходы с технически устаревшего производства, а это ведёт к загрязнению. То есть чтобы окупить «зелёные технологии», необходимо увеличить загрязнения. Этот пример показывает объективность внутреннего противоречия капитализма. Квота на загрязнение превращает их в товар для государства и издержками для производства, когда увеличивают налог на загрязнение, сокращается прибыль. Это ведёт не к сокращению загрязнений, а к их росту.

Проблема же накопления капитала в безработице. Чтобы извлекать больше прибыли, капитал вкладывают в производительность труда, когда то же количество рабочих могут производить больше, или тоже количество продукции производят меньше рабочих. Так как рынок сбыта конечной продукции ограничен, то при росте производительности труда сокращают рабочих. Возникает безработица. Но безработные — это свободные руки для нового производства. Безработица — естественный процесс накопления капитала, а не лень человека. То есть в буржуазном обществе всегда должны быть безработица, чтобы было куда вкладывать капитал. Но мобильностью должны обладать не люди, а капитал, чтобы безработица была временным явлением для человека.

Монополия

С ростом капитала падает норма прибыли. Чем больше накоплено капитала, тем медленней накапливается капитал. И чтобы компенсировать падение нормы прибыли, сохранить её на прежнем уровне, возникают монополии. То есть монополии не столько стремление капитала к увеличению прибыли, сколько вынужденная мера, чтобы сохранить прибыль на прежнем уровне.

Конкуренция на рынке идёт не ценовая, а производственной прибыли. Конкурентен тот, кто может сохранить норму прибыли. Но чем больше рынок сбыта у монополии, тем зависимей от рынка сбыта. Монополия в постоянной гонке за сохранением прибыли должна, с одной стороны, увеличивать капиталовложения, чтобы минимизировать издержки, с другой стороны, снижать стоимость ниже рыночной цены, чтобы расширить или как минимум сохранить рынок сбыта. В итоге, чтобы сохранять норму прибыли, монополии остаётся поглощать или сливаться с другими монополиями.

Монополии влияют на политику не из-за того, что они могущественные, а из-за своей слабости, без влияния на политику они не выживут. С развитием монополии политика всё больше ориентируется на экономическую целесообразность, а не на политическую идеологию. Этим монополии отличаются от картелей, которые ради сохранения нормы прибыли используют политическую идеологию, протекционизм. Создают с помощью государства искусственные условия для существования. Монополии же расширяют производство и рынок сбыта, а не разоряют страну. Нищий рабочий умрёт раньше времени, не создав достаточно прибавочной стоимости, и к тому же ничего не купит. Монополии создают высокотехнологическое мировое производство.

Проблема монополии в увеличении люмпен-пролетариев, людей с неопределённым видом деятельности. Монополии повышают производительность труда, чтобы извлечь больше капитала. Но чем современней оборудование, тем дороже оно обходится, из-за чего снижается норма прибыли. То есть у монополий есть физический предел роста. Когда усовершенствование орудий труда высвобождает больше труда, чем на полученную прибыль можно создать рабочих мест. Возникает избыток рабочей силы, люди без профессионального вида деятельности, люмпены. Получается, современный «постиндустриализм» связан с тем, что передовых орудий труда хватает не всем, поэтому людям приходится как-то существовать, из-за чего возникает примитивный ручной труд. Происходит падение качества рабочей силы. Чтобы этого избежать в развитых странах сокращают время работы, чтобы её могли выполнять больше рабочих. Но так как монополии ещё не достигли физического предела и расширяются за счёт развивающихся стран, то в развитых, технически передовых странах, будет возникать социальное напряжение, что делает эти страны локомотивом революционных изменений.

Бедность

Все капиталистические страны были бедными. Больше той прибавочной стоимости, которую создают рабочие, не будет. А значит, только рациональное использование прибавочной стоимости может увеличить капитал. То есть всё упирается не в количество денег, которые инвестируют, а в то, как инвестируют.

Рациональное использование зависит от противоречия капитала и труда. Если всю прибавочную стоимость превратить в капитал, то это приведёт к падению продуктивности труда из-за недоедания и голода. Тоже самое и с трудом, если всю прибавочную стоимость проесть сразу, то труд обнищает из-за отсутствия роста его производительности. Развитие одного ведёт к исключению другого, но одно без другого не может существовать, так как капитал и труд сущность общественного производства. Но так как между капиталом и трудом ведётся борьба, то возникает баланс в общественном производстве. То есть прибавочная стоимость распределяется между капиталом и трудом таким образом, что стимулирует развитие общественного производства. Иначе говоря, развитие не из-за наличия денег, а из-за классовой борьбы, которая ведёт к рациональной инвестиционной политике. Именно из-за классовой борьбы капиталистические страны стали развитыми и ими остаются.

Ментальность

Средства производства определяют общественное сознание, а не наоборот. Каждое поколение адаптируется к той социальной среде, в которой существует. Предыдущее поколение создаёт только материальные условия для следующего поколения, а то, как эти материальные условия будут использовать, зависит уже от следующего поколения. Если предыдущее поколение переселилось в лес, то это повлияет на то, из чего будут строить дома, но это не повлияет на то, какой формы будут строить дома. Поэтому развитие зависит от борьбы, которую ведут массы, а не от того, как жили предки. Социальные способности не наследуются, а развиваются в борьбе за средства существования.

Алчность

Не существует заговора ради манипуляции миром. Не капиталист управляет капиталом, а капитал определяет поведение капиталиста. Если не следовать законам капитализма, не держать высокую норму прибыли, то произойдёт банкротство. Поэтому любые политические или экономические интересы определяются только законами капитализма, а не человеческими желаниями. Алчность же заставляет капиталистов следовать законам капитализма. Этим они едины, все действуют в рамках законов капитализма, и никакого заговора мирового правительства им не требуется. Невозможно навязать политические интересы, которые противоречат экономической выгоде.

Власть

Государство только объективно выражает общественные отношения. Оно не способно развивать экономический базис, так как является надстройкой данного базиса. Государство может дать столько денег, сколько отберёт у граждан. Государственный же налог определяется уровнем развития производительных сил. В развитых странах налоги высокие, потому что высокий уровень развития производительных сил. Если завышать налог, то производительные силы не будут развиваться. Политическая настройка изменяется и адаптируется под экономический базис. Не государство развивает экономику, а экономика государство. Буржуазное государство — эффективный жандарм, но бездарный бизнесмен.

Капитализм

Проблема России не в наличии капитализма, а в недоразвитости капитализма. В России до сих пор левые цепляются за докапиталистические отношения. Это не только не способствует развитию социалистического движения, но и тормозит развитие капитализма. Развитие капитализма возможно только в противоречии труда и капитала. В недрах капитализма зарождается социалистическое движение, а именно в борьбе труда и капитала, то есть в классовой борьбе.