«Самый опасный террорист» в Гуантанамо

В последнее десятилетие содержание длительное время в тюрьмах без веских законных на то оснований стало острой проблемой всемирного масштаба. Вышедший в российский прокат 18 февраля фильм шотландского режиссера Кевина Макдональда «Мавританец» об этой проблеме.

Макдональд рассказывает историю выходца из африканской страны Мавритании Мохаммеда Ульд Слахи, которые в 1990-е годы несколько месяцев провел в Афганистане среди маджахедов (романтический порыв души – помочь братьям по вере бороться за свою свободу против «проклятых коммунистов»), что стало впоследствие поводом для его ареста. Арестовали его американские военные в конце 2001-го года в родной стране с одобрения местных властей. Слахи переправили в тюрьму в Иордании, оттуда на афганскую базу армии США в Баграме, затем – в ставшую позднее известной на весь мир тюрьму в Гуантанамо на Кубе. Ему тогда шел 32-й год.

Тюрьму на военной базе в заливе Гуантанамо ЦРУ и армейская разведка США организовали в 2002-м году для тех, кого подозревали в связях с группировкой «Аль-Каида», которая взяла на себя ответственность за террористическую атаку 11 сентября 2001 года на американской территории. Туда отправили сотни наловленных, в основном, в Афганистане в ходе разгрома «Талибана» (запрещенная в России организация, для которой российские дипломаты добиваются министерских постов в новом афганском правительстве) настоящих либо предполагаемых боевиков. Видимо, под пытками один из арестованных в Афганистане, знакомый лично со Слахи, оговорил мавританца – рассказал, что тот являлся главным вербовщиком исполнителей теракта 11 сентября.

После переправки в Гуантанамо Слахи подвергли пыткам, одобренным лично тогдашним министром обороны США Дональдом Рамсфелдом. Пытки непрерывно продолжались 70 дней. Слахи содержали в изоляции, подвергали перепадам температур и сексуальному унижению, избивали, угрожали, что арестуют и подвергнут насилию ее родственников. Однажды ему завязали глаза и вывезли на лодке в море для инсценировки казни. Впоследствии Слахи подробно описал пытки в своей книге «Дневник Гуантанамо», которую издали, пока он еще находился в тюрьме, но его регулярно стали навещать адвокаты. Фильм «Мавританец» как раз об адвокатах Слахи – двух американках: Нэнси Холандер и ее помощнице Тери Дункан.

С одной стороны адвокаты должны исполнять свой долг – защищать заключенного в тайной военной тюрьме, с другой – Слахи военные считают самым опасным из заключенных, потому что он занимался вербовкой тех, кто впоследствии захватил самолеты 11 сентября и направил их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В США общество продолжает переживать шок 11 сентября (хотя американская армия в то же время ведет активные боевые действия в Афганистане и Ираке, где от ее авиации и артиллерии гибнут, в том числе, мирные жители), поэтому Холандер и Дункан нужно преодолевать негативную общественную реакцию, чтобы исполнять функцию защитников мавританца. Ситуация усугубляется тем, что Слахи с самого начала не рассказывает адвокатам, что под пытками дал признательные показания. Адвокаты узнают об этом из секретных документов армии. Не о пытках, а о признаниях Слахи. Мавританцу нужно рассказать адвокатам о пытках, но он боится это сделать – ведь его потом могут найти в камере «повесившимся». Подобное случалось с некоторыми заключенными Гуантанамо.

В итоге Слахи без предъявления обвинений сидел в тайной тюрьме годами. Даже когда с 2008-го года его начали посещать адвокаты, ситуация для него не очень сильно изменилась. История с мавританцем, пойманным даже не в Афганистане, а во вполне мирной Мавритании, способствовала началу общественной кампании за закрытие тюрьмы в Гуантанамо. 22 января 2009 года только вступивший в должность президента США Барак Обама издал указ о закрытии тайной тюрьмы в кубинском заливе. Ее не закрыли, но постепенно американская армия стала отпускать заключенных. По данным на 2020 год в Гуантанамо за время функционирования тюрьмы в качестве заключенных содержались 776 человек. Только восемь из них впоследствии были осуждены. Причем, пятерым из осужденных впоследствии приговоры были отменены, их полностью оправдали. В тайной тюрьме до сих пор удерживаются несколько десятков человек. Одно из первых обещаний Джо Байдена на посту президента США было закрыть Гуантанамо. Однако проблема не в самой тюрьме в кубинском заливе. Если ее закроют, то появится подобная тюрьма в другом месте. До Гуантанамо, например, «прославилась» жестокими пытками тюрьма «Абу-Грейб» в Ираке, которой тоже пользовались американские военные. В корне проблема силовых структур США, которые, оправдываясь «войной с террором», могут издеваться и содержать в тюрьмах без веских на то причин граждан любой мусульманской страны.

Впрочем, вопросы поднятые в «Мавританце» касаются не только США, их спецслужб и правосудия. Широко известен пример сербского радикального политика Воислава Шешеля, который добровольно сдался Международному трибуналу по бывшей Югославии в 2003-м году, удерживался в Гааге в изоляторе временного содержания 11 лет (рекорд для современной европейской судебной системы). В итоге трибунал его в 2016-м году полностью оправдал. Очевидно, что Шешель был заключен в гаагской тюрьме по политическим мотивам (у него крайне националистическая и антизападная позиция). Но трибунал отказывался это признавать. Было бы интересно увидеть качественный фильм об истории заключения и судебных разбирательств Шешеля. Однако этот политик настолько мощный раздражитель для Запада, что браться за фильм о нем не решается даже сербский режиссер Эмир Кустурица. Российский друг Кустурицы Никита Михалков и подавно не возьмется за фильм о Шешеле, ведь тогда ему могут запретить въезд в Евросоюз и США, а к такому автор программы «Бесогон» точно не готов.