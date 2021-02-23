Чем отличаются анархисты и марксисты

Все социалисты ведут политическую борьбу. Вот только подход у них разный. Одни за политическую борьбу против власти, а другие считают необходимой политическую борьбу за власть. То есть всех социалистов условно можно разделить на анархистов и марксистов. Отсюда разная форма политической борьбы.

Власть

Для анархистов власть в неравенстве человеческой природы. У Прудона власть результат неравенства в способностях, у Реклю в неведении и незнании большинства, у Бакунина невежество большинства, у Кропоткина эгоизм, у Сореля право и общественные нормы. Поэтому проблема власти для анархистов в неравенстве людей. Следовательно, без власти не будет в обществе неравенства. Отсюда и политическая борьба против власти.

Для марксистов власть в общественных отношениях. Порождается частнособственническими отношениями. А чтобы уничтожить частную собственность, необходимо взять власть. Взять же власть возможно только в том случае, если пролетариат будет сильней господствующего класса. Отсюда и политическая борьба за власть, то есть организовать рабочий класс.

Анархисты во власти видят неравенство, марксисты гегемонию класса.

Насилие

Для анархистов насилие воспроизводит неравенство в обществе. Именно насилием господствующий класс угнетает людей. Поэтому анархисты стремятся устранить любое проявление насилия, как проявления власти человека над человеком. Анархисты сторонники ненасильственных действий. Но при этом применяют радикальные методы борьбы, типа саботажа.

Для марксистов насилие воспроизводит общественные отношения, а не создаёт их. Класс приобретает господствующее положение из-за развитие производительных сил. Невоенная буржуазия свергла феодалов, профессиональных военных. То есть класс господствующим становится до того, как получит монополию на насилие. Поэтому для марксистов насилие неотъемлемая часть борьбы, потому что насилие господствующего класса является порогом, который возможно преодолеть, если рабочие в действительности превратятся в класс, от которого будет зависеть развитие производительных сил.

Анархисты видят в насилии власть человека над человеком, марксисты в насилии готовность рабочего класса.

Революционная организация

Для анархистов революционная организация является формой будущего общества, альтернативой существующему. Общество незыблемо, изменяет вид общества, но не сущность. Поэтому старое общество нужно уничтожить и создать новое без старых пороков. Поэтому в революционной организации должны быть устранены все пороки старого общества. Анархистская революционная организация просвещает и показывает людям возможность иного общества, берет на себя роль воспитания масс, избавления народа от всех пороков старого общества. Иногда даже виде новой революционной власти.

Для марксистов революционная организация является средством преобразования общества. Общество всего лишь временная историческая формация. То есть в недрах старого общества возникают условия его изменения. Марксистская революционная организация объединяет в возникающих условиях зарождающийся прогрессивный класс, превращая его в массовую политическую силу. А в массовой политической силе и возникает субъект новых общественных отношений.

Анархисты революцией уничтожают порочные отношения людей, марксисты революцией уничтожают старые производственные отношения.

Авторитаризм

Для анархистов революция является стихийной деятельностью масс. Поэтому всё что мешает проявиться стихийности является авторитаризмом. Анархистам достаточно организовать вооружённый заговор, чтобы поднять восстания, и уже массы сами проявят политическое творчество. Нужно избавить общество оттого, что сдерживает общество.

Для марксистов революция проявляется в организации масс. Поэтому всё что мешает организовать массы является авторитаризмом. Массовая организация возможно только демократическая, когда выражает интересы людей, тогда они будут готовы добровольно в неё вступить. В массовой организации люди осознают свои собственные классовые интересы.

Анархисты за добровольное выполнение коллективного решения, марксисты за добровольное присоединение к коллективному решению.

Государство

Для анархистов государство сущность власти человека над человеком. Социальный институт с собственной политической волей. И этот институт нужно полностью уничтожить, чтобы освободить людей.

Для марксистов государство есть политическая организация господствующего класса. Но так как рабочий класс является классом большинства, то большинству не нужно подчинять меньшинство. Даже если меньшинство откажется подчиняться большинству, это никак не навредит рабочему классу. Таким образом государство отмирает, потому что, когда рабочий класс станет господствующим классом, ему как большинству не нужна будет политическая организация, чтобы господствовать над меньшинством.

Анархисты в государстве видят политический субъект общественных отношений, марксисты только политическую идеологию общественных отношений.

Обобществление

Для анархистов важно обобществление всего продукта труда и дальнейшего его равное распределение между людьми, чтобы не было неравенства.

Для марксистов важно обобществление прибавочного продукта труда и дальнейшее его использование во благо каждого человека. Чтобы люди стали свободными.

Анархисты хотят обобществить весь продукт труда, марксисты только прибавочный продукт труда.

Коммунизм

Для анархистов важно равенство в труде, а значит равенство на средство производства. То есть равенство в распределении собственности. Чтобы у всех была равная часть собственности, необходима коллективная собственность.

Для марксистов важно равенство в потреблении, а значит обобществление орудий труда. То есть общий доступ к собственности. А чтобы было достаточно средств производств, орудий труда, необходима инвестиционная политика в интересах всего общества.

Анархисты отстаивают равенство в собственности, марксисты в обобществлении собственности.

Капитализм

Для анархистов важна критика буржуазных отношений. Они часто идеализируют феодальные отношения, в которых без хозяина всё было бы идеальным. Анархо-коммунисты идеализируют крестьянскую общину, анархо-синдикалисты идеализируют ремесленный союз цеховой организации. Проблема же в лишении натурального хозяйства передовых капиталистических технологий. Как только натуральное хозяйство овладеет такими технологиями, то люди воспользуются ими во благо всех, а не только капиталистов.

Для марксистов важна критика частной собственности. Буржуазные частнособственнические отношения условия борьбы. Если в демократизации общества либералы только за политическую демократию, марксисты и за экономическую. Если в гражданских свободах либералы только за массовые политические объединения, то марксисты за массовые объединение в экономике. Если социальное равенство у либералов только в политической жизни, то у марксистов равенство в общественной жизни.

Анархисты ведут антикапиталистическую борьбу, хотят уничтожить капитал, марксисты классовую борьбу, хотят овладеть капиталом.

В общем

Неверно считать, что анархисты за антиавторитарный социализм, а марксисты за авторитарный. Что одни за федерацию, а другие за централизацию. Разница не в самом социализме, а в том, как этот социализм достигнуть.