Классовый интерес Навального

Навальный считает Путина абсолютным злом, которое нужно искоренить ради добра. Но на деле это не борьба с Путиным или за Навального, это борьба классовая.

Навальный, обвиняя Путина и его дружков чиновников-магнатов в коррупции, как бы отбеливает остальных. Мол, олигархи грабили Россию из-за принуждения со стороны Путина, который не давал честно обогащаться, да и ещё заставлял отстёгивать на дворец. Но на деле изменились приоритеты у самих олигархов. Если Путин нужен был для дикого накопления, то Навальный для легализации награбленного. Олигархов теперь беспокоит не накопление, а сохранность накопленного. Хотят защитить свою собственность от разгневанного народа. А для этого нужны политические гарантии и правовой порядок.

Олигархи не особо беспокоились, когда коррумпированное государство ради их обогащения нарушало права рабочих. Но теперь они нуждаются в политических гарантиях не от коррумпированных чиновников, от которых легко откупиться, а против недовольного рабочего класса. Как и на Западе буржуазии не мешало отсутствие политических прав при абсолютной монархии, к тому же абсолютное беззаконие монархов способствовало обогащению буржуазии. Да, коррумпированные царские чиновники тоже обогащались, но в общем ни коррупция, ни беззаконие не мешали накапливать капитал. Иная ситуация, когда возник недовольный рабочий класс. Отсюда буржуазные революции и свержение монархов. Опять же, не потому что монарх мешал, а потому что монархия не могла гарантировать защиту накопленному капиталу. Поэтому чем опасней становится рабочий класс, тем активней капиталисты прибегают к демократическим правам.

Не существует политической борьбы, которая не касалась бы рабочего класса. Узаконить капитал невозможно без гарантии прав труда. Поэтому олигархи могут защитить свой капитал вместе с признанием прав за рабочими. Но мало признания. Рабочие должны организоваться, чтобы свои права защищать. И возникает тот момент, когда олигархам для свержения старого режима, необходимо опереться на народ. Поэтому у рабочих появляется возможность организоваться. Впоследствии именно способность рабочих организоваться, станет средством в борьбе между трудом и капиталом. Иначе рабочие опять окажутся обманутыми, так как не способны будут оказывать сопротивление, защищать свои права. Путин — пережиток прошлого, олигархи рано или поздно добьются своего. Но лучше, чтобы олигархи одержали победу при организации сильного рабочего класса.

Сильный рабочий класс в любой стране — гарантия демократии. На Западе демократия стало ценностью не от наличия частной собственности, а от расцвета в XX веке массового профсоюзного движения. Только рабочие, завоевавшие свои политические свободы, способны защищать право труда.