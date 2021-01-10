Фемистокловы камни российской политики

Парадокс российской политики 2020-21 годов состоит в том, что существующий режим полностью исчерпал ресурсы, благодаря которым был возможно его существование, но одновременно полностью блокировал все каналы вертикальной мобильности и все механизмы реализации политических, социальных и даже кадровых изменений. В результате неизбежные перемены могут наступить лишь в форме катаклизмов, которых на самом деле не хочет никто. Неопределенность торжествует и сверху и снизу. А как следствие — общество застыло в эмоциональном параличе.

Тем не менее внешние и внутренние факторы ускоряют процесс распада политической системы. Переворачивая знаменитое высказывание Александра II про крепостное право, можно сказать: если не свергнут снизу, то отменят сверху. Вернее начнут процесс, неминуемо ведущий власть к крушению. Логическая ловушка: если не начать необходимых действий, всё рухнет. Если начать, то всё рухнет, но по-другому. Ответ Путина и ближайшего окружения логичен: мы не будем делать ничего, а если всё рухнет после нас, то какая разница? Это так же правильно, как и формула Людовика XV: после нас хоть потоп. Кстати, перевод неточен. Слова «Après nous le déluge» означают: потоп будет после нас. Никакого сомнения в его неизбежности нет, главное, что это случится уже при следующем правителе.

Но так может думать лишь очень узкая группа людей с очень краткосрочными перспективами политической и физической жизни. Тем более, что волны потопа уже поднимаются. Значительная часть элиты, мечтающая пережить Путина и его режим, мучительно ищет решения. И пока не находит его.

Когда-то очень давно афинский политик и полководец Фемистокл, организуя сопротивление персидскому нашествию, поставил на берегу вдоль пути движения персидского флота камни, где призывал греков из Малой Азии, корабли которых входили во флот персидского царя, переходить на сторону своих соотечественников. Когда кто-то из соратников Фемистокла спросил, вправду ли он надеется, что эта агитация сработает, он ответил: «Конечно нет. Но теперь персы перестанут доверять служащим у них грекам». Как показало морское сражение при Саламине, расчет его оказался верен. Персы сделали ставку на одних лишь финикийцев, не введя вовремя в бой греческие суда. И потерпели поражение.

Похоже, что угроза санкций, как и многочисленные разоблачения, публикуемые в российском Интернете и активно воспроизводимые иностранной прессой, играют во внутрикремлевской политике роль таких же точно фемистокловых камней. Неважно, делается это сознательно или нет. Важен результат. С одной стороны, понятно, что делая Путина и его окружение предельно токсичными на Западе, эти публикации провоцируют отечественную элиту на то, чтобы попытаться, избавившись от нынешнего президента, восстановить себе если не репутацию, то хотя бы формальный статус «приличных людей», достойных находиться в составе мирового правящего класса. С другой стороны, совершенно не очевидно, что подобные расчеты могут спровоцировать реальный переворот в Кремле. Но вот что случится обязательно (а скорее всего — уже случилось), это кризис доверия. Мало того, что Путин перестает в такой ситуации доверять кому-либо, кроме 2-3 самых близких и тотально от него зависящих людей, но и все остальные царедворцы перестают доверять друг другу.

А дом, разделенный внутри себя, обречен пасть.