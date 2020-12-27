Новый курс Байдена: что это будет для России?

Основные направления политики администрации Джо Байдена, которая намерена развивать идеи Барака Обамы, выглядят следующим образом. Прежде всего — атлантизм: cплачивание США и европейских держав, как в рамках НАТО, так и в рамках возможного будущего трансатлантического соглашения о свободной торговле. Эти намерения связаны, в частности, с негативным отношением к России, которая рассматривается новой администрацией в качестве принципиального оппонента. Единство США и Евросоюза рассматривается как способ сдерживания Москвы.

В Восточной Азии действия США будут направленны против КНР, включая развитие военного союза — Дуги демократии, огибающей Китай (Индия, Япония, Австралия, США). Намечается возвращение к идее транс-тихоокеанского торгового партнерства (ТТП) — свободного рынка, интегрирующего США с соседями КНР.

Оба проекта нацелены на создание двух колец, куда войдут государства с общим населением свыше 2-х миллиардов человек, с единым рынком без границ и готовностью к совместным военным усилиям. Но на практике реализовать оба проекта будет сложно из-за негативного отношения к идеям свободной торговли многих рядовых американцев, профсоюзов и некоторых национальных групп бизнеса, которые опасаются конкуренции и потери рабочих мест. Кроме того, глобалистским планам может помешать протекционизм Индии и Японии.

Главный противник США в рамках этой доктрины — КНР, новая сверх-держава и экономический гигант. Но и России следует ожидать санкций со стороны США и их союзников. Возможно, это приведет к дальнейшему сближению России и КНР.

Американский политический класс (высшее чиновничество и верхушка обеих партий) заинтересован в глубокой политической, военной и экономической интеграции Германии и Японии — двух наиболее мощных в экономическом и научно-техническом отношении государств планеты (после США и Китая). Слишком независимый курс этих стран может быть опасен для Америке, как показала история 20-го столетия, когда США дважды противостояли Германии и воевали с Японией. Поэтому курс Трампа, который критически относился к НАТО и выдвигал различные требования к Германии и Японии, будет пересмотрен. Блок НАТО и союз с Японией будут укрепляться под руководством США. Это может привести к осложнениям в отношениях России с указанными странами.

Турецкий вопрос может стать важнейшим в отношениях США и России. Турция трижды в последние годы сталкивалась с союзниками России: в Ливии (там турецкие войска успешно действовали против полевого командира Халифы Хафтара), в Сирии (в Идлибе турецкая армия сокрушила силы Асада в феврале-марте) и на Кавказе, где Турция недавно помогла Азербайджану в войне с Арменией. Кроме того, Турция выстраивает тесную кооперацию с ВПК Украины и это может перерасти в военно-стратегическое партнерство между странами. Для некоторых государств сотрудничество с Турцией — ценный актив. Евросоюз может быть интересен лишь своими инвестициями и технологиями, в то время, как Эрдоган способен обеспечить непосредственную военную поддержку, выслав свои беспилотники Байрактары на помощь друзьям.

Команда Трампа поддерживала Турцию в этих начинаниях. Трамп заблокировал анти-турецкие санкции, которые потребовал ввести Конгресс (в ответ на покупку Турцией российской системы ПВО\ПРО С-400). Но команда Байдена обеспокоена правами человека и не исключено, что Турцию ждут различные санкции. С правами человека в Турции все не хорошо, там преследуют критиков Эрдогана, курдских политиков и гражданских активистов.

Сторонники анти-турецких санкций составляют треть внешнеполитической команды Байдена. Если они реализуют свои планы, это приведет к сближению Анкары с Москвой и Тегераном в рамках принятой Эрдоганом маневренной тактики: президент Турции сближается с Россией и Ираном, в случае, когда на него давят американцы, и идет на сближение с США, когда и если у него появляются проблемы с ними.

В то же время, сторонники примирительной политики США по отношению к Турции, согласно оценке турецкого эксперта Метина Гурджана, имеют явное преимущество в команде Байдена. Они исходят из того, что Анкара может помочь США в усилиях по восстановлению трансатлантических связей и “сдерживанию России” в Ливии, Сирии, регионах Восточного Средиземноморья, Черного моря и Кавказа. Издание Bloomberg, ссылаясь на турецких чиновников, пожелавших остаться анонимными, сообщает, что в Анкаре видят ситуацию следующим образом: вера Байдена в трансатлантические связи повысит вероятность заключения оружейных сделок между Турцией (как членом НАТО) и США. Кроме того, “присутствие Турции в зонах боевых действий на Ближнем Востоке повышает способность альянса сдерживать экспансионистскую Россию” — заявляют они. В таком случае, отношения России с Турцией могут ухудшиться.

Команда Байдена станет критиковать политику России с точки зрения прав человека. Однако и тут есть нюансы. Пока сложно сказать, в какой мере прогрессистское крыло Демократической партии будет влиять на политику Вашингтона. Но эти люди способны выстраивать защиту прав человека лишь вокруг темы радужного флага и туалетов для трансгендеров. Если подобные идеи окажутся в центре внимания, это серьезно подорвет “мягкую силу” США зарубежом — способность американской пропаганды обеспечить защиту интересов США в мире и расширить влияние демократической либеральной идеологии.