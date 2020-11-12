Сирия придвинулась к российской границе

Победа Азербайджана в нынешней войне за Нагорный Карабах предаст новый импульс вооруженным действиям различных экстремистских групп против местных и федеральных властей в российских регионах Северного Кавказа. Победа Азербайджана – это фактически победа турецкого президента Тайипа Эрдогана. Война в Карабахе имела отчетливый религиозный вектор: мусульманская турецко-азербайджанско-сирийская коалиция против христиан-армян. Сейчас уже никто не ставит под сомнение то, что вместе с азербайджанскими солдатами в боевых действиях участвовали турецкие военные и боевики из радикальных сирийских группировок, которые воюют и в Сирии против правительства Башара Асада. Достаточно посмотреть нынче социальные сети, чтобы понять, что в мусульманском сообществе результат войны за Нагорный Карабах воспринимается, как победа исламских героев над крестоносцами. Да что там социальные сети: многие уже видели видеокадры, как азербайджанцы празднуют в Санкт-Петербурге поражении Армении в Нагорном Карабахе.

Фактически на границе России появились сирийские радикалы, о победе над которыми столь долго рассказывали сам президент России Владимир Путин и его министр обороны Сергей Шойгу. Через азербайджанские горы опытные боевики могут проникать в горные районы Дагестана. А там и чеченские горы рядом – в Чечне и без того неспокойно; несмотря на жесткое авторитарное правление Рамзана Кадырова, местные радикалы нападают на силовиков. Напомню, что иностранные боевики внесли весомый вклад в боевые действия против русских военнослужащих в Первую Чеченскую и Вторую. В рядах чеченских повстанцев было достаточно много выходцев из арабских стран.

Возможно, в скором будущем мы увидим создание союзного государства Азербайджана и Турции. Карабахская война полностью вывела Баку из-под влияния Москвы. Азербайджан Ильхама Алиева будет самым верным союзником эрдогановской Турции. Как следствие, на территории России в среде азербайджанской диаспоры будут расти русофобские и протурецкие настроения.

Главе армянского правительства Николе Пашиняну, скорее всего, недолго осталось у власти. Его свергнут либо военные, либо оппозиция. В Ереване уже произошли первые беспорядки. Кто придет ему на смену? Сам Пашинян пытался стать этаким Мишико Саакашвили – заигрывал с Западом. Более глупый шаг со стороны лидера Армении, которая находится во враждебном окружении (Турция и Азербайджан), а основным гарантом ее независимости является присутствие русских военнослужащих в Гюмри и на границах, придумать было нельзя. Пришедший к власти в 2018-м году на волне народных протестов, Пашинян останется в истории Армении, как «предатель нации». Однако нельзя сказать, что те, кто его сменит, будут на порядок умнее. Сами армяне устали от своей собственной политической системы.

Нагорный Карабах, да, имеет своеобразный сакральный статус и для современного Азербайджана, и для современной Армении. Это идеологический символ. Природных ресурсов там не так уж и много (за несколько лет до нынешней войны армяне, например, взялись разрабатывать золото, но это не ахти сколь значительные объемы).

Разгребать последствия нынешней войны непосредственно в Нагорном Карабахе придется российской армии. Самарские мотострелки и ульяновские десантники, по слухам, выдвинулись в аэропорт возле поселка Чердаклы под Ульяновском еще 8 ноября. Видимо, некой отмашкой на их отправку должно было стать взятие города Шуша азербайджанскими силами. Кто владеет Шушей, тот владеет нагорно-карабахским регионом. К тому же там расположены религиозные и исторические памятники, которые имеют важное значение для Азербайджана. Как только азербайджанская армия взяла Шушу под полный контроль (армянские силы просто оставили город без боя), было объявлено о соглашении между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы. А наших солдат начали грузить в Ил-76. Теперь самарским и ульяновским солдатам придется решать проблемы насилия в Нагорном Карабахе. Как бы они не оказались крайними – и для армян, и для азербайджанцев. Из истории мы уже знаем, сколь незавидна была судьбы русских солдат, которых отправляло советское правительство Михаила Горбачева гасить только-только разгоравшийся этнический конфликт в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР. В 1992-м году этот конфликт перерос в масштабную войну между независимыми Азербайджаном и Арменией.