Словения: Левые противостоят правым

С апреля в Словении, с разной степенью интенсивности, происходят различные манифестации и акции, направленные на отставку правоцентристского правительства во главе с консерватором Янезом Яншей. Активное участие в этих демаршах принимают представители оппозиционной партии «Левица» («Левые»).

Безусловно, у словенских левых имеется немало причин желать отставки Янше и его сподвижникам. После того, как в марте 2020 г. в результате парламентских интриг и изменения законодательного большинства было сформировано новое правительство во главе с Я. Яншей, Словения примкнула к числе тех государств Юго-Восточной Европе, во главе правительств которых находится политик-консерватор. А с учётом того, что внутри Европейской народной партии возглавляемая Я. Яншей Словенская демократическая партия (СДП) относится к чётко консервативному направлению, нелюбовь левых к этой партии и её политике становится ещё более понятной.

Ведь всякий раз, когда словенские демократы во главе с основателем и многолетним лидером этой партии добираются к власти, начинаются открыто антисоциальные преобразования – неолиберальные в социально-экономической сфере и консервативные в общественной, «социетальной» области. СДП исповедует принципы радикального неолиберализма, ратуя за «социально справедливое общество, основанное на конкуренции». Я. Янша и его единомышленники реально верят в то, что именно конкуренция ведёт к солидарности между народами и принципиально борется за то, чтобы «рынки труда и капитала были освобождены от всех препятствий для конкуренции». Очевидно, что при всём «общенародном» статусе, которым козыряют идеологи СДП, эта политическая сила, в первую очередь, объективно отстаивает интересы словенской буржуазии и финансовых групп. Хотя, с учётом того, что речь идёт о самой сильной партии в стране, которую поддерживает четверть избирателей, следует признать, что реально электоральная база СДП, конечно же, более широка и, что называется, имеет межсоциальный характер.

В периоды, когда СДП находилась у власти в прошлом, исполнительная власть в Словении последовательно – в интересах частного капитала, корпораций и банков – проводила политику, подразумевающую привлечение инвестиций, демонтаж социальных прав трудовых коллективов, ослабление государственной защиты окружающей среды, снижение реальных зарплат работников государственного сектора. Вместе с тем, снижались налоги на предприятия и акционеров. Как полагает словенский социолог Растко Моцник, «на разных этапах новейшей словенской истории решающую роль в наступлении капитала играли именно правительства Янши».

В действительности, в идейно-политическом плане Я. Янша очень похож на своего старшего друга и покровителя, я имею в виду консервативного премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В европейской леволиберальной прессе Я. Яншу даже нередко именуют, как «словенского Орбана». Сам Янша не раз говорил, что ему импонирует политический стиль главы венгерского правительства. И не удивительно, что крупный венгерский капитал чувствует себя сегодня в Словении «как дома».

Безусловно, с учётом того, что с января 2020 г. страной управляет четырёхпартийная коалиция, самой правой частью которой считается СДП, логично уточнить, что словенские демократы пошли на определённые уступки и сделки при определении правительственного курса. Например, в правительственном контракте, как того требовали две центристские партии, присутствует положение о курсе на «угольную нейтральность» к 2050 г., развитие децентрализации, увеличение фондов для муниципальных образований, некоторое повышение пенсий и детских пособий. То есть, программу действующего кабинета тотально правой не назовёшь.

Вместе с тем, СДП, как ведущая партия нового парламентского большинства, сумела настоять и на некоторых своих установках. В частности, о принятии закона о возврате к обязательной военной службе продолжительностью 6 месяцев. В наиболее явный период «первой волны» коронавируса правительство снизило размер зарплаты работникам государственных служб примерно на 30%.

Среди законодательных инициатив, выдвигаемых демократами в национальном парламенте, фигурируют предложения об обязательном воспитании патриотизма в высших учебных заведениях, увеличении со стороны государства финансирования частных школ, многие из которых находятся «на балансе» католической церкви — традиционной союзницы правых сил в словенском обществе. Также СДП ратует за оказание поддержки со стороны государства и местных органов власти деятельности добровольных патриотических ассоциаций, лидерами многих из которых как раз и являются члены и сторонники демпартии. Ещё одним сюжетом парламентской работы депутатов от СДП в последнее время является тематика защиты национальной безопасности. Этот момент, к слову, следует учитывать и через призму решительной приверженности ведущей партии Словении идеям атлантизма. Как и В. Орбан, Я. Янша является идейным союзником трампизма и сегодня Словения, при всей своей дифференцированной внешней политике, может рассматриваться как верный союзник Соединённых Штатов в Юго-Восточной Европе.

Мы хорошо знаем, что в таких странах, как Венгрия и Польша, где решающее слово в исполнительной власти принадлежит правоконсервативным силам, авангардом внутренней оппозиции, постоянно апеллирующей к Брюсселю и европейским ценностям, выступают либо лево-, либо праволиберальные силы, к которым по данному досье примыкают местные социал-демократы. И хотя, как отмечает известный французский левый экономист и специалист по бывшей Югославии Катрин Самари, «яншизм при всех своих авторитарных отклонениях ни в коем случае не разрывает ни с неолиберализмом, ни, глобально, с либеральной политикой».

Так, средства массовой информации всячески показывают, что в парламенте против кабинета Я. Янши наиболее энергично выступают те социал-либеральные партии, которые оказались в оппозиции новому большинству, а также депутаты от партии «Социал-демократы». Это, в самом деле, так, но в числе 39 депутатов, твёрдо выступающих за отставку нынешнего правительства, мы находим и всех парламентариев от «Левицы». При этом объективно, именно законодатели от «Левицы» наиболее жёстко и последовательно обличают кабинет Янши.

С их точки зрения, правительство Я. Янши является некомпетентным и коррумпированным, настроенным на подчинение независимых институтов, кадровые чистки и приватизацию здравоохранения. Как отмечает глава депутатской группы «Левицы» в парламенте Виолета Томич, «с самого начала существования это правительство последовательно наступает на все социальные подсистемы».

В частности, левые решительно критикуют действия правоцентристского кабинета в отношении противостояния коронавирусу. Тут следует сказать, что у депутатской группы «Левицы» имеется свой собственный арсенал инициатив. Он предусматривает требование предоставлять медикам, борющимся с ковидом в «красных зонах», справедливое вознаграждение за связанную с риском деятельность, предоставить студентам и волонтёрам, помогающим врачам, собственную оплату за их труд, отказаться от планов по приватизации системы здравоохранения и перераспределения финансовых средств в пользу частных игроков в сфере здоровья. В условиях новой волны коронавируса, заявляют представители «Левицы», работодатели обязаны взять на себя обязательства отказаться от сокращения рабочих мест.

Не менее жёстко критикуют левые и внешнюю политику кабинета Я. Янши. В текущем составе национального парламента «Левица» последовательно выступает за разрыв с атлантистской внешней политикой и призывает к проведению референдума об отношении населения к перспективе выхода из блока НАТО. Разумеется, проамериканский курс нынешнего правительства не вызывает у «Левицы» ничего, кроме раздражения. Также левые требуют отказаться от закупок новых видов вооружения.

Особое место отводится критике «венгерского» фактора внешней и экономической политики исполнительной власти. Как замечает В. Томич, «Янша, который позиционирует себя как словацкий националист, шаг за шагом превращает нашу страну в вассала Будапешта», одновременно перенимая у Виктора Орбана стиль государственного руководителя.

На сегодня цель объединённой оппозиции в словенском парламента – «свалить» кабинет Я. Янши и организовать досрочные законодательные выборы – могла бы сработать лишь в случае выхода из действующего кабинета одной из центристских партий. Но одновременно «Левица» уже предлагает своим компаньонам по оппозиции своеобразную «конструктивную повестку». В недавнем заявлении руководства этой партии говорилось, что прокламации так называемой Коалиции конституционной дуги (объединяющей парламентскую оппозицию) не достаточно; «в ответ нужна альтернатива: сократить коррупцию, сократить разрыв между политикой и народом, а также определить развитие страны и социальную политику на ближайшие два года».