Об американских «леваках»

В США столетие назад существовало социально-революционное движение IWW (ИРМ – Индустриальные рабочие мира). Только между 1908 и 1916 гг они раздали около 800 тыс членских билетов, инициировали стачки с участием сотен тысяч рабочих и созданием межзаводских забастовочных комитетов — органов самоуправления, хотя реальная численность активистов вряд ли превышала 10-15 тыс. ИРМ были, фактически, революционной идейной партией — не по Владимиру Ленину, а по коммунисту рабочих советов Антону Паннекуку — сформировавшейся непосредственно в борьбе работников на заводах (хотя сами они себя партией не называли). Их целью было не только повышение зарплат, но и взятие заводов в самоуправление комитетов работников и социальная революция против капитализма. Роль самого ИРМ понималась как роль инициатора борьбы и силы, объединяющей работников, но не как партии, намеренной руководить рабочими.

Не было таких мер прямого действия, к которым ИРМ не прибегали бы в процессе борьбы, пытаясь инициировать процесс самоорганизации работников — т.е. их самовоспитания и психологического отчуждения от государства и бизнеса. В частности, ИРМ отрицали колдоговора (“не берем на себя обязательств перед классовым противником; если устаем бастовать или добиваемся своих целей, возвращаемся к работе пока не накопим силы для новой стачки”).

В ответ на вопросы о национальности, мужчины и женщины, представители работников из сотен этносов, сражавшихся в рамках ИРМ против боссов и государства (ирландцы, евреи, китайцы, черные, мексиканцы, англо-саксы, литовцы, арабы, итальянцы, немцы, русские и т.д.) называли себя “революционными индустриалистами”. ИРМ не знали национальных границы, их ячейки создавались на заводах по всему миру, от Канады до Германии, хотя главный очаг оставался в США. От Чикаго, ставшего ведущим центром самых радикальных течений, до Западного побережья ИРМ вели свою деятельность в США.

Новая цивилизация формировалась в рамках этой борьбы но процесс был прерван поражением ИРМ в 1917-1923 гг. После этого в США не было больше массовых революционных организаций. Впрочем, различные более умеренные организации, называвшие себя социалистическими, существовали. Но и они сегодня находятся в глубоком кризисе.

Об этом важно помнить, когда мы говорим о “леваках” и “анархистах” в современных США. Их немного и они озабочены обычно очень странными вопросами. Фактически, они являются не наследниками ИРМ или других социалистических группировок, а радикальным крылом левого либерализма. Теория идентичности, радикальный феминизм и женский сепаратизм, любовь к сексуальным меньшинствам, особое почитание представителей этнических меньшинств и, фактически у многих, ненависть к гетеросексуальным белым мужчинам — вот основные черты этих тусовок. Ниже отрывок о них из письма русскоязычного сторонника антиавторитарного социализма, прожившего около 20 лет в США:

«…У BLM (Движение “Черные жизни имеют значение”) часто присутствует не расовое понимание расы. По крайней мере, у последовательных BLM. Для них раса — искусственный конструкт, иммигранты не белые, евреи и ирландцы исторически тоже. На практике у них, конечно, хватает банального черного расизма.

Но не приведи Господь среди американских левых заикнуться об этом: с их точки зрения, расизм бывает только у большинства, а у меньшинств расизма не бывает — кто считает иначе, сам расист и фашист. Часто встречается и антисемитизм, который обычно связан с сектой Фаррахана (черные националисты и антисемиты — прим.).

Вообще, у американских леваков много заскоков, из-за которых общаться с ними можно, когда долгое время знаком с этими идеями, которые происходят еще от “новых левых”. Но в быту это все не так сильно проявляется, как в Интернете, где все горазды воинствовать.

С идейными активистами ЛГБТ и радикальными феминистками тяжелее на порядки. Человек, не желающий себя считать квиром или в гендерном плане “не мужчиной”, не человек для них. Концепции “белого нигера” (то есть своего парня, но другой расы; такую концепцию можно встретить у многих черных) у них просто нет, и градус наглого мужененавистничества нередко зашкаливает до невозможности. Можно услышать разнообразные оскорбления в адрес мужчин. И это нужно спокойно глотать — “преследуемые” женщины и к ним примкнувшие (если позволят) заведомо имеют право нести что угодно.

Язычники — одна из адекватных проанархических групп в США, наравне с движением католических рабочих. В этой тусовке самые относительно нормальные — язычники из Reclaming Tradition. Две еврейки замутила эту тусовку. У них есть фантазии об умеренном матриархате, но не более того. Четкие радикальные феминистки считают их слишком большими любителями мужчин. В США вообще язычество обычно левое и проанархическое.

Есть левые тусовки, которые вообще отказываются с белыми людьми взаимодействовать политически. Например, APOC, Anarchist People of Color. Фашики по сути, национал-анархисты типа скинов из Калифорнии.

Хотя, с другой стороны, левых скинов (RASH) было в США довольно много, и вообще скины там по умолчанию не обязательно нацики».