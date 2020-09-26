Российский ответ на Белорусский вопрос

Пожалуй, нельзя не согласиться с тем, что Россия крайне заинтересована в союзе с Белоруссией (или Беларусью, но вопросы названия мне кажутся не принципиальными). Ещё в большей степени в союзе с Россией заинтересована собственно сама Беларусь: обилие магазинов с белорусскими товарами на просторах нашей родины тому наглядное подтверждение.

Может ли выбранная относительно протестов в братской республике правительством РФ позиция способствовать развитию союза?

С одной стороны, как не трудно было заметить батька не слишком верный союзник. Как минимум об этом свидетельствуют задержания россиян накануне прошедших в августе выборов. Был ли массовый заезд Россиян провокацией – здесь не столько важно, важны сами действия белорусских властей, которые не выглядят очень уж союзническими. Более того, ранее в Белоруссии неоднократно арестовывались сторонники дальнейшей интеграции с Россией (насколько помню, об этом писала Кристина Мельникова, как минимум в своём фейсбуке, хотя могу ошибиться: все это было не вчера). При этому, когда лично ему это выгодно Лукашенко многословно говорит о союзе. Он и правда готов сотрудничать с Россией, но на одном условии: пока Россия помогает ему удержаться на рабочем месте, которое он, напомню, безвылазно занимает уже 25 лет. Видимо готового преемника себе Лукашенко не имеет, или рассчитывает превратить Беларусь в наследственную монархию, по образу и подобию Северной Кореи. Не удивительно, что далеко не все граждане республики этому рады. Вообще добиться того, чтобы протесты после выборов не утихали больше 40 дней – это надо постараться разозлить население.

С другой стороны, в едином протесте сейчас слились очень разные политические силы. Представьте, что у вас в, скажем, кафе, или целом торговом центре играет днями одна единственная песня — в какой-то момент озвереют все посетители сего общественного заведения – от ценителей тяжелого металла, до любителей творчества раннего Майлза Дэвиса или частушек в исполнении Дугина, ну собственно это и произошло. В протестных акциях участвуют люди с очень разными политическими взглядами, в том числе и настроенные вполне пророссийски. Более того, хотя среди организаторов протестов если не преобладают, то наиболее заметны люди неолиберальных взглядов, настроенные проевропейски, то среди рядовых участников пророссийские настроения более чем распространены. Уточню, пророссийские взгляды не обязательно означают пропутинские, так что тезис «нет Путина нет России» для привлечения зарубежных союзников не всегда уместен, а личную шерсть лучше отделять от государственной.

Поддерживая Лукашенко (а риторика о невмешательстве в данном случае означает поддержку: что-то интервью с представителями белорусской оппозиции не видно на Российских каналах, а стада российских селебрити не спешат слагать гимны в поддержку Тихановской), Россия теряет симпатии изрядной доли пророссийски настроенного населения Белоруси, зато приобретет сомнительного союзника (сомнительного даже в способности удержать власть без поддержки России). В этом можно увидеть в какой-то мере типичную ошибку нынешней российской дипломатии, которая готова сотрудничать с официальными режимами, но часто игнорирует общественные движения, даже пророссийские. Кажется, наиболее ярко это проявило себя в Болгарии. Когда в прошлом году пророссийский деятель Николай Маилинов был арестован по обвинению в шпионаже в пользу России, Кремль предпочел это событие по большей части проигнорировать – довольно ярко об этом писал балканист Никита Бондарев. На какую общественную поддержку можно рассчитывать если к аресту своего может быть самого яркого сторонники российская власть взирает с равнодушием Олимпийского божества?

Полагаю, России крайне важно постарался наладить, наконец, диалог не только с Лукашенко но и с разными общественными силами и постараться обеспечить переход власти максимально плавный и, по возможности в руки всё-таки пророссийски настроенных сил (что вполне возможно), если для этого ещё не потеряно время.

Кремль уже потерял одного из нужнейших союзников на постсоветском пространстве: собственно приобретение Крыма было обменом Украины (которая ещё могла стать союзной России) на Крым и молчаливым согласием на укрепление на территории соседней страны антироссийских националистов и начало у границ Росси вялотекущей гражданской войны (войны, которая длится до сих пор). Конечно, крымчане, как минимум значительная их часть (но, оговорюсь, всё-таки не все), желали присоединения Крыма к России и голосование за вступление в РФ кажется вполне правдоподобным (тем более перед угрозой начала гражданской войны на Украине), но одновременно Россия отказалась от возможности создания на основе Российско-Белорусского союза тройственного союза с Украиной в качестве одной из участниц. Сейчас союз России и Украины кажется почти невозможным. При этом продолжая поддерживать Лукашенко Россия создаёт все условия для того что бы и союз с Беларусью стал со временем фикцией (собственно и сейчас союзные отношения стран выглядят довольно странно).

Поддержку Лукашенко оправдывают, приводя слова, приписывающиеся Франклину Д. Рузвельту: «Это сукин сын, но это наш сукин сын». Однако, для того что бы быть нашим не обязательно же быть сукиным сыном? Тем более — сукиным сыном, который очень часто просит денег.

У российской власти, похоже, отсутствует представление о мягкой силе, как таковой, но надо же когда-нибудь учиться, в том числе и тому, что общественные движения зиждутся не только на помощи из-за рубежа. Нельзя же руководствоваться в политике почти голливудскими штампами, отказывая в участникам движений в личной воле и целях: как в каком-нибудь блокбастере стоит лишь убить какого-нибудь главного вампира или пришельца, чтобы вся рядовая нечисть так же перестала существовать. Так не бывает, люди себя так не ведут.

Отмечу попутно, что в данном случае риторика Лукашенко осложняет отношения России с рядом государств. И если с Литвой, Украиной и Польшей отношения и так довольно скверные (хотя зачем их ещё ухудшать?), то вот Чехия в рядах врагов это всё-таки некоторая, но таки новость. Хотя, увы, и не слишком неожиданная – отношения с Чехией в этом году сильно ухудшались: из страны были высланы два сотрудника Российского центра культуры, был снесен памятник маршалу Ивану Коневу.

Россия сейчас повторяет ошибку времен ещё Николая I, теперь она возлагает на себя роль уже не европейского, а общемирового жандарма. Противодействуя любым изменениям Россия заведомо ставит себя в роль проигравшей (потому что изменения рано или поздно всё равно произойдут): изменения неизбежны, даже велосипеды эволюционируют. Важно не пытаться противостоять любым изменениям, а уметь использовать их себе на пользу.

Разрыв отношений России с Белоруссией для Минска будет даже более тяжелым, чем для России, кто бы не пришел к власти сейчас, от союза с Россией он в любом случае не сможет отказаться сразу. А если постарается это сделать то это приведет к протестам ещё более резким, чем те которые мы видим сегодня (если Россия сумеет их поддержать, если она сможет найти опору не в чиновниках, а в гражданах сопредельной страны).

Только надо разделять интересы страны и личные пристрастия высших чиновников.