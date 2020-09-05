Политкорректность и неолиберализм уничтожают привлекательность Запада и помогают Китаю

Привлекательность западной, т.е. западно-европейской и американской моделей государства и общества, в глазах широких масс населения планеты была связана с двумя вещами. Во-первых, это социал-демократический консенсус, сложившийся после Второй мировой войны — высокие социальные гарантии, стабильные колдоговора на работе, пособия неимущим и безработным, финансирование государством базовых услуг (образование, медицина и т.д.). Во-вторых, свобода слова.

Что происходит сегодня? Неолиберализм — приватизации, вынос промышленности в Китай и Индию, снижение социальных пособий, ухудшение условий труда превратили целые регионы Запада в “ржавый пояс”, т.е. в зоны социальных бедствий с разрушенной промышленностью, а громадную часть работников — в “негарантированных” или “прекаризованных”. Многие квалифицированные рабочие и специалисты стали продавцами в супермаркетах, временно занятыми или безработными.

С другой стороны, происходит прогрессирующее разрушение свободы слова — переименование книг, улиц, запрет на шутки определенного рода или сексуализированных изображений. Существуют тысячи вещей и явлений, которые сегодня нельзя критиковать и о которых нельзя шутить, от корпорации “Грета Тумберг” до блондинок и некоторых меньшинств. Цензура проникает в печать и кинематограф: даже великих режиссеров, таких, как Вуди Аллен, чьи фильмы приносят большие деньги, подвергают преследованиям. Сообщается, что во Франции переименуют роман Агаты Кристи “Десять негритят”, произведение теперь будет называться “Их было 10”.

Любопытно, задумывались ли западные политики о том, насколько цензура подрывает продвижение коллективным Западом его моделей и его гегемонии в мире, насколько это разрушительно для его “мягкой силы”? Пока американо-западноевропейская цивилизация продвигала свободу слова и свободный выбор идей, она могла иметь определенное влияние на умы, далеко выходящее за ее границы и таким способом проецировать свое влияние вовне. В других государствах возникал вопрос к недемократическим правительствам: “Почему вы нам запрещаете говорить про х, у и z, на каком основании? Есть относительно свободные страны, где эти вопросы можно обсуждать, чем мы хуже?”. Но если теперь на Западе свирепствует цензура, да еще в таких карикатурных формах, тогда этого аргумента в пользу Запада больше нет.

Логично предположить, что если так пойдет дальше, то мир будет эволюционировать к китайской модели или вообще предпочтет контроль КНР. Диктатура, которая не вмешивается в личную жизнь (спи с кем хочешь, молись любому богу, живи в любом месте, где деньги позволяют, говори дома или с друзьями о чем хочешь), и обеспечивает свою легитимность путем организации условий для быстрого экономического роста. Это т.н. “политический капитализм”, как его определяет профессор Лондонской школы экономики Бранко Миланович: легитимность системы достигается благодаря быстрому научно-промышленному подъему. В обмен на наличие рабочих мест и некоторых базовых социальных услуг, в обмен на возможности для карьерного роста или для занятий частным бизнесом, словом, в обмен на реальную перспективу роста уровня жизни, человек отказывается принимать участие в политических процессах, предоставляя компетентным чиновникам заниматься оными. Если только китайская модель не рухнет из-за неэффективных компаний госсектора и роста их долгов. Но и тогда останется в качестве модели еще более эффективная сингапурская диктатура, где роль госсектора поменьше и управляется он получше, а в целом все работает так же…

Западная модель была более привлекательна из-за свободы слова и социальных гарантий. Если ничего этого нет, вряд ли такой Запад кому-либо нужен. Тогда разумно предпочесть Китай, если, конечно, он сможет обеспечить то, что декларирует.