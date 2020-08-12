И всё-таки, что происходит в Беларуси?

Сотни тысяч людей вышли на улицы 33 городов Беларуси, протестуя против фальсификации выборов. Высока вероятность долговременных протестов. По всем признакам, это движение имеет мало общего с предыдущими волнами протестов в стране. Там собирались преимущественно представители интеллигентных профессий и студенты, оказывая слабое сопротивление властям. Напротив, 9 августа 2020 года наблюдался выход на улицы только в 2-х миллионом Минске десятков или даже нескольких сотен тысяч (сообщали о 200 тыс) людей, которые в отдельных случаях решительно и яростно давали отпор ОМОНу. Люди выламывали откуда-то палки и прутья, кидались в бой. Это абсолютно новая ситуация. Совершенно иные люди. И градус кипения общества совершенно другой.

К тому же, пролилась кровь, есть тяжело-раненные. Да, кровь случалась и раньше. Но сейчас 70 процентов минчан и, вероятно, белоруссов вообще, воспринимают эту кровь как свою. Это уже дело не исключительно только 5-6 тыс интеллигентов на площади из “национально-мыслящего” меньшинства. Сегодня почти вся страна воспринимает эту кровь как свою собственную.

Говорят, что после многолетней зачистки политического поля белорусским КГБ в этой стране нет хоть сколько-нибудь структурированных движений, способных повернуть протест в правильное русло. Протест стал чисто спонтанным. Светлана Тихановская, выигравшая выборы с громадным преимуществом (ее победу власть не признает), не является лидером, не имеет серьезной организации и не контролирует протесты. Старая националистическая оппозиция никак себя не проявляет. Вообще, национальная идея совершенно отсутствует в движении в настоящий момент, в отличие, например, от событий в Украине в 2014 году. Налицо спонтанный протест, вызванный экономическим кризисом, пандемией и усталостью населения от 26-летнего правления Лукашенко, а так же полицейскими репрессиями.

Но что такое — “правильное русло”? Разные люди могут понимать это совершенно по-разному.

Если правильное русло — это социально-классовое движение с взятием фабрик (частных и государственных) в самоуправление, с созданием Центрального рабочего совета Минска для решения общих вопросов управления (на фоне широкой автономии предприятий) и формирование аналогичных систем в кварталах, состоящих из работников, то сейчас для этого нет никаких условий. В обществе просто нет таких настроений, идей.

Такое может стать реальностью лишь после череды долгих опытов, когда низовое (трудовое) население станет лучше осознавать отличие своих интересов от других групп. Лишь в этом случае борьба сможет когда-нибудь перейти в классово-социальное измерение, укоренившись на фабриках, чтобы там появились лозунги самоуправления и децентрализации. Никакое идейное движение, просто приходя, не сможет это изменить. Это вопрос долгих опытов само-организации (притом не межклассовой, как сегодня, а классовой).

В современной Беларуси есть большой квалифицованный рабочий класс — на фабриках и заводах — некогда флагманах СССРовского машинстроения, и в новом IT-секторе. Беларусь — один из европейских центров высоких технологий. В то же время этот рабочий класс сегодня страдает от экономического кризиса и плохого управления — около 60 процентов промышленности составляют убыточные предприятия или предприятия с низкой доходностью.

Нынешние события могут стать одним из многих трагичных примеров, в ходе которых социальные низы получают опыт борьбы. В лучшем случае работники получат чуть больше свободы. Не надо ждать многое от этих событий. Мало что можно изменить сегодня. Это лишь опыт в череде сотен похожих опытов. Это если смотреть на “правильное” русло в духе идей Михаила Бакунина, Отто Рюле, Кронштадта 1921 и Рабочих Советов Большого Будапешта 1956. И такое движение — единственный возможный путь к антиавторитарному социализму. Оно не имеет ничего общего с партиями, профсоюзами, парламентаризмом и другими инструментами существующего общества, основанного на эксптуатации и господстве человека над человеком.

А если под правильным руслом понимать что-то иное, то тогда — другой вопрос. Кто-то считает главным — добиться парламентаризма в политике и упорядоченного капитализма (наемный труд, хорошо защищенная частная собственность, рыночные отношения) в экономике. Быть может РБ и не так уж далека от этой цели. Такое решение является сегодня наиболее распространенным и популярным. Но в этом случае, сотни тысяч людей могут потерять работу в результате приватизаций.

Выбор решения зависит во многом от полутора миллионов рабочих и специалистов белорусской промышленности, государственной и частной.

По некоторым данным в Беларуси началась забастовка на БМЗ. Это — построенный в 1984 году Белорусский металлургический завод в городе Жлобин. Численность персонала предприятия-гиганта составляет порядка 11 тысяч человек. Жлобин является одним из центров протестного движения. Вслед за тем пришла весть о других стачках. Рабочие люди Беларуси не являются пассивными зрителями, они выдвигают свои требования и могут повлиять на ход событий.