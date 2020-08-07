Испания: «левый национализм» на марше

Прошедшие в середине июля региональные выборы в двух «национальных» сообществах Испании (Стране Басков и Галисии) продемонстрировали явный рост популярности сил, относящихся в испанском государстве к спектру «левого национализма». Очевидно, что на это имеется целый ряд причин.

«Техническим» объяснение происходящего сводится к тому, что рост народной поддержки левонационалистических сил прямо пропорционален регрессу «федеральных левых», а именно блока «Вместе мы можем», костяк которого составляют в Испании левопопулистская партия «Подемос» и коалиция «Объединённые левые» (ОЛ) в которой исторически решающая роль принадлежит компартии Испании. С этим тезисом поспорить трудно, поскольку и в Стране Басков, и в Галисии блок «Подемос» и ОЛ потерпел сокрушительное поражение. В Галисии их коалиция вообще растеряла всю депутатскую группу.

Данное отступление выглядит тем более знаково, что ещё несколько лет назад именно «Подемос» лидировал на общенациональных выборах в таких регионах, как Страна Басков и Каталония, и это было отнюдь не случайно. В разделённых на «эспаньолистов», защищающих единство королевства, и «индепендентистов», мечтающих о суверенных государствах, сообществах, испанские радикальные левые по факту олицетворяли своеобразную третью силу, предлагавшую альтернативу федеративной, демократической и социальной республики.

Однако, в условиях поляризации «национального вопроса» в Каталонии подобная «третья сила» оказалась невостребована. Конечно, сыграли тут роль и тактические просчёты руководства «Подемос»; сегодня это очевидно. Кроме того, испанские радикальные левые, похоже, сами загнали себя в «политическую ловушку». Их навязчивое желание стать правительственными партнёрами социалистов во что бы то ни стало в минувшем ноябре осуществилось – и «Подемос», и ОЛ получили министерские портфели. Но, однако, это историческое событие не остановило процесса электорального упадка федеральных левых партий. И региональные выборы в автономных сообществах Страны Басков и Галисии как раз подтвердили данную тенденцию, уже хорошо известную по многим европейским странам: как правило, младший и более левый правительственный партнёр социал-демократии теряет в большей степени, чем приобретает.

Что же касается «левонационалистических» сил, то они не несут никакой правительственной ответственности (кроме Каталонии), и поэтому логично, что большая часть экс-избирателей «Подемос» и ОЛ перекочевала на их сторону. В обоих случаях эти силы на выборах 12 июля заняли общее второе место, утвердившись в качестве главной левой тенденции в своих регионах. Коалиция «Билду» («Соединить Страну Басков») набрал 27,6% голосов (21 мандат из 75), а Галисийский националистический блок (ГНБ) – 23,8% (19 мест в 75-местном региональном парламенте).

В обоих случаях, таким образом, мы можем говорить о том, что в рамках своих регионов данные блоки представляют собой поистине народную политическую силу, имеющую поддержку у широкого круга избирателей – рабочих, жителей крупных и средних городов, молодёжи, сельскохозяйственных трудящихся. Примечательно, что уровень их поддержки выше не только, чем у партий, составляющих блок «Вместе мы можем», но и чем у местных организаций Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) – самой влиятельной политической силы современной Испании.

Один из мотивов политического успеха «левонационалистических» сил в национальных регионах Испании, по мнению доктора политических наук Хайме Пастора, заключается в том, что «идеологический арсенал этих сил, системно не сильно отличающийся от стратегии «Подемос», тем не менее, вызывет у избирателей, большее доверие». Например, республиканизм. Хорошо известно, что «Подемос» и ОЛ – политические силы республиканского толка, только вот это обстоятельство не помешало им войти… в королевское правительство. Регионалистские же левые в центральном правительстве участия не принимают.

Конечно, акцент их деятельности направлен на идею независимости. Но и тут, как отмечает, например, лидер коалиции «Билду» Ариаль Отеги, «мы ставим вопрос не просто о независимой Стране Басков как обычном капиталистическом государстве… Мы боремся за подлинно свободное, справедливое и социалистическое баскское общество». Близость «Билду» и ГНБ к радикальному левому спектру проявляется и в требованиях этих сил расширить государственный сектор.

В данной статье я специально ставлю термин «левонационалистические силы» в кавычки. В упомянутых регионах партии и движения, борющиеся за независимость этих сообществ от Испании, являются глубоко интернационалистическими силами. К примеру, ведущая левая партия Каталонии, «Республиканская левая Каталонии» (РЛК) исходит из следующего положения: «Все граждане, проживающие в Каталонии, и кто желает быть каталонцем, рассматриваются как каталонцы, несмотря на их место рождения, язык, на котором они говорят, их семейное происхождение, этническую группу или религию». Таким образом, всё же в научном отношении более справедливо именовать эти партии левосепаратистскими или же левопатриотическими формациями.

На мой взгляд, мощным плюсом, которым реально располагают как баскские, так и галисийские «левонациональные» силы, является их системная вовлечённость в региональные социальные движения. Активисты «Билду» и ГНБ очень активны в профсоюзном, молодёжном и женском движениях своих регионов.

Не менее важным фактором, который «работает» на рост популярности «левонационалистов», заключается в федеративно-блоковом, децентрализованном и достаточно демократичном образе функционирования как «Билду», так и ГНБ. К сожалению, на фоне явно «персоналистского дрейфа», который имеет место в случае с «Подемос» в последние несколько лет, этот фактор также сыграл свою роль в деле оттока левых избирателей от «федеральных» радикальных левых к «национальным» в Стране Басков и особенно в Галисии.

Блок «Билду», сформировавшийся в 2011-2012 гг., объединяет левосепаратистские партии и движения Страны Басков. Сегодня большая часть депутатской группы «Билду» принадлежит к партии «Сорту» («Творить»), генеральным секретарём которой до недавнего времени был А. Отеги. «Сорту» относится к партиям левосоциалистической ориентации, она активно развивает такие темы, как феминизм, экологизм, самоуправление, отстаивает концепцию «социализма XXI в.», как интернационального и глобального проекта. Совсем недавно партия «Сорту» приняла решение присоединиться к Партии европейских левых (ПЕЛ).

Вторым по влиянию политическим субъектом в блоке «Билду» выступает партия «Баскская солидарность», которая относится к левореформистскому спектру баскского сепаратизма. Эта партия исповедует одновременно социал-демократические и «зелёные» установки. Блок «Билду», кроме того, ведёт за собой целую сеть «дочерних» социальных и культурных организаций, отстаивающих идею независимости Страны Басков как социалистического государства.

Очень схожим объединением является в сообществе Галисии ГНБ, действующий с 1982 г. В Галисийском сообществе идея независимости не так популярна, как у басков и каталонцев и по факту отстаивается исключительно «левонационалистическим» спектром. Интересно при этом, что самой деятельной и сильной структурой в ГНБ является Галисийский народный союз, организация марксистско-ленинского, коммунистического толка, исторически выступающая не только на независимую Галисийскую республику, но и за «социализацию средств производства, распределения и кредита, коллективные формы собственности на земле, развитие народного образования» и т. д.

В то же время, в ГНБ состоят и реформистски настроенные силы, такие, как Абренте – Галисийские демократические левые; это объединение выступает демосоциалистических позиций, но также настроена на выход из Испании. Отметим, что если «Билду» на европейской арене ориентирован преимущественно на ПЕЛ, то ГНБ – составная часть Европейского свободного альянса. Но и «Билду», и ГНБ активно поддерживают идею единства прогрессивных сил Европы через механизм участия в Европейском форуме левых, зелёных и прогрессивных сил.

В 2020 г. должны состояться парламентские выборы в ещё одном «национальном» регионе Испании – Каталонии. Но и тут левосепаратистский спектр весьма силён. Правда, единого левонационалистического блока в Каталонии не имеется, поэтому данный спектр представлен входящей в автономное правительство Республиканской Левой Каталонии и крайне левым конфедеративным объединением «Кандидатуры народного единства» (КНЕ). В лице левореформистской РЛК мы имеем самую влиятельную левую партию региона, которая, судя по опросам общественного мнения, в силах на этот раз бороться за статус первой политической силы Каталонии. С другой стороны, КНЕ аккумулирует радикальный левый фланг каталонского индепендентизма, ставя своей целью борьбу за суверенную, социалистическую и самоуправляющуюся Каталонию.

При всей своей локальности, левосуверенистские структуры сегодня являются важными игроками на общиспанском политическом поле. Ведь без лояльного отношения РЛК, «Билду» и ГНБ левый коалиционный кабинет Педро Санчеса не состоялся бы. И центральное правительство в Мадриде вынуждено сегодня учитывать «левонационалистический фактор» в своей внутренней политике. Это тем более необходимо, если учитывать, что позиции происпанских левых в национальных регионах явно уступают их конкурентам, выступающим за суверенитет этих сообществ. Таким образом, «левонационалистический марш» в Испании продолжается…