Поправки — очередной обман

Если Путин может изменить Конституцию нарушая её, то какая разница какие поправки принимаются, если он сможет их нарушать?

И что можно ожидать от Путина, при котором были разработаны и приняты кодексы от бюджетного до лесного. Теперь города вымирают, рабочие не могут защищать трудовые права, коммунальное хозяйство разрушается, леса горят, землю не берегут. А проблема в Конституции, не соответствует масштабам трагедии.

Если у нас существовало социальное государство, то с поправками оно превращается в государство с социальными функциями. Раньше государству требовалось удовлетворять социальные обязательства в полном объёме. Нет денег, выпускайте облигации, занимайте, но обязаны выплатить. С поправками социальные обязательства становятся частным случаем. Министерства удовлетворяют в том объём, насколько хватает денег. Поправки очередной обман.

Так же как обман людей с монетизацией льгот. Ну да у людей появились деньги, вот только учреждения с льготными услугами в итоге обанкротились, и люди остались без необходимых услуг. Или как Путин отблагодарил старшее поколение за поддержку, — пенсионной «реформой». Так и сейчас социально нуждающиеся будут голосовать за поправки, чтобы в итоге лишиться остатков социальной поддержки государства.

Это подло, лишать людей средств существования, чтобы они нуждались в помощи. Голосовать за Путина, быть лояльными ради куска хлеба. Но любой иной президент будет выполнять социальные обязательства перед населением. Это прямые обязательства президента вне зависимости кто им является, а не прерогатива Путина. Любой иной президент будет повышать пенсии, социальные выплаты, минимальный прожиточный минимум.

Да и быть таким как Путин может любой из нас. Кто не сможет ругаться с другими странами? Или издавать указы, которые никто не будет выполнять? Или говорить, что денег нет? Хотя если у нас были бы деньги, мы и сами бы потратили, для этого правительство не требуется.

Путин творит беспредел в законах. В правительстве напишут нужные цифры в оправдание любого беззакония. Да и поправки можно было принять без маскарада и без попытко организовать народное голосование. Но Путин хочет знать, как легко будет использовать конституционные поправки, смирится ли с этим народ, вот что главное.

Всенародное голосование превращается в санкционированный всенародный единый день протеста. Это тот день, когда на улицы могут выйти миллионы протестовать. Именно в этот день протест услышит правительство. Хоть и занизят количество участников протеста, как всегда делают.

Так что дома останутся только те, кто за Путина, потому что поправки уже приняты, им незачем голосовать. Вопрос о том, нессколько легитимно голосование, имел бы смысл, если бы в нашей стране в принципе соблюдались законы. Но это не про нас. Голосование имет только один смысл — сказать НЕТ и объединиться для протеста.