Народная республика Сиэтла?

Боюсь, украинским националистам станет особенно обидно от такого названия. Но так как для меня нет особой разницы между ними и их про-имперскими оппонентами, мне все равно. И да, некоторых расистов, многозначительно вещающих про бунт чернокожих, тоже придется разочаровать. Несколько новостей по результатам мониторинга англоязычных сетей и форумов про Сиэтл, где участники протестов захватили небольшое пространство в центре города. Официальное название “Автономная зона Капитолийского холма (англ. Capitol Hill Autonomous Zone; CHAZ)”. Это самопровозглашённая автономия, контролирующая центральную часть Сиэтла (район Капитолийский холм). На территории этой общины находится около 1 тысячи человек.

Власти пока не вмешиваются и очень похоже, что намеренно отвели полицию из центра Сиэтла. Почему отвели (результаты конфликта местной администрации с Трампом?) и надолго ли отвели — неизвестно. Но тут не хотелось бы впадать в конспирологию.

Внутри этой общины созданы блок-посты вооруженных людей — люди местного рэпера и его команда. У них с некоторыми другими участниками движения периодически возникают конфликты. Об этом ниже.

Вопреки мнениям некоторых расистов, в США уже давно не “движение черных”, а многорасовое протестное движение, в котором участвует огромное количество не-черных. Отчасти оно связано с растущей безработицей, отчасти с полицейским насилием. Население в том числе бедных белых районов “демократических США” (ау, защитники парламетской демократии!) устало от полицейского террора и беспредела. Вы сами легко можете найти в сети многочисленные кадры насилия полиции против белых, не только против черных. Другой важный момент — в США постепенно формируется поколение почти лишенное расизма. Молодые ребята и девушки всех рас учатся вместе и для них все эти расовые вопросы отходят на задний план. Некоторые даже считают, что это первое по-настоящему нерасистское поколение Америки. А вот с экономическими перспективами у него все плохо на фоне массовой безработицы и растущего неравенства. То, что мы сейчас наблюдаем — массовое выступление многонационального бедного и беднейшего населения, прежде всего молодежи, против полицейского насилия и растущей безработицы. При этом многие протесты — мирные, другие сопровождаются вооруженными оккупаями, как сейчас в Сиэтле и в некоторых районах Минеаполиса, третьи связаны с захватами товаров в магазинах, причем часты нападения не только на супермаркеты, но и на самостоятельных владельцев маленьких магазинов и пр. В то же время, в движении пристуствует сильные национальные или расовые мотивы. Там тоже люди разных возрастов и далеко не вся молодежь — антирасистская. Это ведет к конфликтам внутри движения. Например, группировка Черные пантеры (новая группа, созданная в память о старых ЧП) являются жесткими черными расистами и не скрывают это.

Что происходит на терриитории коммуны Сиэтла? Бесплатно раздаются вода и еда, проводятся политические дискуссии. Но, похоже, сами активисты не очень понимают, что делать дальше (их около 1 тысячи). Одна из главных проблем — внутренняя. Вооружены почти исключительно члены местной пацанской группировки, сторонники популярного богатого рэпера (некоторые называют имя Раз Симоне или Soundcloud). Именно они установили в районе вооруженные блок-посты (хотя есть несколько вооруженных белых). Между этой группировкой и некоторыми активистами уже появились проблемы. Так пацаны задержали и, возможно, избили, некоего человека, рисовавшего графити. Активисты обвиняют Симоне и его группировку и в других неприятных поступках и “разных мерзостях”.

Местные левые и анархистские активисты, в значительной степени белые (как и многие обычные участники), боятся не только конфликта с этой группировкой. Они опасаются, что из-за того, что автономная зона контролируется вооруженными черными, их всех обвинят в черном расизме. На словах большинство левых и анархистов в США отрицают само существование черного расизма — мол, расизм бывает только белым. Но на практике они сами отлично знают, что это неправда, как знает это и общество США. В Америке существует глубокий конфликт между разными народами, который продолжается уже несколько столетий, и даже если он стал преодолеваться в последнее время, он очень далек от завершения. Неприязни, к сожалению, хватает с обеих сторон.

Так же на территории автономной зоны создана “Полиция мира”. Ее роль в том, чтобы препятствовать любому насилию и разрешать конфликты. Вообше, значительная часть участников этих событий — пацифисты.

За пределами Сиэтла протестное движение, возможно, пережило фазу подъема и либо пойдет на спад, либо стагнирует. Теоретически, разгон коммуны в Сиэтле может вызвать новую вспышку. Возможно, это останавливает пока власти — даже федеральные — от штурма. С другой стороны, для кого-то пример Сиэтла может оказаться заразительным.

Сторонники автономных непартийных рабочих Советов и трудового самоуправления в США (коммунизма рабочих советов, рэтекоммунизма, Council Сommunism), сочувствуют движению, но считают, что поскольку оно сформировалось не на предприятиях в ходе многонациональных забастовок, а на территориях и в нем представлены разнородные классовые элементы, оно является многоклассовым и не может сыграть непосредственную роль в борьбе за бесклассовое общество (безгосударственный коммунизм \антиавторитарный социализм).

Можно ли говорить с участниками движения о переносе борьбы на рабочие места? Активисты дружно утверждают, что нет. Странные коммунары с которыми нельзя говорить коммунитарном обществе и производстве. Но какие есть.

А какие вообще требования выдвигаются участниками всех этих широких протестов в США? Самые разные, от требований наказать полицейских, виновных в насилии, до требований создать зоны, свободные от полиции.

От некоторых общественных активистов в США звучит следующая оценка. Американцы, в значительной степени жители бедных кварталов, многому научились. В отличие от оккупаев 2011 года, движение приняло формы насильственных восстаний. И это “скажется в будущем на реакциях американского общества на политику властей и на насилие американского государства”. Но далеко не все рады происходящему. Многие активисты осуждают насилие. К последним относится движение Black Lives Matter (“Черные жизни имеют значение”).

Разве не они, не BLM, если верить российской прессе и блогам, “подстрекают народ к вооруженным бунтам”? Всё обстоит ровно наоборот. Большинство активистов, связанных с BLM, являются пацифистами. Именно они используют все свое влияние на черную молодежь, чтобы удержать ее от бунтов, грабежей, восстаний. Сейчас BLM являются силой, которая стремится направить протесты в мирное русло — в русло исключительно законных действий и требований. То, что во многих районах движение не превратилось в насильственное — во многом результат влияния BLM.