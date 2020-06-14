Джордж Флойд, его смерть, его брат и наши комментарии

Не успели философы и социологи напророчить нам скорых и радикальных изменений, как уже нашёлся их автор. Или, хотя бы, тот, чьим именем могут назвать период значительных социальных волнений, несущих в себе заряд самых радикальных перемен. Сбудутся ли они и какими они будут, мы через несколько дней-месяцев увидим и через много-много лет поймём. Но пока Фелонайз Флойд, выступая в Конгрессе США, выразил надежду, что смерть его брата изменит мир к лучшему и, значит, он умер не зря.

Лучше всего про протесты «Black lives matter» высказался в своем Инстаграм-посте Владимир Познер. Он написал «То, что происходит сегодня в Америке, не ново. Такие взрывы негодования происходили и раньше». И, в следующем абзаце, через пять строчек: «То, что происходит сейчас, — такого ещё не было. В течение 12 дней и ночей в десятках городах десятки тысяч людей выходят на улицу и протестуют. Вся страна охвачена этим. Это новый виток». Противоречия двух заявлений маститого журналиста снимает последняя фраза: «Это новый виток». Можно пошутить насчет того, что Познер перифразировал Виктора нашего Степановича Черномырдина: «Никогда такого не было, и вот опять». Однако это очень точное развитие того, что происходит сегодня в США и не только там. Начиналось как всегда и превратилось в то, чего никогда не было. Нормальное развитие уникальных событий, которые потомки зовут революциями. Станут ли революцией протесты в США, будем посмотреть, но уникальными они стали уже сейчас.

Согласно социологическим опросам 74% американцев считают, что убийство Джорджа Флойда было частью более широкой проблемы действий полиции при обращении с афроамериканцами.

Протесты в США — это не восстание чёрных, это даже не протест против расизма. Это социальное восстание, не имеющее пока ни лозунгов, ни постоянных лидеров.

Помимо массовых митингов и маршев в крупных городах, были протесты и в небольших городках, в «одноэтажной Америке». И не только в одноэтажной — в белой и консервативной. Более того, протесты в том числе и в городе Anna (Анна, Иллинойс, население меньше пяти тысяч человек). Город этот знаменит как одно из “самых расистских мест” в Иллинойсе. В Видоре в Техасе прошёл марш «Чёрные жизни имеют значение»! А Видор когда-то был печально известен как оплот Ку-клукс-клан — организации, ставшей флагманом расизма в США и символом межрасовой войны во всём мире.

В пашей прессе очень много ироничных и откровенно анти-протестных комментариев, разоблачений Флойда (де, наркоман и преступная личность). «Комсомолка» злорадствует по поводу позолоченного гроба для Джорджа и того, что демократы «обещают покончить с белыми привилегиями, ещё сильнее бороться за права меньшинств, ещё шире распахнуть границы для «братушек из Сомали» (ведь их тоже угнетают), ещё больше вэлфера, ещё больше фудстампов, ещё больше расовых и гендерных квот в университетах и корпорациях».

Вообще, расизм, презрение бедным, отвращение к любому бунту просто переполняет нашу прессу, повествующую о «беспорядках в США», промах и поджогах. Пр многотысячные мирные марши пишут, по-моему, только затем, чтобы сразу сообщить, где и сколько ограбили магазины и сожгли полицейских машин. Примерно также пишут о демонстрациях в других странах, куда перекинулся протест имени Флойда.

А протесты затронули и Лондон, Париж, Осаку, Торонто, Сидней, Стокгольм, Брюссель и т.п. В Великобритании массовые протесты проходили в Манчестере, Ноттингеме и Эдинбурге, игнорируя предупреждения полиции и Минздрава. В Бристоле толпа повалила статую известного работорговца Эдварда Колстона. В нашей прессе сообщения об этом случае крайне сдержанные, репортажные, но комментарии! Приведу только один, особенно меня празивший (авторские орфография и пунктуация сохранены): «Да вы ему второй памятник поставить должны, придурки. если бы он не вывез ваших прапрапра из Африки, вы бы сейчас в Лимпопо последнюю африканскую антилопу доедали (если её бы подстрелили из лука, предварительно спасясь от голодного льва), а не сидели бы в развитых странах на пособиях». Таких злобно откровенных высказываний я больше не нашла, но похожих порасплывчатей и помягче — полно. основной посыл: неудачники, сидящие на шее белых работающих людей, под шумок грабят и безобразничают. Ну, и насмешки над властями США за то, что «миндальничают» с протестующими. Достаётся городскому совету Миниаполиса, который обсуждает решение о радикальной реформе полиции. Почему-то пощадили Митта Ромни, который 8 июня примкнул к колоне протестующих в Вашингтоне. Я думаю, это потому, что он — сенатор.

А Трамп, кстати, не так уж миндальничает: даже из-за похода к церкви и пафосных заявлений велел 2 июня разогнал протестующих у Белого дома. Правда, он использовал слезоточивый газ, может быть, это маловато с точки зрения наших «блюстителей закона и порядка»?

Как-то сразу отовсюду у нас посыпались сомнительные замечания в сторону протестующих, шуточки о чернокожих, упрёки в получении пособия, переживания по поводу дорогих магазинов. И неприкрытое, искренне сочувствие власти и полиции.

Я знаю, конечно, что есть разные комментарии, есть очень верные и по-человечески, и с точки зрения социального анализа. Но попадаются и множатся, почему-то именно такие, какие я описала.

Либеральная оппозиция пытается радоваться по поводу того, что у Трампа неприятности. Она привыкла считать, что в США всё идет правильно, как в безусловно «правильной стране» с одной стороны, но, с другой стороны, их классовые симпатии совсем не на стороне тех, кто марширует по улицам «нормальных» городов «нормальных стран». Если «почтенный мозг» либералов Владимир Познер пока только поражается масштабами протеста, который уже не раз взрывался и которого никогда ещё не было, то лицо либеральной оппозиции, бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак режет правду матку о том, что «Все революции проходят под лозунгом «Ешь богачей!» Де, не получилось жить по правилам капиталистического мира, его нужно разрушить… Бороться с богатыми легко, а с бедностью трудно, вот все, если что, все кидаются мстить богатым. Этакая теория классовой борьбы от блондинки.

Ещё Ксения очень переживает о разграблении бутика Louis Vuitton и не понимает, почему протест против несправедливости заканчивается … уничтожением чужой частной собственности.

Между тем в США аналитики много рассуждают о том, что и у американцев, и у европейцев, что называется, накипело. В США 13% безработицы, экономика стонет от ударов кризиса и пандемических ограничений, будущее для многих американцев выглядит не то что неопределенным, а пугающим. Словом, в США снова созревают гроздья гнева. И пока вопрос о том, каков будет урожай. «Новый курс» или новый безумный рывок к мировому господству.

Так или иначе выйдет, что Фелонайза Флойд прав: его брат меняет мир.

Нас ждёт, по разным оценкам, от 2 до 10 миллионов безработных к концу года, на экономику давят не только пандемические ограничения, но и безрадостные зигзаги нефтяных цен. У меня странный вопрос: кто и как у нас должен умереть, чтобы мы смогли инициировать перемены?