Обманщик Зеленский

Игорь Иванович Стрелков ежедневно публикует на своей странице в сети ВКонтакте сводки об обстрелах прифронтовых городов и сел Донецкой и Луганской республик силами, подконтрольными правительству в Киеве. Почти каждые сутки там имеются погибшие и раненные. На днях власти ЛНР и ДНР объявили о приведении своих вооруженных сил в полную боевую готовность. Правительство в Киеве, которое возглавляет Владимир Зеленский, избранию коего так радовались главы стран Евросоюза, отказывается заканчивать войну на Донбассе, хотя именно прекращение этого конфликта он постоянно обещал в ходе своей предвыборной компании.

20 мая 2019 года Зеленский официально занял пост украинского президента. Год прошел. Война на Донбассе нисколько не приблизилась к концу. Первоначально Зеленский делал популистские заявления по поводу скорых мирных переговоров с руководством Донецкой и Луганской республик. Максимум чего удалось достичь за год: произошел обмен несколькими сотнями военнопленных между республиками и Киевом.

Зеленский – один из самых обожаемых политических персонажей для сообщества российских либералов. Они его считают настолько демократически избранным, что даже затыкают рот всем, кто напоминает, что предвыборная кампания бывшего юмориста, работавшего на российском телеканале, финансировалась олигархом Игорем Коломойским. А ведь именно Игорь Коломойский по прозвищу «Беня» и Арсен Аваков, тоже не бедный человек, который ловко прыгнул в кресло министра внутренних дел Украины после государственного переворота в Киеве в феврале 2014-го года, являлись главными спонсорами создания неонацистских формирований – именно эти неонацистские формирования, а не украинская регулярная армия, развязали бойню на Донбассе. Коломойский — человек циничный. Для него война на Донбассе всего лишь инструмент политического влияния: и внутри страны,и за рубежом. Впрочем, как и для Авакова. Окончание данной войны автоматически резко уменьшит весомость их позиций, как внутри Украины, так и за ее пределами.

Таким образом, бывший клоун Зеленский оказался просто очередным политическим паразитом на гниющем теле Украины. Его партия «Слуга народа» (конечно, и под ней тоже деньги «Бени» и Авакова), которая занимает 248 мест из 450 в Верховной Раде, раскололась на несколько фракций. Бизнес-интересы тому виной. Про зависимость от интересов жителей Украины и Донбасса речь нет – не для того существует нынешняя Верховная Рада. Можно с уверенностью сказать, что за время правления Зеленского конфликт на Донбассе точно будет тлеть. И, возможно, время от времени будет очень горячо полыхать на отдельных участках фронта. Если же начнется внутренний гражданский конфликт в России, то армия, подчиняющаяся Киеву, даже сможет разгромить народные республики. Но это «если». В целом, по прошествии года правления Зеленского, очевидно, что «Беня» и Аваков не будут останавливать бойню. А сам бывший клоун Зеленский достаточно послушный человек и выступать против спонсоров не будет.