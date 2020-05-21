Турция против России в Ливии

На видео мелькают кадры, хорошо знакомые нам по Сирии. Но на сей раз турецкие беспилотники Бейрактар уничтожают противников президента Турции в Ливии. Если верить сообщениям ливийского правительства, на кадрах — уничтожение российской ракетной системы Панцирь

https://twitter.com/Ozkok_A/status/1261774521117429760

Силы международно-признанного Правительства национального единства (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем, засевшего в Триполи, наносят удары по подразделениям Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой Халифой Хафтаром. Эти две группировки в настоящее время воюют за контроль над Ливией. На стороне Триполи выступает Турция, и бейрактарами управляют, скорее всего, турецкие операторы, в то время как другие операторы подавляют с помощью РЭБ российские зенитно-ракетные комплексы Панцирь, сражающиеся на стороне Хафтара.

Турция активно поддерживается режим Триполи, с которым подписала выгодное соглашение о разделе (делимитации) морских границ в Средиземноморье, тогда как РФ послала в помощью Хафтару до 1200 наемников-вагнеровцев. Зачем все это?

Россия рассчитывает руками Хафтара взять ливийскую нефть, а Турция хотела бы достичь того же с помощью ПНС. И наконец, для обеих стран Ливия — это морские ворота в Европу, важнейший путь для миграций беженцев из Африки в страны Евросоюза, а значит, рычаг политического давления на страны Европы. Причем, данный фактор может иметь даже большее значение, чем нефть и газ, стоимость которых сильно упала.

Напомним, как это происходит. Всякий раз, когда у Анакары возникают трения с Евросоюзом, Турция угрожает отправить туда через свои границы миллионы сирийских и других беженцев. Что если Анакара получит еще один механизм такого же рода — Ливию? И что, если тот же механизм получит Россия? Не будет ли это означать возможность для успешного давления на Брюссель?

В течение 2019 года силы Хафтара вели наступление на ливийскую столицу — Триполи и уже обстреливали этот город из танков и артиллерии. Российские наемники сражались неплохо. До 30 процентов потерь ПНС на некоторых участках — дело рук российских снайперов, если верить сообщениям американских аналитиков. Российские противотанковые ракетные комплексы так же оказались эффективны, уничтожая технику ПНС. Все было (для них и Хафтара) так хорошо, пока не появились бейрактары. И вот тут начался разгром, как в сирийском регионе Идлиб.

Дело в том, что в конце 2019 года Турция подписала с ПНС важные соглашения. Триполи договорился с Анкарой, заключив с ней соглашение о морских границах в Восточном Средиземноморье, согласно которому Турция получает контроль над огромными газовыми морскими месторождениями. В обмен Анкара обязалась защитить режим в Триполи. В Ливию прибыло турецкое высокотехнологичное оружие, операторы БПЛА и РЭБ, и заодно две тысячи наемников из Сирии (из числа анти-асадовских боевиков-исламистов) — для боев на земле.

Впрочем, ситуация в Ливии все-таки отличается от сирийской. Армия Асада в ходе идлибского сражения буквально сжигалась не только беспилотниками, но и ударами турецкой артиллерии, в то время как турецкие ВВС атаковали сирийские самолеты. В Ливии нет таких мощных турецких сил. Кроме того, ЛНА Хафтара, в отличие от устаревшей в техническом отношении армии Башара Асада, располагает высокотехнологичным оружием, поставленным другим союзником Хафтара, Объединенными Арабскими Эмиратами (американские противотанковые ракеты Джавелин, боевые беспилотники китайского производства Wing Loong II и др.). Так что ПНС и Турции не приходится расчитывать на стремительный разгром противника в Ливии.

Тем не менее, в апреле и мае из Ливии стали приходить кадры горящей техники Хафтара. Силы ПНС развернули контр-наступление и нанести хафтаровцам ряд поражений.

Интересно, что РФ и Турцию связывают близкие геополитические интересы (стремление уравновесить роль США на Ближнем Востоке) и крупные контракты, то есть столкновение друг с другом им не выгодно. И тем не менее, интересы сторон входят в конфликт в Сирии и Ливии, потому что РФ и Турция поддерживают враждующие стороны в гражданских войнах. А это чревато расширением опасного российско-турецкого противостояния.

К этому надо прибавить недавние завления Турции о том, что если ее силы подвергнутся атакам Хафтара, она станет широко применять в Ливии свои собственные вооруженные силы. Впрочем, она уже и так применяет бейрактары и РЭБ.

Вообще, российско-турецкий конфликт все больше напоминает противостояние СССР и США\НАТО на Ближнем Востоке во времена Холодной войны. В то время стороны активно поддерживали своих сторонников в арабо-израильском конфликте, посылая враждующим государствам и негосударственным вооруженным формированиям военную технику и специалистов. Все это никак не мешала странам — членам НАТО, Западной Европе, заключать с Советским Союзом огромные экономические контракты, покупая нефть и газ. Турция сегодня превращается в крупнейший газовых хаб, способный питать Евросоюз благодаря поставкам газа из Азербайджана и России, и кроме того, РФ строит АЭС в Аккую и уже вложила в эти проекты миллиарды долларов. Тем не менее, стороны состязаются на поле брани. Это не должно никого удивлять, таков капитализм. Политические и экономические интересы, могут сочетаться или входить в противоречие причудливыми способами. Но хотя экономическое сотрудничество может смягчить различные конфликты, оно не дает никаких гарантий против обострения экономического и политического противостояния. Интересы сторон в Ливии и Сирии, включая экономические, сильно расходятся.

В то же время в РФ есть любопытное противостояние между некоторыми официальными политическими публицистами. Одни поддерживают Асада и Хафтара, считая, что Россия должна тратить больше ресурсов на эти войны, сражаясь против Турции. Другие — про-исламистские и\или про-турецкие публицисты — выступают за союз с Турцией, доказывая, что России не выгодно вовлекаться в конфликты с региональной ближневосточной сверх-державой, а скорее следует уступить некоторым ее требованиям в Сирии и Ливии, чтобы заключить с президентом Турции Эрдоганом больше удобных для РФ политических и экономических контрактов. Возможно, это отражает противостояние между различными бюрократическими, ведомственными и олигархическими интересами и структурами в РФ.

Все это продолжается на фоне эпидемии коронавируса и несмотря на нее. Не знаю, надо ли напоминать о том, что такие войны означают для наших стран: не построенные где-то больницы, не обучившиеся в нужном количестве специалисты, не произведенная медицинская техника и препараты, отложенные исследования. Ведь все, что тратится на дорогостоящие войны за тысячи километров от дома, можно было бы израсходовать на иные, по-настоящему необходимые населения вещи. Война государств, которые делят между собой планету, убивает бедное население не только напрямую, но и косвенно.

Тем временем Турция начала производство новых видов тяжелых боевых беспилотников.