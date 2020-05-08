Интеллигентное кино СССР

Почему вместе с промышленностью и наукой деградировал кинематограф?

Либеральный экономист и публицист Константин Фрумкин цитирует и комментирует: “Люди старшего поколения, когда хвалят советские фильмы — которые были про интеллигентов и для интеллигентов — говорят что такие фильмы “просвещали” и “поднимали до своего уровня”. Вот и Алексей Слаповский : “тогдашние экранные герои были поумнее, я бы рискнул заявить так; выше уровня условной средней «массы»… И ещё немаловажный аспект: советское кино снималось в значительной части про интеллигентов… Вывод: кино времен СССР в лучших своих образцах стремилось повышать уровень зрителей вот таким образом, делало это ненавязчиво”. По мне, это бездоказательно, Правдоподобнее, что чуждые месседжи “простыми трудящимися” просто игнорировались. Но изучить задним числом это трудновато”.

В реальном СССР, конечно, делали много всякой кинопошлятины: невыносимые муторные сериалы, вроде «Вечного зова» или похождений Бодулая. Просто, наряду с ними существовало хорошее, интересное кино, в том числе (хотя и не обязательно) про ученых, художников, поэтов т.д.

Любопытно, что для Фрумкина “простые трудящиеся”, т.е. рабочие с завода, это по определению люди неинтеллигентные. Тут всё ясно. Но главное не это. Съемки «фильмов про интеллигентов», вроде «9 дней одного года» о физиках-ядерщиках, или мини-сериала «Николло Паганини» (посвящен жизни и творчеству великого скрипача и композитора ) велись параллельно с ростом образования. В стране достигли всеобщей грамотности. В СССР в 1980-е годы трудились несколько миллионов ученых, десятки миллионов квалифицированных рабочих (примерно треть всего фабричного рабочего класса) и инженерно-технических работников (ИТР), миллионы врачей и учителей с высшим образованием. Гениальные скрипачи, пианисты и артисты выступали по всему миру (хотя и не все были выездными), а режиссеры снимали великое кино. Ситуация в общем понятная: считалось, что нормальный человек — это тот, кто получает хорошее образование и позднее идет заниматься интересной творческой работой, где нужно уметь мыслить.

В РФ число занятых в промышленности уменьшилось в 90-е вдвое, огромное количество НИИ были закрыты. Власти передали значительную часть заводов и НИИ в руки тех, кто до этого зарабатывал на жизнь, убивая людей в темных переулках или играя в наперстки, или космомольским секретарям, поднявшимся во время эпохи “кооперативов”. Передавали заводы за бесценок. Или их отбирали. Новые хозяева, ничего не понимая в производстве и сложных технологиях и не имея экономических стимулов развивать производство (если вы получили огромную фабрику, просто пристрелив бывшего владельца, у вас нет никаких стимулов инвестировать, поскольку вы ничего не потратили), выбросили на улицу половину всех занятых в промышленности и НИИ, интеллигентных и неинтеллигентных, продали станки на металлолом, сдали помещения под склады, заработали миллиарды баксов и затем вывели деньги в офшоры или, в самом лучшем случае, вложили в нефтянку. Тогда же они запустили по ТВ сплошным потоком сериалы про шлюх, ментов и бандитов, как будто других людей в стране нет. Возможно для того, чтобы безработная молодежь глотала все это и задавала поменьше вопросов. Потому что в новой реальности для молодежи предполагались именно эти три возможности. Зачем нужны ученые и квалифицированные рабочие в мире, где разрушают науку и промышленность?

Стали громить и медицину. Параллельно была включена машина дебилизации в виде всевозможных тупых передач и шоу. Работала она так. Когда я пришел в одно очень известное издательство, то увидел на столе журналы, в которых тиражировалось содержание Дома-2. Смысл был такой: “Вчера Х пое..ся с Y, но теперь ему грозит плюха от Z”. Я спросил, для кого это. И мне объяснили, что для детей и подростков. Что ж, теперь, когда те дети и подростки подросли, медицина оптимизирована и НИИ закрыты, мы наслаждаемся ситуацией. Да, к счастью уничтожили не все и в стране все еще есть отличные врачи, квалифицированные рабочие и талантливые музыканты, но так случилось не благодаря, а вопреки системе.

К сожалению, в нашем мире приходится сделать массу оговорок, иначе найдется много таких, кто станет приписывать вам чушь. Нет, я — не сторонник СССР. До такой степени не сторонник, что не праздную их праздники. Нет, я не утверждаю, что режим СССР сеял “разумное-доброе-вечное” (“Сейте разумное, доброе, вечное — жните безумное, злое, конечное” — как любит повторять анархист Петр Рябов). Они проводили модернизацию, прежде всего военную (хотя, конечно, не только), и нуждались в квалифицированной рабочей силе. И да, они совмещали развитие образования и научно-промышленную модернизацию с потоками пропаганды. Но все это не отменяет ничего из сказанного мною выше. Плоды дебилизации, деиндустриализации, разрушения науки и оптимизации медицины (их следует рассматривать как части одного целого, а не как случайные разрозненные явления) — это то, чем мы питаемся сегодня, в разгар эпидемии.