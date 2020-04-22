Вирус политического кризиса

В неэффективной работе государственной власти уже обвиняют людей. Вот если бы народ не болел, в стране было бы всё в порядке. А чиновники, когда им ничего не нужно было бы делать, работали очень эффективно. Но так как народ заболел, поэтому сам и виноват.

Виноваты в несоблюдении режима самоизоляции. Но нарушение самоизоляции начнёт сказываться только через две недели и более, после инкубационного периода коронавируса. А здравоохранение кое-где уже не справляется с теми кто заболел до режима самоизоляции. Мы имеем явные последствия путинской реформы здравоохранения, которая охраняла деньги, но явно не здоровье.

Чтобы люди придерживались режима самоизоляции, они должны доверять информации. Но разве люди могут верить тем, кто двадцать лет их дезинформировал? По сути, государственный контроль над масс-медиа сформировал в народе недоверие. А в момент опасности люди меньше всего доверяют тем, кто систематически лгал. Даже если этот обманщик начнёт говорить правду, ему всё равно не поверят. И виноват тот, кто лишил народ свободы слова.

Люди не соблюдают режим самоизоляции, потому что государственного произвола боятся больше, чем коронавируса. Двадцать лет произвола и бесчинства представителей властей, разгул политических репрессий, а люди теперь должны поверить, что государственная власть заботится о гражданской безопасности. Люди боятся оставаться в изоляции, наедине с государством. Запугать граждан сможет каждый, а вот сформировать доверие к государственным органам, чтобы они эффективно работали, дело сложное.

И для соблюдения режима самоизоляции нужны деньги. Иметь хоть какие-то сбережения, чтобы переждать пандемию дома. Но двадцать лет утверждения, что россияне стали жить лучше, что россияне — это средний класс, а результат — россияне должны рисковать, чтобы зарабатывать деньги.

Самоизолировался только Путин. На местах разберутся. Путин двадцать лет тратил деньги, не доверяя регионам, потому что на местах не разберутся как их потратить. А как только в стране возникли проблемы, то оказалась страна большая, условия везде разные, пусть решают на местах.

К чему тогда вообще конституционные поправки, если страна у нас большая и везде условия разные? Зачем президенту ещё больше полномочий, если он в кризисной ситуации не будет делать ничего? Пандемия свидетельствует о необходимости децентрализации власти, её федерализации, надо давать больше полномочий и денег на места.

Путин отстранился от принятия централизованных мер, потому что они не будут работать. Одно дело издать для повышения рейтинга президентские указы, от невыполнения которых в стране ничего не случится. Другое — от невыполненных указов будут умирать люди. И винить будут Путина. По этой причине он тут же отстранился.

Статистикой удобно манипулировать, когда в стране и так сойдёт. И совсем другая ситуация, когда статистикой количество больных и умерших не исправить. И Росгвардией больных и умерших не разгонишь. Нужно что-то делать. Но вертикали власти важна политическая лояльность, а не эффективная работа. Поэтому у Путина хорошо получается бороться с вымышленными иностранными агентами, а не с распространением вируса.

Тоталитарный режим, которые все боятся, слишком дорогое удовольствие. Авторитаризм не решает никакие проблемы, потому что неважно как оперативно принимается решение, главное, готовы ли это решение исполнить. Поэтому при авторитаризме требуется дополнительно тратить деньги, чтобы людей принуждать к исполнению решения диктатора.

Демократия же вовлекает народ в принятие решений. Если люди демократически приняли решение, они его будут исполнять. Зачем людям принимать решение, которое они не собираются выполнять? Демократическое управление всегда обходится дешевле, оно не требует принуждения.

Гражданский контроль не существует без гражданской власти. Именно вовлеченность людей в процесс государственного управления гарантирует контроль и выполнение государственных решений. Людей надёжней обезопасят добрососедские отношения, чем все эти камеры с распознаванием лиц. Но когда двадцать лет утверждают, что от граждан ничего не зависит и всё должен решать президент, то мы получаем пандемию, с которой никто не может справиться. Что усугубляется ростом безработицы, потому что двадцать лет выхолащивали профсоюзы. Путин лишил возможности рабочих защищать свои права, и теперь, когда необходимы профсоюзы, чтобы защитить рабочих, мы оказываемся в кризисной ситуации.

Пандемия — это не проверка государственной власти на прочность, а демонстрация того, что никакой государственной власти в России нет.