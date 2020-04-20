Коронавирусная истерия

Когда мир содрогнулся от паники вокруг коронавируса, российские власти совершили не совсем понятные шаги с точки зрения защиты национальных интересов.

Они с барской руки отправили самолет с медицинским оборудованием в США. То есть они отдали часть необходимого имущества, которого не хватает для отечественных нужд, нашему геополитическому противнику, объявившему России экономическую, информационную и дипломатическую войну. Если Кремль полагает, что после совершенного им акта доброй воли Штаты ослабят антироссийскую хватку и отменят санкции, он сильно ошибается. Такие ошибки непростительны политикам, которые должны знать историю мирового гегемона – а именно характерных для него абсолютного в своей наглости грабежа и окутывающего его лицемерия. Вместо акта дружбы был совершен акт капитуляции, свойственный действительно отсталым народам, которые в белом человеке видели вершину цивилизации, некий антропологический пик. Похоже, некоторому сегменту нашего управляющего класса благосостояние США сердцу ближе, чем благосостояние России.

Наши правители составили список системообразующих компаний, которые терпят убытки от карантина и всеобщего домашнего ареста и которым нужно оказывать финансовую помощь. Действительно, ряду стратегически важных предприятий государственная поддержка необходима, и они в этом списке представлены. Однако в нем числятся работающие на территории России дочерние предприятия Кока-колы, МакДональдса, KFC, Бургер Кинга и других иностранных компаний. Их явно не следует именовать стратегически значимыми предприятиями для российской экономики, поскольку какой-либо особенно пользы они не приносят. Кока-кола, KFC, Бургер Кинг и Макдональдс – это транснациональные корпорации, которые давно пора выгнать из страны – особенно после того, как Запад в целом и США в частности объявили холодную войну против России и подняли несусветную, безосновательную русофобскую волну. Данные ТНК должен субсидировать сам мировой жандарм. Вместо этого им оказывают госпомощь российские власти. Едва ли ТНК, оставшись без помощи страны своего фактического базирования, уйдут самостоятельно восвояси и отдадут рынок своим конкурентам в лице отечественных производителей. Они продолжат функционирование и без господдержки, то есть денег российских налогоплательщиков. Хотя с точки зрения интересов отечественной экономики разорение данных корпораций явилось бы благом.

Здесь мы видим некую иронию неолиберализма, который отбирает у государства возможность кого-либо субсидировать. Неолиберальная политика является компрадорской во многих смыслах. Один из них связан с тем, что отказ от поддержки своего производителя и открытие экономики влечет предоставление иностранным корпорациям хороших возможностей для работы в стране и для вытеснения национального производителя. Однако речь стоит вести, пожалуй, о еще более компрадорском варианте: государство отказывает финансировать своих производителей, но проявляет заботу о чужих. Именно сейчас отечественные либералы и официальные западные пропагандисты, проталкивающие рыночную идеологию «на экспорт», должны поднять волну возмущения действиями российских властей. Но этот момент их, похоже, не интересует. Видимо, им представляются наиболее правильными и справедливыми решения государственных органов субсидировать иностранные корпорации.

В списке обрела достойное место финская государственная компания «Фортун». Ранее отечественные неолибералы настолько интересно осуществляли приватизацию, что передали некоторую долю российского государства не в частные руки отечественного капитала, а в иностранные государственные руки. Ряд функций по обеспечению услуг ЖКХ когда-то перешел к финской государственной компании. То, что иностранная фирма занимается ЖКХ в России – это нормально для компрадорских «элит», готовых отдать практически любые национальные активы за рубеж, хотя это противоречит в том числе рыночным канонам. Получается, именно российское государство лишается права чем-либо владеть и управлять, а финская госкомпания вполне может оказывать в России услуги по ЖКХ. Хочется спросить: а где же последовательность в реализации либеральных принципов? Вот теперь это предприятие стало по непонятной причине считаться стратегическим российским.

Также в обсуждаемый перечень внесены алкогольные компании, магазины одежды типа «Глория Джинс» и букмекерская контора «Фонбет». Последнее вообще представляет собой издевательство над здравым смыслом, ведь только свобода от рассудка позволит назвать букмекерскую фирму стретегически значимой для экономики страны.

Составляющие данный перечень люди действительно думают, что все эти компании выполняют какую-то особо важную для общества и национальной системы хозяйства функцию? Тогда пришедшие к такому мнению – даже не троечники, а дремучие двоечники. В ином случае данные решения продиктованы коррупционными (лоббистскими) или откровенно вредительскими мотивами.

Впрочем, глядя на историю действий постсоветских властей нашей страны, понимаешь, что они всегда предпочтут принимать компрадорские решения, в лучшем случае бесполезные для российской экономики, а в худшем случае – вредные для нее, но выгодные для наших геополитических конкурентов.

Еще один «пост-короновирусный» момент, который хотелось бы обсудить, связан со сферой образования. Учебные заведения ушли на карантин и на дистантную форму образования. Я искренне надеюсь, этот переход будет временным, поскольку сам термин «дистантное образование» – это нонсенс, эвфемизм. Можно ли представить себе следующую ситуацию: ученик сдает стихи Пушкина наизусть через специальный чат? Ситуацию-то представить можно, только ее трудно назвать новой и – самое главное – эффективной мерой по улучшению образования.

Выскажем предположение, согласно которому не столько эпидемию, сколько связанную с ней истерию превратят в мощное основание для полного перехода на дистант. Согласно теории «капитализма катастроф», сформулированную Ноами Кляйн, катастрофу (или информационную накачку панических настроений) нередко умело используют для дальнейших антинародных проектов, в том числе в области образования. Потом можно заявить: «во время эпидемии мы перевели учебные заведения на дистант, эксперимент удался, нововведение оказалось эффективным, и потому оставляем его жить и здравствовать». Причем о действительных критериях эффективности, которую продемонстрировало нововведение, ничего говориться не будет. Так обычно и происходит в контексте длительных реформ многострадального отечественного образования. И поддерживаемая властями истерия вокруг вируса может стать нужным помощником при совершении очередного шага, ведущего к ликвидации системы отечественного образования.

Какие еще факты дают нам основание полагать, что имеется риск использования коронавирус-паники для окончательного перехода на дистантное обучение? Если бы властные решения методично и планомерно улучшали систему образования, а наше общество делали более обученным и воспитанным (обучение и воспитание – фундаментальные явления, из которых складывается образование), тогда позволительно было бы думать, что перевод на дистант – лишь временная мера. В реальности образование всячески ликвидируют на протяжении всего постсоветского периода. Оно подверглось массированной коммерциализации, бюрократизации, вестернизации и серьезному упрощению. Учителя и преподаватели превратились в писарей и счетоводов, которым приходится постоянно заниматься огромным массивом бумажной работы, что вносит отрицательные стимулы к трудовой мотивации. Образование перевели на бездумную тестовую систему, на антикогнитивный Единый государственный экзамен; школы вместо того чтобы учить призваны затачивать детей на ЕГЭ. В целом за годы реформ качество знаний, умений и навыков, которые дают учебные заведения, а также предъявляемые требования к обучающимся, просели кардинально[1].

При этом реформы, связанные с уничтожением российского образования, именуют эмоционально положительным термином «оптимизация». Благопристойные термины всегда используются для того, чтобы сокрыть вредную суть. Так, реформы по уничтожению прав рабочих называются красивым термином «гибкий рынок труда». Ювенальные проекты по ликвидации института семьи называются защитой прав ребенка или борьбой с семейным насилием. Аналогичный лингвистический выверт применяется и в области образования (а также в экономике), когда разрушают на деле, но оптимизируют на словах.

Тем более переход на дистант либеральные реформаторы продавливают уже давно. Небезызвестный идеолог ликвидационных реформ в образовании, ректор НИУ ВШЭ Я. Кузьминов еще в 2004 г. в своем докладе высказался о необходимости уничтожения трех ключевых принципов прежней системы образования: бесплатности, всеобщности и фундаментальности. В 2018 г. Кузьминов выступил с предложением, достойным предоставления ему статуса наиболее реакционного врага науки, образования и просвещения. Он заявил о необходимости заместить чтение лекций онлайн-курсом и отменить лекционные занятия, проводимые в классической форме. Мол, пользы от них мало. Не наступил ли вместе с коронавирус-паникой удачный момент для реализации предложенного?

Короче говоря, представленные факты заставляют опасаться о возможном обнулении образования дистантной формой. Но пока не стоит давать однозначные прогнозы.

И вообще, хотелось бы верить, что российские власти присоединились к мировой вакханалии, связанной с коронавирусом, не для реализации очередных антинародных целей, а просто вследствие карго-культа.

[1]

Про реформы российского образования см. Ильин А.Н. Неоколониальная болонская зависимость // Антиглобализм. Сопротивление «новому мировому порядку». URL: http://anti-glob.ru/neokolonialnaya-bolonskaya-zavisimost/; Ильин А.Н. Победоносная ЕГЭизация // Антиглобализм. Сопротивление «новому мировому порядку». URL: http://anti-glob.ru/pobedonosnaya-egeizatsiya/; Ильин А.Н. Реформа, рождающая квалифицированного потребителя // Антиглобализм. Сопротивление «новому мировому порядку». URL: http://anti-glob.ru/vy-dumali-padenie-obrazovaniya-neudacha-reformatorov-da-eto-tak-bylo-zadumano/#sdfootnote26sym; См. также другие статьи автора на его сайте – в разделе, посвященном данной тематике http://ilinalexey.ru/category/obrazovanie/