«И так»

Когда самоизоляция только начиналась, люди стали жаловаться, что не знают, чем занять себя дома. Конечно, чем больше комнат в квартире, тем больше разнообразия. А что делать в двадцатипятиметровой студии на двадцать пятом этаже в новостройке, купленной в ипотеку?

Смотреть вниз, разве что.

Одновременно появилась армия тех, кто заявил, что карантин нисколько не изменил привычного образа жизни. И этот феномен можно описать выражением «и так».

Нельзя выходить? Так я и так не выходил по нескольку дней. Работать из дома? Так я и так работаю из дома. Пользоваться доставкой? Так я и так пользуюсь доставкой. Не использовать наличные? Так я и так не помню, когда в последний раз их видел.

Интересная какая история. Меньше всего фрустраций на первых порах было у людей, у которых и обычная, докарантиная жизнь чем-то напоминала изоляцию.

Лучше всего было конечно тем, кто практиковал аскезу и воздержание. Например, йогам. Йоги, кстати, успешно ведут занятия по ZOOM, и спрос на них только увеличивается. Пока есть, чем платить.

Общество разделилось на тех, чья жизнь происходит вне дома, и тех, кому внешняя жизнь почти не нужна.

В проигрыше оказались те, у кого есть сильные, яркие, артикулированные желания. В выигрыше — те, кому всё более или менее пофиг.

Но это еще не всё. Интернет полон советов для людей первой категории, напоминающих, чем вообще-то можно заниматься дома.

Например: займитесь наконец уборкой. А что делать тем, кто и так постоянно убирает? Или: разберите вещи. А есть такие, кто и в мирной жизни заняты разборкой вещей и не допускают их скопления. Или: соблюдайте режим, не распускайтесь. А что делать и так дисциплинированным?

Анна Франк в дневнике описывала повседневную жизнь двух еврейских семей и присоединившегося к ним позднее зубного врача в амстердамском убежище. Они провели там двадцать пять месяцев и жизнь их была до ужаса регламентирована и размеренна. Они готовили завтрак, обед и ужин. Чистили ковер и стирали вещи. Читали книги и учились. Накручивали волосы на бигуди.

Чем, интересно, можно заняться в убежище людям, обреченным на смерть?

Анна записывает с величайшей тщательностью.

«Перечислю то, что важно для каждого члена семейства “Убежище”:

Учение и образование:

Господин Ван Даан: ничему не учится, роется в словарях, любит читать

детективы, книги по медицине, увлекательные и пустые романы о любви.

Госпожа Ван Даан: учит английский на заочных курсах, охотно читает

жизнеописания и иногда романы.

Господин Франк: учит английский (читая Диккенса!) и основы латинского.

Никогда не читает романов, предпочитает серьезные познавательные книги.

Госпожа Франк: учит английский на заочных курсах, читает все кроме

детективов.

Господин Дюссель: учит английский, испанский и голландский без видимых

результатов, читает все и обо всем высказывает свое мнение.

Петер Ван Даан: учит английский, французский (письменный), голландскую,

английскую и немецкую стенографию, ведение деловой английской

корреспонденции, государственное право, осваивает резьбу по дереву, иногда

занимается математикой и географией, читает мало.

Марго Франк: учит английский, французский и латынь на заочных курсах, а

также голландскую, английскую и немецкую стенографию, механику,

стереометрию, физику, химию, алгебру, геометрию, английскую, французскую,

немецкую и голландскую литературу, бухгалтерию, географию, современную

историю, биологию, экономику, читает все, отдавая предпочтение книгам по

религии и медицине.

Анна Франк: учит французский, английский, немецкий, голландскую

стенографию, алгебру, историю, географию, историю искусств, биологию,

историю религии, голландскую литературу, охотно читает биографии (как

скучные, так и увлекательные), исторические книги, иногда романы и легкую

литературу».

Впрочем, они и так это делали, пока еще можно было ходить по улицам.