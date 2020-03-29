Коронавирус и экономика здорового человека

Белорусский публицист А. Ш. пишет о коронавирусе: «Заболевание опасное, но меры, которые уже приняты на борьбу с эпидемией в Европе, уничтожают экономику западных стран. Месяц карантина будет экономически очень болезненен. А если продлиться больше, то экономика информационного общества, которая строится на услугах, даст огромную трещину. По сути, во многих странах почти все фирмы, занятые сферой услуг, сейчас закрыты на карантин — рестораны, салоны, непродовольственные магазины и т.д. Люди не работают. И не работают в огромной массе. Это значит, что идёт инфляция. Денежная масса та же, а товаров и услуг на заметный процент меньше. В общем в мировых масштабах сейчас ожидается “реформа Павлова”, убившая СССР».

Да, такое количество офисных услуг и менеджеров никому не нужно. Стоило только вирусу покорежить общество и миллионы людей лишились работы. Ровно то же самое происходит во время периодических финансовых кризисов и войн. Перво-наперво в условиях любого кризиса потребители отказываются от того, без чего в принципе могут обойтись. Продукты, лекарства, удобное жилье, транспорт — вот что им нужно, а это — нет. Так может быть мировая экономика должна стоять на более прочных основаниях?

У меня вообще вызывает глубокое неприятие избыточность и несправедливость унизительной экономики услуг. Производство не может заниматься всем этим, пока не удовлетворены полностью базовые потребности всего населения. А базовые потребности — это качественные еда и одежда, комфортные жилье и общественный транспорт, хорошее образование и медицина. Сегодня все увидели, во-первых, что не может быть и речи ни о каких сокращениях расходов на медицину, а во-вторых, что медицина является важнейшей отраслью экономики и туда должны быть брошены ресурсы, несопоставимые с тем, что тратят сегодня. И речь не только о коронавирусе. Я не в состоянии понять, как может экономика быть нацелена на производство излишеств для богатых, в условиях, когда люди не научились лечить массу болезней, от которых умирают ежедневно.

Мне не нужны сверкающие стены больниц только-для-богатых и дежурные улыбки. Мне не нужны миллионы офисов. Пусть стены будут неказистыми и серыми, а лица врачей – суровыми, если так надо, но пусть каждый человек получит доступ к хорошему специалисту и необходимым препаратам. Пусть, наконец, человечество избавится от рака и шизофрении!

Сферой услуг, впрочем, называют разные вещи. Некоторые записывают туда и транспортные услуги, и энергетику, и вообще любые коммунальные услуги, и хайтек, и ту же медицину. Все это, беспорно, важно, полезно, необходимо большинству людей и нуждается в развитии, в качественном и количественном росте. Но тратить миллиарды долларов на дорогие магазины с супер-модной одеждой, на оплату офисной чепухи, участники которой то ли перебирают бумаги, то ли (в свободное от просмотра порно время) пытаются продать по телефону какую-то гадость? “Все это надо прекратить”, — как говаривал Модест Матвеевич Камноедов.

Экономика здорового человека — это сети коллективных самоуправляющих предприятий, охватывающие городские кварталы и сельские районы. Эти предприятия станут производить все необходимое работающему населению – самим себе. Одновременно они избавят человечество от унизительных и бесполезных для большинства занятий. Вместо мира “чего-изволите” — мира официантов, продавцов и проституток, кооперативное образование, устроенное ассоциациями самоуправляющихся коллективов, станет готовить квалифицированных специалистов, приносящих пользу друг другу — грамотных врачей, хороших учителей, знающих программистов, умелых механиков, операторов роботизированных станков и авторов новых изобретений, ученых и инженеров… и наконец, дизайнеров и других специалистов, чтобы украсить все это!

Автономные непартийные Рабочие Советы, выбранные от этих компактных коллективов производителей и местных жителей (с правом отзыва любого делегата в любой момент, если он не исполняет наказы коллектива) станут политической и законодательной формой нового общества — трудовой республики, о которой мечтали эсеры-максималисты и автономное рабочее движение в Европе (чье развитие связано с такими именами, как Отто Рюле, Антон Паннекук или Герман Гортер). Утвердив свою власть — власть работников, непартийные Советы (непартийные, потому что должны служить коллективам работников, а не политическим группировкам) станут планировать развитие общества в интересах большинства, находясь под прямым контролем этого большинства.

Социализм, при всем уважении к правам некоторых меньшинств, означает освобождение трудящегося большинства. Освобождение как от унизительного наемного труда, где командуют начальники, так и от нужды. Никто не должен испытывать нужду в необходимых ему качественных жилье и одежде, образовании и медицинских услугах. Сколько еще эпидемий человечество должно пережить, прежде чем работники осознают это?