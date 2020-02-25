Государство приказало быть террористами

Если за вами не придут из ФСБ, чтобы из вас сделать террориста, то придут террористы, чтобы из вас сделать жертву. Именно такой вывод можно сделать из дела «Сети».

«Сеть» — террористическое сообщество придуманное в ФСБ, а потом его успешно разоблачили, конечно, после продолжительных пыток подозреваемых. За этот «успех» были осуждены в общей сумме на 86 лет семь человек. В первую очередь, проблема даже не в самих сроках и не в личностях осуждённых, а в судебной прецеденте.

Во-первых, в основе доказательства вины лежат показания человека, который дал их, чтобы избежать наказания, когда, как считают, его поймали с наркотиками. Вот именно! Подозреваемый, чтобы избежать наказания связанного с наркотиками, дал показания о якобы существовании террористического сообщества «Сеть». Суд, конечно, должен рассматривать все показания, но не все показания являются достаточными. Тут явный корыстный мотив у главного свидетеля.

Теперь следователям будет легче работать, достаточно взять наркомана, и он с радостью станет свидетелем по всем нераскрытым делам. Раскрываемость с такими свидетелями очень быстро ускорится. Но от этого на улицах не станет безопасней.

Во-вторых, при наличии доказательной базы подозреваемых не пытают. Выбивают показания, чтобы компенсировать отсутствие доказательств. И тут проблема российского правосудия, которое больше верит показания, чем фактам. Именно поэтому следователи более старательно пытают подозреваемых, чем занимаются сбором доказательств.

«Враги народа» в СССР всегда действовали сообща. Брали группу, потому что хоть один после пыток да заговорит и признается. А если один признался, то вот вам и преступление. Не наличие фактов преступления, делает необходимым признание виновного, а признание в преступлении создаёт факт преступления.

Да, принуждение к даче показаний запрещено законом, юридически не имеют силы, но это не опровергает ложность показаний. Человек мог как оговорить себя, так и признаться под пыткой. На этом, кстати, строилось средневековое судопроизводство. Но чаще такие признания нужны для того, чтобы следователи смогли дополнить свою версию обвинения необходимыми деталями, придать делу мотив. Но тут как при инквизиции, важно получить признание при пытках, потому что мучение может пережить только нечистая сила. Невинные умирают.

Сам факт пыток невозможно доказать. Если доказали нанесение травм, то нужно ещё постараться доказать, что они получены при пытках. Если доказали факт пыток, то ещё нужно выяснить, кто именно совершал пытки. Так что доказать применение пыток можно в том случае, если вы умерли при пытках. И то, важно умереть так, чтобы полиция не смогла сказать, что вы сами себя убили.

Вообще презумпция невиновности распространяется на субъект права, но в России — преимущественно на государственные структуры. Человек, попадая в тюрьму, ограничен в свободе, а значит, не может защищать свои права, собирать доказательства. Поэтому государство, ограничивая человека в свободе, берёт на себя ответственность за жизнь и здоровье человека. И неважно по какой причине были получены увечья, даже если человек их нанёс сам, за это несёт ответственность государство, потому что оно должно гарантировать жизнь пока тот ограничен в свободе и, значит, в ответственности за свою жизнь.

Поэтому нужно требовать от государства материальную компенсацию за вред здоровью. Сами пытки для следователя могут подпортить ему репутацию, но если он дело не доведёт до суда, то его уволят. Так что выберет следователь? Когда же выплачивается материальная компенсация, то это сокращает бюджет правоохранительных органов. Сам начальник будет недоволен таким методом работы, из-за которого он не может выплатить другим сотрудникам премиальные.

А теперь задумайтесь сколько реальных террористов ловит ФСБ, а сколько из этих террористов просто имеют не тот акцент, цвет кожи, вероисповедание. Их старательно пытают, чтобы создать в России статистику раскрываемости террористических преступлений. В то время как реальные террористы спокойно разгуливают по стране, в ожидании подходящего момента.

Ещё поражает некомпетентность спецслужб. Если в ФСБ решили устроить показной процесс, то они смогли хорошо продемонстрировать свою некомпетентность. Они не разобрались, что из себя представляет антифашизм, и начали выдумывать террористическое сообщество как они сами себе его представляют.

Вообще сетевой принцип организации характерен для многих неформальных сообществ. В сети нет центра, а группы между собой не контактируют. Их взаимодействие происходит через публичные медиа-сообщения. Исходя из полученной информации, каждая группа самостоятельно принимает решение как действовать. Поэтому нереально предугадать как множество независимых между собой групп начнут действовать. Самое широкое применение такой тактики было во время антиглобалистских выступлений. Когда множество не связанных между собой групп, где все одеты в чёрное, координировали свои действия через открытые источники информации. Но назвать сообщество «Сетью» и при этом обвинять в построении иерархической структуры, свидетельствует о том, что в ФСБ услышали звон, да не знают, где он.

Антифашизм в действительности сетевое сообщество. Одни из первых, кто начал снизу самоорганизовывать антифашистов, были анархисты, поэтому антифашизму чужда иерархия. Получается, антифашистов судят за их убеждения, из-за которых они совершили действия противоречащие их убеждениям. Всё равно что сказать, антифашисты из-за своих убеждений ненавидят евреев. То есть «факт» преступления противоречит мотиву преступления.

Но в 2010-х гг. по центральной России прокатилась волна левого радикализма, где антифашизм был ключевой тематикой, потому что страну захлестнуло нацистскими преступлениями. В 2010 году молодые антифашисты и анархисты прошли маршем по городу Химки до администрации и учинили погром. Это была акция в защиту Химкинского леса, где строили на тот момент федеральную автостраду, а в разгоне и избиениях протестующих участвовали нацисты, именно поэтому это мобилизовало антифашистов. В принципе здание администрации особо и не пострадало, дверь чуть подпортили, разбили четыре окна, фасад здания испортили надписями. Потом совершались поджоги и подрывы участковых пунктов и отделений партии «Единой России», поджоги автомобилей правоохранительных, дорогих и в том числе строительной техники, которая вырубала подмосковные леса. Но это были уже другие люди и группы. В 2011 году взорвалась бомба возле поста ДПС на МКАДе, ответственность взяла редакция «Черного блога», где как раз и публиковались все акции левых радикалов. Во всех этих случаях после акций никого не поймали.

Центр «Э», который был создан именно для борьбы с левыми радикалами, оказался неэффективным. Единственным методом Центра «Э» по раскрытию преступлений были пытки подозреваемых и свидетелей. Они так и не разобрались, что из себя представляет левый радикализм и как с ним бороться. Центр «Э» считал, что пытки и фальсификация уголовных дел запугают радикалов. Может радикалов и запугали, но всё же никого не посадили. Наверно в ФСБ решили перехватить инициативу у Центра «Э». Всё же в ФСБ додумались пытать, чтобы никто не признавался в пытках. По сути, дело «Сети» является межведомственной разборкой.

Правозащитники заявили о фальсификации уголовного дела. Но фальсификация всё же подделка чего-то под настоящее, когда тяжело отличить от настоящего. А тут не только нет имитации дела под настоящее, тут, откровенного говоря, халтура, а не фальсификация. Небрежное, грубое, со множеством нарушений уголовное дело. И заявлять о невиновности может только суд. Поэтому нужно требовать справедливого и непредвзятого суда.

Но в России очень много правозащитников в политике и совсем их нет в правосудии. Гласность работала в Советском Союзе, когда коммунисты беспокоились о своём имидже в мире. Всё же коммунизм — это гуманизм. Нынешней власти плевать на репутацию пока продаётся сырьё. Вот узнает мировое сообщество о ужасах путинской России, а что дальше? Людям всё равно сидеть.

В общем дело «Сети» является в действительности показательным процессом о предвзятых судах и некомпетентных следователях. И хотите вы или не хотите бороться с таким государством, вас в любом случае посадят как борца с государством. Во всяком случае могут посадить. Но тут можно додуматься до вывода, что уж лучше бороться с государством, потому что при успехе тебя как раз и не посадят.

А вот если не будешь бороться, то точно посадят, именно за то, что ничего не делал.