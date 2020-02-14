Красный четырехугольник Каталонии

30 января действующий глава Женералитата – каталонского правительства – Ким Торра объявил о проведении в течение трёхмесячного периода досрочных законодательных выборов в каталонском сообществе. Точно предсказать их результаты сегодня вряд ли возможно, но общая электоральная тенденция 2019 г. определённо говорит за то, что успех будет сопутствовать прежде всего левым силам.

То, что общественно-политическая жизнь Каталонии, при всей её многоцветности и плюрализме прежде всего «заточена» на противостоянии сторонников полной независимости региона («индепендентистов») и поборников сохранения единой Испании («эспаньолистов») – вещь несомненная. Но оба этих политических лагеря не являются гомогенными. После того, как неудачная попытка отделиться от Мадрида в одностороннем порядке в 2017 г. окончилась для сепаратистских сил конфузом и фиаско, а регион был на некоторое время поставлен под прямое управление испанского государства, досрочные выборы в парламент Каталонии в 2018 г. показали, что и в лагере «индепендентистов», и в стане «эспаньолистов» лидирующие позиции сохранили либерально ориентированные силы — соответственно объединение «Вместе за Каталонию» и партия «Сьюдаданос». Однако, это «доминирование либералов» на политической сцене Каталонии оказалось не очень длительным.

Прошлый, 2019 год, оказался для Испании и её регионов богат на выборы самого разного характера. Жители Каталонии, в частности, дважды голосовали на досрочных общенациональных парламентских выборах, участвовали в избрании членов Европейского парламента (ЕП), выбирали местные органы власти. И все эти четыре избирательные кампании однозначно показывают, что Каталония сегодня может рассматриваться как один из бастионов левого движения в пиренейской монархии. Неизменно левые и левоцентристские силы набирали на упомянутых выборах более 55, а то и под 60% голосов. Недаром в одной консервативной мадридской газете в прошлом году автор писал о «призраке красной Каталонии», вдруг ожившем.

Объявление, пока лишь очень обобщённое, досрочных региональных парламентских выборов означает, что, скорее всего, будущий состав законодательного органа каталонского общества будет иметь явное левое большинство. Но в современных каталонских реалиях это, на деле, мало что означает. Во многом потому, что каталонские левые являются мощными конкурирующими силами по отношению друг к другу. И дело здесь не столько в идейно-политических различиях (хотя и они тоже, без сомнения, играют свою роль), сколько в концептуальных разногласиях в отношении собственно «каталонского вопроса».

Как и почти в любом испанском сообществе понятие «левое движение» для каталонского региона крайне пёстро и охватывает большое количество политических субъектов – партии, движения, коалиции и т. д. Но как верно отмечает профессор социологии Автономного Барселонского университета Жозеп-Мария Антентас, сегодня каталонская левая «строится преимущественно на четырёх политических углах» — партии Республиканская левая Каталонии (РЛК), ассоциированной с Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП), Социалистической партии Каталонии (СПК), плюралистической радикальной левой коалицей «Совместно мы можем» (Podemos) и крайне левом объединении Кандидатуры народного единства (КНЕ).

Надо отметить, что все электоральные баталии 2019 г. выиграли левые республиканцы. Они и сегодня – фавориты опросов общественного мнения в преддверии очередных досрочных выборов в каталонский парламент; рейтинг РЛК сейчас составляет 23%, опережая другую ведущую формацию каталонского индепендентизма – «Вместе за Каталонию». РЛК имеет прочные позиции на местном уровне: после майских местных выборов левые республиканцы контролируют 359 из 947 мэрий региона, имея при этом более 3000 муниципальных советников на местах.

При том, что в случае РЛК говорить о какой-то оригинальной идеологической доктрине не совсем приходится (Республиканская левая отстаивает модель социальной республики или государства всеобщего благосостояния североевропейского типа, что делает РЛК похожей на социал-демократию традиционного типа), в активе у левых республиканцев немало «козырных» моментов. Во-первых, исторически эта партия защищает идею Каталонской республики, ещё с 1930-х гг. Во-вторых, партия имеет вполне связную стратегию построения независимого государства, при этом без этнически-националистических искажений. Наконец, за РЛК безусловно играет персональный факт: если экс-президент Женералитета Карлес Пучдемон, воплощающий «буржуазно-либеральный» сегмент каталонского сепаратизма, после фиаско 2017 г. быстро сбежал из Испании, председатель РЛК Ориол Жункерас оказался в мадридской тюрьме и осенью 2019 г. был приговорён по обвинению в попытке «мятежа» к 13 годам тюремного заключения.

Особенность политической линии РЛК заключается в том, что, оставаясь верной идее каталонской государственности, эта партия, как отмечает заместитель Генерального секретаря левых республиканцев Ллуис Сальвадо, «понимает всю гибельность состояния перманентной политической эскалации с Мадридом» и делает всё возможное, чтобы политический диалог каталонского и испанского правительства стал реальностью. Собственно, создание в начале 2020 г. коалиционного левого кабинета Педро Санчеса в Испании стало возможным прежде всего благодаря тому, что фракция РЛК в Конгрессе депутатов Испании воздержалась при голосовании по кандидатуре Санчеса, открыв тем самым «зелёный свет» левому правительству.

Если в «индепендентистском» лагере в последние годы происходит изменение соотношения сил пользу левых, то тоже самое мы видим и в стане «эспаньолистов». Дело в том, что последние годы в этом сегменте лидирующие позиции в Каталонии имели «Граждане» — или либеральная партия «Сьюдаданос». Однако, за два года испанские либералы умудрились резко провалиться – и в целом по стране и в регионе, где они появились на свет как политическая партия, то есть в Каталонии. Этот фактор объективно сыграл в пользу СПК. Во всех электоральных кампаниях минувшего года социалисты, как правило, занимали почётное второе место. На муниципальных выборах социалистам удалось завоевать 87 мэрий и повести свыше 1300 муниципальных советников. Сейчас рейтинг СПК составляет 19 пунктов и по уровню поддержки социалисты идет вровень с объединением «Вместе за Каталонию».

СПК, конечно, можно отнести к «эспаньолистскому» лагерю, но её приверженность единому испанскому государству имеет свои отличительные черты. Здесь следует помнить, что каталонские социалисты раньше других в ИСРП открыто поставили вопрос о трансформации испанского государства в реальную политическую федерацию. Кроме того, СПК является политической силой республиканской традиции, её лидеры не скрывают, что хотели бы видеть «Испанию будущего» федеративным государством.