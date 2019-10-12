Живи как будто умираешь (ЖКУ)

Правомерно ли включать оплату жилищно-коммунальных услуг собственно в Жилищный кодекс? Вот не праздный вопрос. Особенно, если именно так их называть.

Но в настоящей публикации мы затронем вопрос о сущности жилищно-коммунальных услуг в принципе, в настоящее время.

Вы живете в доме на праве собственности или социального найма и Вам никто никакой услуги здесь оказывать не должен, Вы получили госуслугу, когда приватизировали квартиру, например.

Далее в Гражданском кодексе отражены, может быть очень кратко и недостаточно, позиции по договору социального найма для нанимателей жилья и арендаторов (договор аренды), а в соответствии с Налоговом кодексом, Вы может быть относитесь и к иной категории, то есть, являетесь собственником жилья и платите налог.

Далее Вам оказывают услуги существующие коммунальные сети. То есть ресурсоснабжающие организации. Однако, не оказывать их они Вам не могут, Вы не выбираете как правило – жить или умереть, поскольку циркулирование водных и энергетических ресурсов – величина постоянная, а без поддержания этого процесса сети начнут выходить из строя.

Но теперь неуплата жилищно-коммунальных услуг в течение трех месяцев или полгода часто грозит выселением или отключением «услуг», потому надо было поставить все отношения по оплате жилищно-коммунальных услуг именно как условие Вашего проживания именно в Жилищный кодекс РФ.

Все сети, которые идут к Вам, расположены не в Вашем так сказать «коммунальном хозяйстве» – жилом доме, а на протяжении всего города, региона, а иногда и всей страны.

За что же на самом деле мы платим порой немалые суммы или должны платить? Давайте разберемся.

Водоснабжение предполагает пользование очищенной водой с помощью водоочистных сооружений (предприятий), энергоснабжение с помощью получение энергии через генерирующие энергетические компании (добывающие). При этом производители платят налог на прибыль, а система предприятий тепло- и энергоснабжения, по крайней мере, теперь полностью акционирована. Далее этот же продукт потребляете Вы, продукт произведен для Вас персонально, налог на него уплачен.

Вы платите ресурсоснабжающей организации за возмещение погашения платежей в бюджет? Нет, поскольку доставка Вам разных ресурсов регулируется Гражданским кодексом РФ, а не Налоговым, поскольку административные (налоговые) и гражданские правоотношения обычно не пересекаются.

Вас обязали с середины 2000-ых годов тщательно следить за расходом и перерасходом ресурсов и платить за их потребление, при этом наживаться посреднические и управляющие компании теперь могут на установке так называемых приборов учета, их поверке, замене, своевременной замене и санкциях за несвоевременную замену.

На самом же деле проблема изношенности и выходе из строя коммуникаций, той же электропроводки в вашем доме, например, в устаревании котельных и прочего оборудования, в его амортизации, необходимости диагностики и профилактического ремонта.

Никто ведь не проводит диагностику оборудования в домах, прежде чем подвергнуть их очередному капремонту или того хуже реновации, ни по призывам граждан, ни по утвержденным сверху графикам.

Вы очень удивитесь, но пока Вы ничего за это не платите, а Правительство инициирует законопроекты о передаче всей системы ЖКХ в частные руки, поскольку все хозяйство некому финансировать, несмотря на утвержденную 100%-оплату коммунальных услуг за счет потребителя. Например, законодательство о концессионных соглашениях, которые согласно отзыву Минэкономразвития на законопроект, уже давно принятый, «нетипичны для российской правовой системы».

Вы платите за объемы поступающих Вам коммунальных ресурсов и за гарантии их поступления

Зато Вас обязывают оплачивать капитальный ремонт лет эдак через 40, установку и эксплуатацию домофона, непонятные общедомовые нужды, а теперь еще вывоз мусора или страхование жилья, которое обещают увеличить, особенно для жителей индивидуальных домов.

Все это можно описать как устаревшую схему платы за ресурсы, которая подходила для мелких провинциальных городов век или полвека назад, со старыми производственными мощностями, не позволявшими перерабатывать или генерировать все водные или энергетические ресурсы.

За последние полвека построено множество искусственных водоемов разного назначения, резервных энергетических станций и подстанций, проведены новые коммуникации между странами и городами, это же касается системы связи, которая непрерывно совершенствуется. Это все тоже косвенно отражается все же в наших тарифах, растущих год от года, и называется инвестиционной составляющей.

Может быть стоит оставить именно эту составляющую, как расходы даже будущих периодов, а все прочее, в том числе пресловутую «экономию ресурсов» – убрать. Экономия хорошо, но у нас вот-вот в ряде регионов начнет выходить из строя вся система снабжения коммунальными ресурсами, а частникам нужна прибыль, а не затраты на ее восстановление.

В итоге, Вы не будете платить за коммунальные услуги, много меньше, чем сегодня. Профилактическое обслуживание, текущий ремонт, плановый и внеплановый, амортизация, инвестиции, модернизации и инновации, это примерно такие же затраты как вам выставляют в приносимых счетах сегодня, причем в будущем, в случае действительного содержания нами жилищно-коммунального хозяйства, а не аппарата управления им, маскировать расходы и использовать их потом нецелевым образом будет практически невозможно.

Расход же ресурсов имеет возвратный, непрерывный, плановый, возобновляемый принцип. Во что же мы вкладываем деньги, свои серьезные суммы от небольших порой доходов, которые превращаются в миллиарды, если возобновляемая система коммунальных ресурсов уже успешно функционирует?

Нашей энергетики хватит намного. Ведь тысячи и тысячи предприятий в стране прекратили свое существование, наши водные ресурсы, особенно подземные, – необозримы.

Только вот систему посреднических структур в деле ресурсоснабжения надо устранять, чего стоит только разделение на генерирующие и сбытовые компании (грубо говоря, они сбывают по сути воздух и становятся структурой, провоцирующей коррупцию в надзорных, контролирующих и правоохранительных органах, органах власти и местного самоуправления соответственно).

Напомню, что управляющие компании в Ваших домах должны вести только текущий ремонт и не имеют права производить Вам каких-либо начислений за оплату ЖКУ.

Рыбников Виктор, юрист, общественник, правозащитник.