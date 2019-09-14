Удержишь власть и заживёшь всласть

После отставки губернатора Полтавченко в октябре 2018 года, связанной с крайне низким рейтингом Петербургского градоначальника, пост исполняющего обязанности получил Александр Беглов, человек, ранее имевший тесные связи с городом на Неве, и более того, являвшийся представителем президента в Северо-Западном федеральном округе (с 2017 по 2018 год). Кроме того, что «временное» исполнение обязанностей со стороны Беглова растянулось почти на целый год (11 месяцев, если быть точным), стратегический расчёт со стороны федеральных властей заключался в том, чтобы дать их будущему фавориту максимальное количество времени на завоевание политического авторитета. В противоположность Полтавченко, который предпочитал вести политику в тени от СМИ и внимания горожан, Беглов решил действовать максимально медийно, дабы приобрести известность среди будущих избирателей.

Однако избрание подобной стратегии параллельно сыграло с ним злую шутку, которая, впоследствии, обернулась серьёзными политическими последствиями. Большинство городских проблем и противоречий, накопившихся в период губернаторства Полтавченко, всплыли наружу одновременно с попыткой Беглова – продемонстрировать свою политическую эффективность. Результат обернулся катастрофическим падением рейтинга того, кто всеми силами стремился его поднять на фоне неудач предыдущего градоначальника. Холодный зимний сезон, связанный с ужаснейшей уборкой снега и льда в совокупности с постоянным прорывом отопительных труб, буквально похоронил авторитет Беглова среди петербуржцев. Ведь снег не убирали не только на окраинах города, но даже в самом центре, где людям буквально приходилось ходить по льду, покрывающим асфальт Невского проспекта. Прибавьте к этому постоянные прорывы отопительных труб в спальных районах, труб, которые не обновлялись ещё с 1970-х годов и вы получите масштабный всплеск недовольства среди жителей города, который социологи ВЦИОМ (решившие, вероятно, поиздеваться) записали в уровень поддержки действий губернатора см: https://www.interfax.ru/russia/655185.

В данном случае особенно досталось жителям Невского и Красногвардейского районов, где главная отопительная труба, проходящая через проспект Большевиков, выходила из строя семь раз в течение всего сезона. Конечно, обвинять лично А.Д. Беглова во всех проблемах городской системы ЖКХ было бы опрометчиво, что, однако не отменяет того факта, что решать проблемы данной отрасли его администрация серьёзно и не пыталась.

Помимо чисто технических проблем, перед бывшим полпредом остро встал вопрос политической активности различного рода оппозиционных элементов, особенно активизировавшихся после пенсионных протестов. Ответом на растущий рост протестной активности стало примитивное усиление полицейского беспредела, который ярчайшим образом проявился во время разгона одной из колонн Первомайской демонстрации, чего не случалось на городском уровне ещё со времён Царской России. Однако запредельным уровнем полицейского насилия дело не ограничилось. Настоящей информационной травле со стороны официальных городских СМИ подвергся депутат городского Законодательного собрания Максим Резник, активнейший деятель либеральной оппозиции близкий к спикеру Петербургского парламента Вячеславу Макарову см: https://meduza.io/feature/2019/05/17/v-peterburge-travyat-oppozitsionnogo-politika-maksima-reznika-kto-mozhet-za-etim-stoyat. Какого либо серьёзного результата подобная информационная атака не принесла, что, однако, лишь послужило подтверждением того, какую политическую линию собрался проводить фаворит федеральных властей.

Стартовавший в конце весны процесс выдвижения кандидатов в губернаторы, отличался не только жесточайшей политической стерильностью претендентов, но и общим пониманием того, что президентская администрация намерена протолкнуть Беглова на пост губернатора Санкт-Петербурга несмотря, ни на что. Данный расклад прекрасно понимали и остальные участники избирательной кампании, которые даже и не стали скрывать того факта, что получили подписи муниципальных депутатов исключительно благодаря помощи администрации города см: https://paperpaper.ru/papernews/2019/07/10/kandidaty-v-gubernatory-peterburga-z/.

Несмотря на то, что избирательные кампании официальных оппонентов Беглова практически ничем кроме агитации на рекламных щитах не отметились, его шансы на политический триумф оценивались как довольно шаткие. Недовольство граждан экономической политикой правительства в совокупности с городскими проблемами привело к тому, что политические методы, которые были актуальны в 2000-х годах, в нынешней ситуации просто перестали работать. Российские чиновники калибра «крепкие хозяйственники» давно исчерпали свой реальный запас поддержки у населения, чего ни сам Беглова, ни сотрудники его штабов не желали признавать.

В результате, буквально за 9 дней до выборов о своём выходе из избирательной гонки объявил кандидат от КПРФ, кинорежиссёр и депутат Государственной Думы Владимир Бортко, тот, который значительным количеством избирателей оценивался как главный конкурент А.Д. Беглова. Нельзя сказать, при этом, что Бортко как-то серьёзно вёл политическую кампанию, которая, опять же, ничем кроме политической рекламы не запомнилась, но, несмотря на это, именно он расценивался как основной оппонент Беглова. Карикатурность заявлений, которыми Бортко попытался оправдать собственный побег с выборов, была очевидна даже для самой Петербургской КПРФ, которая впоследствии рекомендовала исключить его из партии (см: http://cprfspb.ru/18262.html), что лишь намекает на то, откуда ему пришёл звонок с соответствующей рекомендацией.

Отсутствие основного оппонента в совокупности с крайне низкой явкой (около 30%) и абсолютной политической безликостью остальных кандидатов сделали своё дело. При крайне низком рейтинге Беглов умудрился набрать 64% голосов. Даже при наличии масштабных фальсификаций на ряде участков, политический замысел федеральных властей полностью удался. Беглов был избран губернатором Санкт-Петербурга. Однако при всём этом выборы губернатора в Петербурге проходили одновременно с выборами муниципальных кандидатов, выборы, с которыми, им справиться не удалось.

Ещё на стадии регистрации кандидатов и формирования избирательных объединений (вроде «Объединённых демократов» Максима Каца), оппозиционные кандидаты столкнулись со шквалом абсолютно примитивных мер по ограничению подачи документов вроде «искусственных очередей», внезапных переездов комиссий или даже откровенных драк на территории муниципальных образований cм: http://vybor-naroda.org/stovyborah/133208-na-vyborah-v-peterburge-prolilas-pervaya-krov.html. При всём этом в период агитационных кампаний было снято множество представителей оппозиции по самым надуманным причинам, начиная от вопросов авторского права, и заканчивая упоминанием определённых личностей без их согласия.

Стоит напомнить, что избирательная тактика партии «Единая Россия» в период муниципальных выборов полностью повторяла предвыборную тактику московских единороссов, то есть, они шли, по большей части, именно как самовыдвиженцы. С муниципальными выборами оказалась так же тесно связана система «Умное голосование» Алексея Навального, в список которой так же попали различного рода оппозиционные кандидаты на различных участках. И вот как раз на уровне муниципальных выборов в Санкт-Петербурге стало ясно то, что оба варианта политической борьбы (как тактика единороссов, так и система Навального) не предназначены для выборов со столь низкой узнаваемостью кандидатов. Дело в том, что в отличие от городских или федеральных выборов, в которых принимают участие более или менее состоявшиеся деятели, в муниципальных кампаниях, как правило, участвуют люди с минимальной узнаваемостью даже на уровне конкретных округов. Жители этих самых округов, зачастую, не только не знают своих муниципальных депутатов, но могут даже точно не знать на территории какого муниципального образования они проживают. В таких условиях тактика маскировки со стороны членов партии «Единая Россия» теряет всякий смысл, ведь большинству жителей их лица и имена, чаще всего, банально не знакомы до непосредственного прихода на избирательные участки. В результате, возникает феномен «случайного голосования», который в совокупности с маскировкой под «самовыдвиженцев» сыграл с представителями правящей партии злую шутку.

Электронная система Навального, которая явно разрабатывалась, по большей части, именно для выборов в Москве, также оказалась бесполезной в условиях выборов столь низкого уровня. Ведь проанализировать возможности конкретных кандидатов на территории большого округа это одно, но вот полноценно оценить то же самое на уровне округов, в которые входят буквально несколько жилых домов, это совсем другое. Не будучи политически активным жителем конкретного муниципального образования, оценить возможности муниципальных кандидатов оказалось практически невозможно. В результате, в списки УГ попадали абсолютно случайные кандидаты, которые так же абсолютно непонятно на основе каких критериев были отобраны.

Несмотря на реальный политический триумф со стороны Беглова, результаты муниципальных выборов, при всех сопутствующих фальсификациях, для властей оказались просто катастрофическими. По предварительным подсчётам, различного рода оппозиционеры получили практически треть всех депутатских мандатов на территории Санкт-Петербурга. Оппозиционеров оказалось настолько много, что целые УИКи просто напросто отказывались оглашать результаты, ожидая команды сверху (запись телефонного разговора между председателями избирательных участков: https://www.youtube.com/watch?v=RSnnrYPN0xg). По предварительным подсчётам (официальных данных по всему городу не было даже на момент написания данной статьи) Петербургская оппозиция получила около 400 депутатских мандатов из 1500 см: https://www.znak.com/2019-09 11/kak_oppoziciya_poluchila_okolo_400_mandatov_na_municipalnyh_vyborah_v_peterburge?fbclid=IwAR3MI0nPIFtxGGPgf6DSUOy5X4No-dxW3Yd-UipsMjUauP-qZ-1PZdqi-K0.

Я хотел бы напомнить, что для преодоления муниципального фильтра необходимо 160 подписей муниципальных депутатов, которые в данной ситуации вполне реально получить. На данный момент точно известно, что под контроль оппозиционных партий переходят целые муниципалитеты, борьба за которые продолжается до сих пор. Учитывая, что городские власти явно рассчитывали на лёгкую победу и в той и в другой игре, итоговый результат оказался явно не в их пользу. Ведь одно дело удержать власть, но вот исключить саму возможность её потерять – это совсем другое.