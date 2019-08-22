Голосование в Мосгордуму. «Умное» и глупое

До выборов в Московскую Городскую Думу остается всё меньше времени. Фактически кампания вступила в решающую стадию. И неминуемо возникает вопрос — как голосовать?

На первый взгляд, ответ очевиден. Люди, желающие перемен, должны голосовать против кандидатов «Единой России». Те, правда, прячутся под видом самовыдвиженцев, но выявить их не особенно сложно. Достаточно посмотреть список действующих депутатов и сравнить его со списком самовыдвиженцев по округам. Результаты этого небольшого сравнения мы предъявим читателю в ближайшие дни.

Однако тут-то и возникает проблема. Голосуем же мы формально не «против», а «за» кого-то. И как сделать так, чтобы голоса недовольных, распределившись случайным образом, не пропали? Как сделать, чтобы кандидат ЕР не прошел за счет простого большинства в несколько сотен бюллетеней, несмотря на недовольство куда большего числа избирателей?

Самый известный ответ на этот вопрос предлагает нам Алексей Навальный со своей формулой «умного голосования». На первый взгляд, всё очень просто. Надо понять, кто из оппозиционеров имеет наибольшие шансы на успех, и поддержать его. Но тут-то и обнаруживается главная проблема, о которой сам Навальный упорно не желает говорить.

Принцип smart voting — разумного голосования («умное» голосование — неправильный перевод) — хорошо известен в Великобритании, имеющей схожую с нашей избирательную систему. Заметим в скобках, что система эта архаична и не особо демократична, о чем постоянно пишут сами британцы. Именно потому она заимствована была в современной России и конкретно в московском регионе (ряд других регионов имеют более передовые правила). Тем не менее британцы научились и с этой системой жить так, что она более или менее адекватно представляет результаты народного волеизъявления.

Смысл разумного голосования состоит в том, чтобы выяснить, кто из нескольких приемлемых кандидатов имеет большие шансы на успех, после чего можно будет отдать ему большинство голосов оппозиции. Но разве не это предлагает нам Навальный? Не совсем.

Начнем с того, что в Англии люди делают выбор в условиях уже сложившейся партийно-политической системы. Как правило, для избирателей, стремящихся, например, не допустить победы консерваторов, в каждом округе есть лишь два варианта выбора (например: лейборист и либерал-демократ, либо лейборист и шотландский националист), причем в трех четвертях случаев выбор очевиден, поскольку известно, какая партия в данном округе сильнее.

В России нет реальной многопартийности, нет округов, исторически связанных с определенными партиями, нет потока текущей политической и социологической информации, позволяющей избирателям ориентироваться в ситуации как по своему округу, так и по выборам в целом.

Ещё более важно то, что решение британские избиратели принимают самостоятельно, а не по подсказке какого-то органа или аналитического центра. Да, разумеется, политологи, журналисты, известные люди дают советы гражданам, в том числе и применительно к конкретным округам. Но эти советы опираются на хорошо известные и доступные проверке расклады.

Что происходит у нас с «умным голосованием» Навального? Избирателям, присоединившимся к этой системе, обещают в нужный день послать смс-сообщение с именем кандидата. На каком основании, по каким критериям будет отобран этот кандидат? Нам говорят, что будут проведены социологические исследования и рейтинги. Но пока никаких исследований у нас нет. Не говоря о том, что охватить все округа такими исследованиями очень трудно, надо ещё помнить о том, что социологи нередко ошибаются. В Москве, где избиратель почти не имеет объективной информации ни о кандидатах, ни о ходе выборов (а власть делает всё, чтобы граждане были об этом как можно менее информированы), до последнего момента будет складываться ситуация, когда две трети избирателей вообще не смогут определиться. Использовать социологические опросы как подсказку, даже если вы абсолютно честно и добросовестно хотите на них опираться, будет крайне трудно. Как быть если у вас три кандидата, набирающие по 10% голосов и 60% неопределившихся, но готовых голосовать?

В подобной ситуации подсказка со стороны Навального далеко не обязательно определит реально сильнейшего оппозиционного кандидата, зато может, если организаторы «умного голосования» промахнутся, наоборот, сработать на самовыдвиженца из «Единой России». Фактически Навальный претендует на то, чтобы решать судьбу кандидатов от оппозиции — его смс-ки добавят 2-3% голосов «счастливчику», попавшему в список, но при этом не гарантируют его победы, а в случае ошибки могут подорвать шансы кого-то из оппозиционеров, способного вырваться вперед из «задних рядов» в последние дни кампании (на фоне «не определившегося большинства» почти всегда бывает именно так).

Самое плохое, что авторы «умного голосования» не объясняют нам по каким критериям они будут делать выбор в сомнительных случаях. Что определит их решение, если есть два-три кандидата с равными шансами (а так будет практически во всех округах кроме нескольких, где как раз доминировать будут «самомедвеженцы»)? Что важнее — идеологическая близость к Навальному и его друзьям, оценка качеств и репутации того или иного конкретного кандидата, его возможная роль в городской думе, наличие политического опыта, закулисные договоренности? Может быть — внешность? Пол, возраст? Манера одеваться? Знание иностранных языков? Происхождение?

Критерии должны быть четко и публично объявлены. Причем заранее. Так, чтобы избиратель не вслепую шел за подсказкой Навального, а понимал, на каком основании делается та или иная подсказка. Если этого не будет сделано, то говорить об «умном голосовании» как о демократическом или хотя бы эффективном методе не приходится.

Но если «умное голосование» по Навальному не сработает или сработает не так, как обещано, значит ли это, что на успех демократической оппозиции нет шансов? И тем более — нет шансов у левых, которые могут не попасть в список Навального по идеологическим критериям?

Но нет, всё не так плохо.

Решающее значение будет иметь не «умное голосование», а явка.

Опыт ряда регионов, где «Единая Россия» проваливалась на выборах осенью 2018 года, показывает, что в случае массового прихода людей на участки, кандидаты-медвеженцы оказывались не на втором, а лишь на третьем месте. Никакой административный ресурс их не спасал, тем более, что учителя, врачи и госслужащие, добравшись до урны для голосования, опускали бюллетень не за того кандидата, которого им подсказывали. При высокой явке конкуренция за первое место начинается уже между оппозиционными кандидатами. А при низкой проходит всё равно кандидат от власти, независимо от того, насколько успешно будет организовано «умное голосование».

В общем, явка — наше всё.

На фоне высокой явки главное — превратить самомедвеженцев в аутсайдеров гонки. А сделать это можно и нужно, составляя списки людей, за которых голосовать вредно.

Мы называем это «глупым голосованием».

Если вы идиот, то у вас кандидат точно есть. Это тот, кого вам усердно подсказывают на собраниях ветеранских организаций и педагогических советов школ, те, чьи портреты висят на каждой автобусной остановке и смотрят на вас с дорогих билбордов на городских трассах. Это тот, кто называет себя самовыдвиженцем, одновременно обещая вам, что за несколько дней решит все ваши проблемы пользуясь связями в мэрии. Вы узнаете их, не ошибетесь. Но на всякий случай мы публикуем их списки. Первый из них прилагается к данной статье.

Продолжение следует…