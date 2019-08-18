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– Кокшаров В.А., Агарков Г.А., Сущенко А.Д. Новое неравенство в доходах выпускников вузов: региональный аспект //

Экономика региона, – Т. 15, вып. 2, Екатеринбург, – 2019. С. 337 – 349

Витя и волк нового неравенства

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров со товарищи произвели на свет словесный шедевр в духе «Государство не просило вас рожать». Произошло сие не абы как, а в рамках написания отчёта по гранту РФФИ №18–311–00175. К работе был привлечён даже главбух (!) центрового учебного заведения Урала господин Агарков. Замахнулись двенадцать друзей ректора, ни много ни мало, на «неравенство в доходах выпускников вузов». Фундаментальным их скорбный труд не вышел и вот почему.

Посыл исследователей изначально оказался ложным. Ну, не может не знать выходец с кафедры истории КПСС Виктор Кокшаров, что причиной колоссального роста неравенства в доходах является частное присвоение общественно производимого продукта. И образование тут мало при чём. Новым неравенством учёные мужи обозначили «результат воздействия комплекса макроэкономических факторов, определяющих структуру социальных групп, сформированных на основе разделения по уровню доходов». То есть, для правоверного либерала неравенство — это вещь в себе, первопричина которой лежит в ней самой же. В переводе с псевдонаучного на русский это называется тавтология.

Обнаружив-таки неравенство, словно испугавшись своего невероятного фрондёрства, авторы тут же оговорились, что именно «образование сгладит скрытые пузыри неравенства». Но не пройдёт и трёх страниц текста, как они отрекутся от своего открытия. «Сама по себе доступность высшего образования не приведёт к существенному снижения уровня неравенства», — пишут ниже заблудившиеся в своих же тезисах смелые исследователи интеллектуального дна. После некоторых блужданий, они вновь придут к выводу, что вожделенные «корочки» не будут счастливым билетом в светлое капиталистическое будущее.

И тут учёные чиновники упёрлись в потолок: образование в УрФУ у всех одинаково хорошее, но процент безработных после окончания вуза неприлично высок, а доля работающих не по специальности – просто невероятна. В среднем по стране она превышает 55 %. Но государство / минобр / губернатор / Путин велит считать знание товаром, а школы — базаром, значит – будьте нате: за всё уплочено, довезите до буржуйского рая, пожалуйста!

«Скорее всего, ориентация выпускников [из наименее обеспеченных семей – А.С.] на минимальную вовлеченность в развитие своих образовательных и профессиональных траекторий на старте карьеры продолжится и в дальнейшем, поскольку, будучи студентами, они реже других участвовали во вторичной занятости, практически не имели опыта первичного включения в систему непрерывного обновления свои знаний, навыков, компетенций, обучаясь на курсах дополнительных образовательных услуг». Это могло бы стать содержательной частью исследования, если бы было доказано цифрами! А ведь была возможность: сохранились личные дела выпускников, их зачётки, курсовые и прочее. Но исследователям было важнее вбросить набивший оскомину либеральные тезис, что «бедные сами виноваты». В результате, большой массив цифр оказался попросту брошенным, поскольку его добросовестный анализ противоречит декларируемым тезисам исследования.

А данные опроса невероятно красноречивы: с формулировкой «нет опыта работы» отказывают в трудоустройстве 83 % выпускников из бедных семей и лишь 50 % из богатых. Недовольны размером заработной платы 70 % безработных выпускников из наиболее обеспеченных семей и лишь 28 % специалистов из наименее обеспеченных семей назвали это причиной, по которой они отказывались от занятия той или иной вакансии.

Лишь 13 % выпускников «без связей» и денег стали финансово успешными сразу по окончанию вуза. Для вчерашних студентов из семей «с возможностями» этот показатель вдвое выше! К сожалению, анализа причин этого феномена проведено не было. Хотя, казалось бы, тут и появляется тема для разговора… Зато был сделан вывод, что «инвестиции (как государственное финансирование, так и частные затраты из доходов семьи) в получение высшего образования теми, кто поступает в вуз из финансово неуспешных семей, зачастую оказываются неоправданными в долгосрочной перспективе». Помилуйте, ведь всего полгода после выпуска прошло?! Какая тут «долгосрочная» перспектива?? Под предлогом экономии государственных средств предлагается пересмотреть подход к приёму в вуз льготных категорий юношей и девушек из неполных, малообеспеченных и многодетных семей. Однако, я считаю, что ректор УрФУ не на том предлагает экономить: на его годовую зарплату можно обучить с десяток разнопрофильных специалистов разом!

По разумению авторов, для богатых есть Сорбонна, а для бедных – ПТУ. С «новым неравенством» ректор УрФУ предлагает бороться путём непомерного усиления старого неравенства! Реализуется старый советский рецепт социальной мобильности: денег нет – иди в «пед», блата нет – иди в «пед». Рецепт предложен поистине иезуитский: сама по себе доступность высшего образования не приведёт к существенному снижения уровня неравенства, значит к чертям её, широкую доступность высшего образования! Это равно суждению: коли бинт и зелёнка не спасают от СПИДа, значит необходимо отменить зелёнку и бинты!

Глобально предложено исключить из конкуренции за место в вузе заведомо более слабых и существенно более сильных (финансово) студентов. Вывод прост: «блатные» устроятся сами безо всякого образования, а бедолагам из низов даже лучшее образование не поможет. Впрочем, и этот плод невероятных интеллектуальных потуг коллектива авторов не имеет смысла. Остается без ответа вопрос: как практически будет внедряться их невероятная научная находка? Вводом имущественного ценза при поступлении или краниологических обследований среди потенциальных абитуриентов?

Советский опыт системы подготовки и перераспределения кадров решительно отринут. Впрочем, даже в СССР были отдельные специальности, список поступивших на которые составлялся задолго до вступительных. Окончание некоторых вузов действительно открывало дверь в новый, дивный мир возможностей в виде «загранок» и спецраспределителей. Но параллельно этому существовал и другой мир, где выходци из самых низов, массово, а не как одиночка-Ломоносов, достигали умопомрачительных высот.

Статья составлена в весьма дипломатичных выражениях, так блат при приёме на работу определяется как «неопределённости взаимоотношений между молодым специалистом и работодателями». Текст испещрён оборотами «… финансовая успешность одного поколения воспроизводится в других поколениях…». К чему весь этот политес? Писать надо не «финансово успешное поколение», а «нищеброды» или же «потомственные нищеброды»!

Риторика ректора шизофренически противоречит содержанию его каждодневной деятельности. Формально, нет ничего более демократизирующего приём в вуз, чем сдача ЕГЭ. Однако именно эта система породила ситуацию, когда выпускники, принятые по ЕГЭ, впоследствие маются без работы. И грант РФФИ №18–311–00175 одна из попыток оседлать даже ЕГЭ. Опыт этот оказался, очевидно, неудачный.

Неолиберализм, как планетарное заболевание, размывает все институты монетарно. Только деньги являются единственным критерием успеха. Исключение – «чудак» Перельман. Закрытые во всех смыслах институты, где, к примеру, учёные заперлись в башни слоновой кости и плюют оттуда на всех и вся, непонятно чем занимаясь.

Запрос на демократизацию в позднем СССР был весьма востребован. И вот тут пришёл Гайдар-внук с присущим ему Чубайсом и двумя таблетками в руке. Глубока ли кроличья нора тотального монетаризма? А торжествующего в планетарном масштабе монетарного неолиберализма? Внятной альтернативы рыжему Мефистофелю не оказалось и он ЧЕСТНО выполнил свою часть условий: всё было тотально демократизировано, радикально демократизировано. Закрытое общество, автономные общественные институты были разрушены. Единственной шкалой, мерилом всех вещей стали деньги. Но стоило ли оно того?

Бойтесь своих желаний!